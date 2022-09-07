10 звезд, у которых было больше 2 браков. В том числе таких, о которых вы, скорее всего, и не подозревали

Познать настоящую и вечную любовь — задача не из простых. Все мы люди и пытаемся найти свою судьбу методом проб и ошибок. Кому-то может посчастливиться встретить свою вторую половинку еще в старших классах школы. Другие же несколько раз пытаются обрести счастье и вступают в браки, которые спустя время заканчиваются.

Мы в ADME решили узнать, у кого из знаменитостей хватило смелости побывать в брачном союзе уже более 2 раз.

Хэлли Берри, 3 брака

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Бейсболиста Дэвида Джастиса Хэлли Берри впервые увидела по телевизору. Девушке рассказали, что игрок ее фанат, и Хэлли решила передать спортсмену свой номер телефона. Пара поженилась в 1993 году, а развелась в 1997-м. В 2001 году вторым мужем актрисы стал музыкант Эрик Бенет. Их брак был непростым, пара рассталась спустя 2 года, а официальный развод последовал в 2005-м. С актером Оливье Мартинесом судьба свела Берри благодаря фильму «Заклинательница акул», где оба снимались в главных ролях. Свадьба состоялась в 2013-м, и брак продлился 3 года.



Чарли Шин, 3 брака

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С первой женой, моделью Донной Пил, у Чарли Шина был самый короткий брак — с 1995-го по 1996-й. О планах развестись с ней он сообщил примерно через полгода после их свадьбы. В 2000 году актер познакомился с коллегой по съемкам Дениз Ричардс, с которой они поженились спустя 2 года, а развелись в 2006-м. За это время у пары появилось 2 дочери. Свой сложный характер Шин проявил и в отношениях с третьей женой, актрисой Брук Мюллер, они смогли продержаться вместе всего пару лет.

Деми Мур, 3 брака

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В 1981 году юная Деми вышла замуж за певца Фредди Мура, который был старше нее на 12 лет. Но еще до заключения брака актриса стала использовать фамилию Фредди как свое сценическое имя. Отношения закончились в 1983-м, а спустя пару лет брак был официально расторгнут. Вторым мужем Деми Мур стал Брюс Уиллис. В 1987 году влюбленные принесли друг другу клятвы в верности. Этот союз подарил паре трех дочерей и продлился немало, до 2000 года. Спустя 3 года актриса сама оказалась старшим партнером в паре. Эштон Кутчер, с которым она начала встречаться, был на 15 лет младше Деми. Актеры поженились в 2005-м, а развелись через 8 лет.

Ева Лонгория, 3 брака

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Сериал «Центральная больница» свел вместе Еву Лонгорию и ее первого мужа Тайлера Кристофера. Но союз был недолгим, с 2002 по 2004 год. Затем актриса встретила баскетболиста Тони Паркера, с которым они поженились в 2007 году, а развелись уже в 2011-м. Третий по счету союз Лонгории оказался самым крепким. В 2016 году она вышла замуж за мексиканского бизнесмена Хосе Бастона, и они вместе по сей день.

Пол Маккартни, 3 брака

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Линда Истман была музыкальным фотографом. Сначала она души не чаяла в Джоне Ленноне из The Beatles. Но когда девушка познакомилась с участниками группы поближе, поняла, что Пол Маккартни ей нравится больше. В 1969 году, когда вышла замуж за Пола, Линда взяла себе фамилию Маккартни. Их союз продлился до смерти Линды в 1998 году, в браке родились четверо детей. Все они связали свою жизнь с творчеством. Хизер — гончар, художница и фотограф, Мэри — фотограф и автор кулинарной книги, Стелла — модельер, Джеймс — музыкант. Спустя 4 года второй женой музыканта стала модель Хизер Миллс. Этот союз распался в 2008 году. С Нэнси Шевелл Пол Маккартни был знаком еще за 20 лет до их свадьбы. Нэнси на 18 лет младше своего мужа, но это не мешает их счастливому браку, который длится с 2011 года по сей день.

