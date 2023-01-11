10 знаменитостей, которые решили стать родителями после 40
В последние десятилетия средний возраст впервые рожающих и решившихся на усыновление женщин неуклонно увеличивается. Хотя воспитывать ребенка после 40 лет может быть нелегко, существуют исследования, доказывающие, что в этом есть и свои плюсы. Например, дети немолодых матерей обычно более здоровые, высокие и получают хорошие оценки в школе.
1. Хилари Суэнк
В октябре 2022 года в возрасте 48 лет Хилари Суэнк объявила о своей первой беременности. Актриса с мужем Филипом Шнайдером ждут близнецов. «Я так давно хотела забеременеть и стать мамой», — говорит она.
2. Сандра Буллок
Сандра Буллок впервые стала мамой в 46 лет: актриса усыновила мальчика по имени Луис. 5 лет спустя она удочерила девочку Лейлу.
3. Наоми Кэмпбелл
Когда супермодели исполнилось 50 лет, она решила стать матерью с помощью суррогатного материнства. Ее дочь Валери родилась в 2021 году.
4. Оливия Манн
Оливия Манн родила первого ребенка от комика Джона Малейни в 41 год. «Хотя мне сложно, я так счастлива! Странно чувствовать и то и другое одновременно, но я так благодарна за то, что эта радость помогает мне держаться на плаву», — сказала актриса.
5. Кристен Уиг
В 2020 году, после многократных попыток забеременеть с помощью ЭКО, у Кристен и ее мужа появились близнецы благодаря суррогатному материнству. На момент рождения детей Уиг было 47 лет.
6. Ева Лонгория
Еве Лонгории было 43 года, когда родился ее сын Сантьяго. «Санти появился в самый нужный момент моей жизни. Я не так много работаю (хотя кто-то думает иначе). Сейчас самое подходящее время», — заявила звезда «Отчаянных домохозяек».
7. Кэмерон Диас
В 2019 году у актрисы и ее мужа Бенджи Мэддена родилась дочь Рэддикс. Диас на тот момент было 47 лет. Как и некоторые другие знаменитости, пара решила не делиться фотографиями своей малышки, чтобы защитить ее частную жизнь.
8. Кристин Дэвис
Звезда сериала «Секс в большом городе» удочерила девочку Джемму в 46 лет, а 7 лет спустя усыновила мальчика Уилсона. Актриса воспитывает детей одна.
9. Джанет Джексон
В 50 лет Джанет Джексон родила сына, которого считает своим лучшим подарком.
10. Хлоя Севиньи
Актриса родила сына Ваню в 45 лет. Севиньи нравится быть мамой. Но она также призналась, что время от времени испытывает чувство вины, особенно когда работает и не может побыть с малышом.
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