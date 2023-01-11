10 знаменитостей, которые решили стать родителями после 40

В последние десятилетия средний возраст впервые рожающих и решившихся на усыновление женщин неуклонно увеличивается. Хотя воспитывать ребенка после 40 лет может быть нелегко, существуют исследования, доказывающие, что в этом есть и свои плюсы. Например, дети немолодых матерей обычно более здоровые, высокие и получают хорошие оценки в школе.

1. Хилари Суэнк

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News

В октябре 2022 года в возрасте 48 лет Хилари Суэнк объявила о своей первой беременности. Актриса с мужем Филипом Шнайдером ждут близнецов. «Я так давно хотела забеременеть и стать мамой», — говорит она.

2. Сандра Буллок

EAST NEWS

Сандра Буллок впервые стала мамой в 46 лет: актриса усыновила мальчика по имени Луис. 5 лет спустя она удочерила девочку Лейлу.

3. Наоми Кэмпбелл

Ik Aldama / DPA / East News

Когда супермодели исполнилось 50 лет, она решила стать матерью с помощью суррогатного материнства. Ее дочь Валери родилась в 2021 году.

4. Оливия Манн

Оливия Манн родила первого ребенка от комика Джона Малейни в 41 год. «Хотя мне сложно, я так счастлива! Странно чувствовать и то и другое одновременно, но я так благодарна за то, что эта радость помогает мне держаться на плаву», — сказала актриса.

5. Кристен Уиг

VALERIE MACON / AFP / East News

В 2020 году, после многократных попыток забеременеть с помощью ЭКО, у Кристен и ее мужа появились близнецы благодаря суррогатному материнству. На момент рождения детей Уиг было 47 лет.

6. Ева Лонгория

Еве Лонгории было 43 года, когда родился ее сын Сантьяго. «Санти появился в самый нужный момент моей жизни. Я не так много работаю (хотя кто-то думает иначе). Сейчас самое подходящее время», — заявила звезда «Отчаянных домохозяек».

7. Кэмерон Диас

В 2019 году у актрисы и ее мужа Бенджи Мэддена родилась дочь Рэддикс. Диас на тот момент было 47 лет. Как и некоторые другие знаменитости, пара решила не делиться фотографиями своей малышки, чтобы защитить ее частную жизнь.

8. Кристин Дэвис

Carlito Maidana / Broadimage / EAST NEWS

Звезда сериала «Секс в большом городе» удочерила девочку Джемму в 46 лет, а 7 лет спустя усыновила мальчика Уилсона. Актриса воспитывает детей одна.

9. Джанет Джексон

В 50 лет Джанет Джексон родила сына, которого считает своим лучшим подарком.

10. Хлоя Севиньи

Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Актриса родила сына Ваню в 45 лет. Севиньи нравится быть мамой. Но она также призналась, что время от времени испытывает чувство вины, особенно когда работает и не может побыть с малышом.

У вас есть дети? Когда у вас родился первый ребенок?

Фото на превью Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News