17 человек рассказали о той фееричной минуте, когда впервые услышали признание в любви

Кто бы мог подумать, что мужчины чаще, чем женщины, первыми говорят «я люблю тебя». А ведь принято считать, что романтика — это женская прерогатива. Но куда важнее, что именно стоит за этими словами: просто душевный порыв или готовность вкладывать эту самую душу в отношения, развивать их, делать смелые шаги и нести ответственность. Участницы нашей сегодняшней подборки — счастливицы, которые услышали заветные слова. И они делятся своими историями в этом треде. А в бонусе мы докажем, что никогда не поздно признаться в любви, даже если обоим за 90.

Я пришла домой, рыдая после очень напряженного рабочего дня. Он ждал, пока я выговорюсь, просто слушал, слушал и слушал. А потом очень крепко обнял меня и сказал, что все будет хорошо, после чего поделился со мной очень рациональной точкой зрения на мою проблему. Это заставило меня взглянуть на все под другим углом, и я перестала реветь. Сказала ему: «Спасибо». А он такой: «Пожалуйста. Я тебя люблю». И тут я снова разревелась, на этот раз от счастья. © LadyAbyssa / Reddit

Он заговорил во сне и тихонько пробормотал признание в любви. Я растерялась и не сказала ему с утра об этом. Неделю спустя мы обсуждали какой-то фильм, и он выпалил: «Думаю, что люблю тебя». Я отвечаю: «Ты уже говорил». Его растерянное выражение лица было бесценно. Сообщила, что он прошептал это во сне, а он попросил рассказать, что еще там наболтал. И самый смак я держала при себе: у меня в телефоне был документ, куда я записывала все, что он говорил или делал во сне, вместе с указанием дат. © Big-Bug6427 / Reddit

Он взял меня с собой в музей науки. Мы были в интерактивной зоне для малышей, и там были большие счеты с набором фигур, которые можно было вращать, составляя из них слова. Мы дурачились, и я думала, что он составит из букв какую-нибудь глупость или напишет что-то вроде «Я был здесь!». В общем, я отвлеклась и начала разглядывать экспонаты, а потом вижу, что он написал мое имя. И тут меня осенило, что он действительно любит меня, как ребенок, записывающий имя своей возлюбленной в блокнотах. © NuclearMoose1010 / Reddit

«Вообще для мужа это нехарактерно, но сегодня меня ждали вот эти подарки. Он встал в 4 утра и приготовил мне миндальное печенье без глютена, а еще купил розы».

Мой молодой человек пытался сказать мне о чувствах целый месяц, выбирая странные способы. Я спросила, какой у него любимый диснеевский фильм, а он прислал мне гифку с Симбой и Налой и с подписью «Сегодня вечером ты чувствуешь любовь». Затем прислал мем с альтернативными ответами на фразу «Я тебя люблю». Я мучилась еще добрых 12 часов, прежде чем прямо спросить его, любит ли он меня. И тогда он признался. © zuklei / Reddit

Всего через несколько недель после знакомства мы сидели в его машине и слушали музыку из видеоигр. Зазвучала песня, которая мне нравится, и я просто подхватила слова и начала петь. А когда закончила, он потрясенно протянул: «Я люблю тебя-я-я». Даже сейчас, спустя 6 лет, он все еще вспоминает, как был тогда удивлен, встретив девушку, которая разбирается в его музыке. © joyleaf / Reddit

Мы познакомились в интернете, и я не искала отношений. Но в конце концов у меня вспыхнули чувства. Однажды мы разговаривали по телефону, уже стали прощаться, и тут у него вырвалось: «Я лю...». Мы рассмеялись, немного подразнили друг друга, а позже он написал мне: «Слова есть слова, и ты сама решишь, что они значат. Но я люблю тебя. Это то, что я чувствую в эту секунду. Прямо сейчас. Это слово, которое точно описывает то, что я чувствую к тебе». Мы больше не вместе, но для меня это было что-то особенное. © TheHylianSiren / Reddit

Довез меня до дома. Я уже выхожу из машины, и тут он выдает: «Спокойной ночи, я люблю тебя». Подумала — послышалось, переспрашиваю: «Что ты сказал?» Он такой смущенно: «Ничего». Тут я как рассмеюсь и затем просто желаю спокойной ночи и ухожу. Спустя 2 недели я не выдержала и спросила, правда ли, что он тогда признался в любви. Он начал уходить от ответа, я пошла ва-банк и заявила: «Что, если я скажу тебе, что люблю тебя?» Он сказал: «Хорошо, в таком случае я тебе отвечу». Так что я призналась ему в любви, и он мне тоже. © hungrykatana / Reddit

Получилось не совсем так, как он планировал, но все равно невероятно мило. В начале наших отношений он подолгу путешествовал и присылал мне открытки из каждого города. Одну из них он внезапно закончил словами «Я люблю тебя». Честно говоря, это был шок, ведь ничего не предвещало. А потом выяснилось, что за неделю до этого он отправил мне длинное романтическое письмо, которое просто затерялось на почте. И дошло оно только спустя несколько месяцев. © mycatmini / Reddit

