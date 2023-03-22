10 недорогих, но суперполезных покупок, которые выводят родительство на новый уровень

Если вы прямо сейчас имеете дело с маленькими детьми и уже сломали голову, как бы упростить себе жизнь, — у нас для вас хорошие новости. Многие из повторяющихся проблем, например необходимость дать лекарство младенцу или вечные крошки от печенья на диване, на самом деле уже давно решены. Достаточно лишь обратить внимание на эти практичные и доступные гаджеты.

1. Ложечка с контейнером

Такая ложечка оснащена специальной силиконовой бутылочкой, которая позволяет обойтись без использования тарелочек. Это особенно удобно для кормления практически на ходу — например, в кафе или в машине. Кроме того, вместе с ложкой также идет пластиковая крышка, а значит, можно заранее приготовить и взять детское питание непосредственно в бутылке.

2. Силиконовая насадка на кран

До определенного возраста дети плохо владеют своим телом и то и дело могут стукнуться обо что-то головой, например о смеситель во время купания. Как раз для того, чтобы обеспечить его безопасное использование, и были придуманы мягкие силиконовые насадки. Кроме того, они также работают как удлинители для крана, чтобы ребенку было легче дотянуться до воды и помыть руки.

3. Водонепроницаемая мусорка для автомобиля

Удачная находка для усовершенствования салона автомобиля — водонепроницаемая сумка для мусора. Ее спокойно можно использовать как для сухого мусора, так и для остатков пищи, паучей с детским питанием и так далее. Благодаря ремням она уверенно закрепляется на выбранном месте, а крышка не позволит ничему вылететь при случайном пинке.

4. Стаканчик-непросыпайка

Вы наверняка уже наслышаны о стаканчиках-непроливайках. Если не забывать про тщательное мытье, эта посуда настолько спасительна и удобна, что появление похожих стаканов для мелких закусок было вопросом времени — и действительно, вот они. Как и его предшественник, стаканчик-непросыпайка позволяет детям насладиться всевозможными крекерами, орешками и прочими закусками, при этом не допуская их разбрасывания по полу.

5. Подушка для щели между креслом и коробкой передач

Кто бы мог подумать, что такая ерунда может причинять столько неудобств. Однако с появлением детей проблема становится особенно ощутимой, ведь в это пространство с завидной регулярностью начинает падать еда и игрушки. Такое приспособление идеально заполняет эту щель и позволяет больше не ковыряться под сиденьями после долгой поездки.

6. Подсветка для унитаза

Дети нередко боятся самостоятельно ходить в туалет ночью. Такая подсветка с датчиком движения придаст ребенку не только смелости, но и азарта, потому что выглядит это действительно волшебно. Работает устройство от обычных батареек, цвет можно выбирать на свое усмотрение, и не менее важно то, что мальчику с такой подсветкой будет сложно промахнуться.

7. Ручной мини-пылесос

Песок с улицы, крошки от печенья на диване или случайно разбросанная еда за столом — все это обычно требует немедленного внимания, однако как же обидно таскаться из-за таких мелочей с громоздким пылесосом. Но решение есть: мини-пылесос справится с этими задачами играючи. Кроме того, его удобно использовать и для уборки в машине после поездки с детьми.

8. Книпсер для подрезки ногтей с подсветкой

Подрезать ногти на маленьких детских пальчиках — целое искусство, ведь очень важно случайно не отрезать лишнего и не поранить нежную кожу. Кусачки с увеличительным стеклом и маленьким фонариком значительно упрощают дело и придают родителю уверенности в своих действиях, благодаря чему можно справиться с задачей гораздо быстрее.

9. Мыльные слайсы

Мыльные слайсы в пластиковом кейсе — спасение для прогулок с детьми, которые, как известно, постоянно норовят в чем-нибудь испачкаться. Достаточно лишь положить тонкий листик на ладони, смочить водой, хорошенько потереть, смыть, и — вуаля! — никаких больше липких обнимашек и следов повсюду, а ваша жизнь стала чуточку проще.

10. Шприц-дозатор для лекарств в виде соски