Сильвестр Сталлоне, 3 брака

В возрасте 28 лет в 1974 году Сталлоне женился на актрисе, писательнице и режиссере Саше Зак. Пара развелась в 1985 году. Второй его женой стала модель и актриса Бригитта Нильсен в 1985 году. Их брак продлился 2 года, и развод получил широкую огласку в бульварной прессе. Сталлоне и Дженнифер Флавин познакомились в ресторане в конце 80-х. Тогда они повстречались до 1994 года и разошлись. Однако спустя год их отношения возобновились и пара вступила в брак в 1997 году. Сейчас у них 3 дочери, в том числе актриса и модель Систин Сталлоне.

Ричард Гир, 3 брака

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Однажды 22-летняя Синди Кроуфорд оказалась на вечеринке в толпе знаменитых людей. Там она впервые и встретила Гира. Они спонтанно поженились 4 года спустя, обменявшись кольцами из алюминиевой фольги. Союз продлился 4 года. Вторая жена актера также была моделью и актрисой. На Кэри Лоуэлл Гир женился в 2002 году, уже после того как у них появился сын. Спустя 11 лет брака актеры разошлись. Долгое время до своей третьей свадьбы в 2018 году Ричард Гир был другом семьи Алехандры Сильвы. Сейчас у супругов есть уже 2 сына и они по-прежнему вместе.

Скарлетт Йоханссон, 3 брака



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Встречаться с актером Райаном Рейнольдсом Скарлетт начала в 2007 году, через год они уже поженились. Актрисе тогда было 23 года. Спустя время девушка рассказала, что на тот момент она не совсем точно представляла, что такое брак, и слегка романтизировала его. Рассталась пара спустя 2 года. Оба заявили, что их союз был наполнен любовью и покидают они его, оставаясь в добрых отношениях. В 2014-м актриса вышла замуж за французского журналиста Ромена Дориака. Паре приходилось жить на 2 города, но это не помешало появлению на свет их дочери. Развод последовал спустя 3 года после ее рождения. С последним мужем, Колином Джостом, Йоханссон вступила в брак в 2020 году. Спустя год у пары родилась дочь, и до сих пор союз их успешно продолжается.

Мартин Скорсезе, 5 браков

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Еще до того как Скорсезе стал знаменитым режиссером, он женился на университетской подруге Ларейн Мари Бреннан. За 6 лет брака у пары родилась дочь Екатерина, которую назвали в честь матери Скорсезе. Спустя 6 лет судьба подарила режиссеру второй брак, а позже и вторую дочь. Избранницей стала писательница Джулия Кэмерон, но союз продлился всего год. Развод был резким и послужил основой для первого полнометражного фильма Кэмерон, черной комедии, в которой снялась их дочь. Затем в жизни Скорсезе появилась актриса Изабелла Росселлини, которую можно вспомнить, например, по фильму «Смерть ей к лицу». Прожили они вместе 4 года. Четвертая жена также имела отношение к творчеству, ею стала кинопродюсер Барбара Де Фина. 6-летний союз был очень плодотворен. Вместе они успели поработать над 18 фильмами. В 1999 году Скорсезе женился на своей нынешней супруге Хелен Моррис, которая в прошлом была книжным редактором и телевизионным продюсером. У них есть дочь, актриса и режиссер Франческа.

Деннис Куэйд, 4 брака



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Первые 2 жены Денниса Куэйда были актрисами. Брак с Пи Джей Соулс продлился 5 лет. Затем на съемках фильма «Мертв по прибытии» между актером и Мег Райан вспыхнула любовь. В 1991 году они поженились, а спустя год у пары появился сын, Джек Куэйд, который тоже стал актером. 2 последующие жены Денниса были уже совсем не творческих профессий. В 2004 году он женился на агенте по недвижимости Кимберли Баффингтон, и у них есть близнецы от суррогатной матери. В 2020 году Куэйд вступил в брак с аспиранткой университета школы бизнеса Лорой Савой. Немаленькая разница в возрасте никак не повлияла на их отношения, которые длятся до сих пор.