Мы гуляли и остановились, чтобы поговорить. Смотрю — он в каком-то жутком стрессе и выглядит так, будто вот-вот разрыдается, корчит гримасы и явно паникует. Я спрашиваю: «Что происходит?» А он как выпалит: «Я люблю тебя!» Так мы и стояли в тишине... И если честно, это был один из моих самых любимых моментов. © FreeRangeBean / Reddit

Я просила его помочь мне застегнуть ожерелье. Он начал массировать мне плечи, и тут вдруг говорит: «Мне нужно тебе кое-что сказать, потому что я больше не могу держать это в себе. Может, это все слишком рано, но я никогда не встречал такого человека, как ты. И с первого момента, когда я увидел тебя, я почувствовал, что это что-то особенное. Я начинаю влюбляться». Поскольку он массировал мои плечи, он точно почувствовал, как по моей коже поползли мурашки. Я совсем не ожидала этого и не знала, что сказать. Это было лучшее утро за последние годы! © TennisConnect1753 / Reddit

Пришла домой, а там темно. Вижу — стоит роза в стакане с подсветкой, а рядом записка. Любимый придумал целый квест с загадками и стихами, которые вели к небольшому подарку и красивой открытке, внутри которой были слова «Я люблю тебя». Я заплакала, а он взял меня на руки и погладил по волосам. Тогда я ответила, что тоже люблю его, и он снова повторил это, покраснев до кончиков ушей. © gardenvarietyhater / Reddit

С самого начала мы оговорили этот момент: должно пройти как минимум 3 месяца, чтобы кто-то произнес это заветное слово на букву «л». Но вместе с тем мы постоянно шутили о том, что если уже случилось, то можно и сказать. При этом никто не хотел быть первым. В канун Нового года он наконец созрел. Крепко обнял меня и сказал, что любит. Это было мило, искренне, но я не чувствовала, что хочу ответить ему. А вот незадолго до полуночи, за просмотром «Форреста Гампа», я наклонилась к нему и прошептала, что тоже люблю. Не могу дождаться, когда выйду замуж за этого прекрасного человека. © bunbun88 / Reddit

Мы встречались пару месяцев. В тот день мы сплетничали о нашей подруге, которая только что вступила в отношения и сразу же начала повторять своему парню, что любит его. Мол, абсурдно употреблять это слово так рано, ведь невозможно вот так быстро полюбить. Я сообщила, что считаю 4 месяца приемлемым сроком для того, чтобы признаваться, после чего мы посмотрели друг другу в глаза и просто все поняли. В общем, мы сказали это в первый раз друг другу той же ночью. © EmilyGram12 / Reddit

Мы были в пустом театре. Я стояла на сцене в цилиндре, а в руках держала трость, которую нашла поблизости. И тут захотелось исполнить глупый танец, ну просто для смеха. Он постоял, посмотрел на это все и выдал: «Я люблю тебя». Не слишком романтично, но и я немного странненькая. Он был моей первой любовью, так что первое в жизни романтическое «люблю» случилось в результате того, что я сделала нечто глупенькое. © thisaccountisironic / Reddit

Мы участвовали в викторине, и тут он вдруг выдает: «Я все равно буду любить тебя, даже если ты ответишь неправильно». Мы оба некоторое время молчали, была неловкая пауза. А той же ночью я взяла да и сказала, что тоже люблю его, вот так прямо. Он ответил: «А я проговорился раньше». Это было очень мило. © throwaway00009000000 / Reddit

Обнимались после напряженного дня, и тут он пробормотал слова любви мне на ухо. Я не расслышала и такая: «„Так я пойду?“ Или что там ты сказал?» Он прочистил горло и пропел чистым оперным баритоном: «Я люблю тебя, у-у-у-у-у». Я начала смеяться и плакать, повторяя: «Я тоже тебя люблю, я так сильно тебя люблю, дурачок». С тех пор мы говорим это друг другу по 72 раза в день. © bubblyBiscuit88 / Reddit

Бонус: никогда не поздно признаться в любви, даже если обоим за 90

«Приезжаю к 95-летней бабушке — сияет от счастья. Оказывается, дедушка, с которым они прожили вместе 68 лет, впервые признался в любви. Прошла, говорит, мимо, а он как закричит из соседней комнаты: „А неплохо!“ Она спрашивает: „Что неплохо, дед?“ Тот отвечает: „Неплохую жизнь мы с тобой прожили. Люблю тебя, Клавка!“ Им обоим досталась нелегкая судьба, они вместе преодолели все тяготы, воспитали двоих детей, но было совсем не до сантиментов. И вот дедушка в 96 лет, сидя перед телевизором и глядя на свою Клавку, наконец дозрел до самых важных слов».