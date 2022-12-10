10 знаменитостей, которые по-настоящему гордятся своими уже взрослыми детьми

Для любого родителя нет большей радости, чем видеть собственного ребенка взрослым и готовым идти в свободное плавание. И знаменитости в этом вопросе ничем не отличаются от обычных людей. Несмотря на свою славу, влияние и состояние, они прежде всего хотят, чтобы их дети стали счастливыми и успешными. И хотя одни звезды предпочитают держать свою семейную жизнь под замком, другие с удовольствием размещают фотографии своих наследников в соцсетях, чтобы показать, как сильно они ими гордятся.

Пирс Броснан и его сын Дилан

Дилан — 4-й из пятерых детей Пирса Броснана. Дилан всегда описывал своего отца как классного парня. Он рассказал, что в детстве понятия не имел, что его папа — знаменитость, и, когда к Пирсу на улицах подходили люди, думал, что у него просто очень много друзей. И хотя у актера очень близкие отношения с сыновьями, велика вероятность, что младшие не последуют его примеру в выборе профессии, потому что Пирс всячески их от этого отговаривает. Когда Дилан окончил колледж в 2020 году, гордый отец выложил в соцсетях фотографию, на которой он тепло обнимает сына. А под снимком написал: «Отправляйся в этот большой мир и сделай его своим. Будь мужественным, щедрым и бесстрашным».

Дуэйн Джонсон и его дочь Симона

Симона — старшая дочь Дуэйна Джонсона. Сейчас ей 21 год, и она пошла по стопам отца. Девушка недавно начала выступать как рестлер, тем самым став первым в истории этого спорта рестлером в 4-м поколении. Стоит ли говорить, что Скала гордится решением своей дочери и поддерживает ее во всем, как и других своих детей. Несколько лет назад актер сказал о Симоне: «Когда она родилась, я взял ее на руки и пообещал: „Я всегда буду о тебе заботиться. До конца своей жизни ты будешь в безопасности“».

Риз Уизерспун и ее дочь Ава

Похоже, что у 46-летней актрисы и ее 23-летней дочери Авы очень крепкая связь. На день рождения Авы в этом году гордая мать написала: «Для меня это настоящий подарок — наблюдать, как с каждым новым днем ты превращаешься в потрясающую женщину». И хотя многим кажется, что они похожи как сестры-близнецы, у матери и дочери свое мнение на этот счет. По словам Риз, они с Авой этого не замечают.

Кэтрин Зета-Джонс и ее дочь Кэрис

Invision / Invision / East News

19-летняя Кэрис — младшая дочь 53-летней актрисы и Майкла Дугласа. Кэтрин часто выкладывает ее фотографии в соцсетях, чтобы все подписчики могли убедиться в том, что они похожи. Несмотря на свой звездный статус, Кэтрин с мужем старались растить детей как обычная семья. «Если я работала, Майкл оставался дома с ними, и наоборот. Я очень хочу, чтобы мои дети знали свои корни, трезво мыслили и не забывали о манерах», — говорит Кэтрин.

Сьюзан Сарандон и ее дочь Эва

Gilbert Flores / Broadimage / EAST NEWS

37-летняя Ева Амурри — старший ребенок актрисы Сьюзан Сарандон. Сьюзан и Ева уже поработали вместе в фильме «Сестры Бэнгер» в 2002 году: сыграли мать и дочь. В 2021 году стало известно, что актрисы вновь появятся на экране вместе, на этот раз в сериале «Монарх», где Ева исполнит роль героини своей матери в молодости.

Арнольд Шварценеггер и его дочь Кэтрин



Кэтрин — 2-й ребенок Арнольда Шварценеггера. В 2019 году она вышла замуж за Криса Прэтта. Арнольд признался, что его очень удивило решение дочери связать свою жизнь с актером. В детстве она не очень-то любила ходить с отцом на съемки. «Моим детям всегда нравилось наблюдать за тем, как я играю перед камерами, но Кэтрин на съемочной площадке постоянно плакала», — говорил он. Как бы то ни было, Арнольд рад, что его дочь счастлива, и описывает своего зятя как замечательного парня, с которым легко найти общий язык. В свою очередь Кэтрин поздравила отца с днем рождения в соцсетях и выразила всю свою любовь к нему: «Ты лучший и самый веселый папа на свете! И нам так повезло, что у нас есть ты».

София Вергара и ее сын Маноло

Актриса родила Маноло, когда ей было всего 19 лет, и сделала все возможное, чтобы его детство стало счастливым. «Когда люди хвалят меня за то, что он воспитанный, очаровательный и веселый, я понимаю, что все мои жертвы были ненапрасными», — говорит София. Сейчас Маноло 31 год, и у него с матерью много общего, включая огромную любовь к собакам. Он даже запустил люксовый бренд для собак, и София полностью поддерживает его начинания.

Джейми Фокс и его дочь Коринн

У актера очень близкие отношения с двумя дочерьми. Коринн — старшая из них. Она регулярно сопровождает своего знаменитого папу на красной дорожке. Недавно Коринн выступила продюсером документального фильма об эндометриозе. В поддержку этой ленты Джейми написал: «Я так горжусь своей дочкой! Вы будете поражены мужеством женщин, показанных в этой картине».

Кэндис Камерон Буре и ее дочь Наташа



У актрисы трое детей, включая 24-летнюю Наташу, которая тоже решила стать артисткой. В 18 лет Наташа принимала участие в американском шоу «Голос», а в 2022 году ее утвердили на роль персонажа ее матери в молодости в заключительной части сериала «Тайны Авроры Тигарден». Кэндис в восторге от работы дочери на съемочной площадке и по-настоящему гордится ей.

Мадонна и ее сын Дэвид

AFP / EAST NEWS

Когда Мадонна увидела Дэвида в приюте в африканской стране Малави, она мгновенно почувствовала связь с ним. И усыновила малыша, когда ему было чуть больше года. Сейчас Дэвиду уже 17, и певица очень гордится им. В день его 16-летия она написала: «Дэвид, я не могу поверить, что ты уже такой большой! Ты художник, спортсмен и просто очень харизматичный человек». Мадонна считает, что они с Дэвидом очень похожи: «Мне кажется, у него больше моих генов, чем у других моих детей».