История Валентины Толкуновой, которая хрустальным голосом пела о любви и счастье, а сама осталась у разбитого корыта

Певица Валентина Толкунова стала звездой в 1970-х, и едва ли найдется человек, который не был бы знаком с ее творчеством. И даже если композиции «Я не могу иначе» и «Ах, Наташа» по каким-то причинам обошли вас стороной, то песни «Спят усталые игрушки» и «Кабы не было зимы» вы точно слышали. Но, как оказалось, пока артистка пела о всем светлом и прекрасном, ей самой судьба-злодейка наносила удар за ударом.