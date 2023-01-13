13 знаменитостей, которые назвали детей звучными, но непривычными именами

Рождение ребенка — большое событие для каждого человека, вне зависимости от звездного статуса. Родители стремятся дать малышу все самое лучшее, и имя не исключение. Поэтому порой детям дают самые необычные и, возможно, немного странные имена, которые удивляют даже самых преданных поклонников знаменитостей.

Ким Кардашьян

У звезды реалити-шоу и ее бывшего супруга Канье Уэста четверо детей: Норт (North), Сэйнт (Saint), Чикаго (Chicago) и Псалм (Psalm), что в переводе на русский обозначает, соответственно, Север, Святой, Чикаго (по названию города, где родился рэпер) и Псалом.

Николь Кидман

Anthony Behar/Sipa USA/East News

У знаменитой австралийской актрисы и ее супруга музыканта Кита Урбана две дочки: Сандэй Роуз (Sunday Rose) и Фэйт Маргарет (Faith Margaret). И если имя Фэйт вполне себе обычное, то Сандэй Роуз, в переводе означающее Воскресная Роза, таким назвать сложно.

Адриана Лима

LOIC VENANCE/AFP/East News

29 августа 2022 года у знаменитой супермодели и ее партнера Андре Леммерса родился сын, которого назвали Сайан (Cyan). Это имя переводится как Сине-зеленый и, по словам самой Адрианы, является для их пары символичным, поскольку именно такого цвета океан на Бора-Бора и Мальдивах, куда их семья мечтает съездить. Кроме того, этого же оттенка и глаза у их новорожденного мальчика.



Кэти Перри

Emma McIntyre/Getty AFP/East News

Первенец певицы и второй ребенок ее супруга актера Орландо Блума получила имя Дэйзи Дав (Daysi Dove). И, несмотря на то, что Дэйзи, в переводе означающее Маргаритка, — не самое редкое имя, в сочетании со вторым, которое переводится как Голубь, звучит довольно непривычно.

Бейонсе

Invision/Invision/East News

Дочка певицы и ее супруга музыканта Джей Зи родилась в 2012 году. Девочка получила имя Блю Айви (Blue Ivy), и это необычное имя означает в переводе Голубой Плющ. В 2017 году у пары родились двойняшки — девочку назвали Руми, а вот мальчику досталось необычное имя Сэр (Sir).

Эд Ширан

У британского певца и его супруги Черри Сиборн 2 дочери, каждую из которых зовут весьма и весьма необычно. Первая дочка пары Лайра Антарктика (Lyra Antarctica), имя которой можно перевести как Лира Антарктида, появилась на свет в 2020 году, а ее сестра Юпитер (Jupiter), названная в честь одной из планет солнечной системы, — двумя годами позже.

Руперт Грин

В 2022 году у звезды франшизы про Гарри Поттера и его партнерши Джорджии Грум родилась дочка, которую назвали Уэнсдей (Wednesday). И хотя актер не рассказал, почему они с мамой малышки выбрали именно имя, которое переводится как Среда, можно предположить, что она получила его в честь дня рождения — ведь девочка появилась на свет именно в этот день недели.

Кристина Агилера

Invision/Invision/East News

Второй ребенок певицы, дочка, получила очень красивое имя Саммер Рейн (Summer Rain), которое переводится как Летний Дождь. Кристина объяснила такой выбор тем, что лето — это время, когда повсюду светло и тепло, а дождь смывает все былое и позволяет расти чему-то новому.

Кейт Уинслет

Vianney Le Caer/Invision/East News

Пополнение в семье оскароносной актрисы и ее супруга миллионера Неда Рокнролла случилось в 2012 году, когда на свет появился их сын, получивший необычное имя Беар Блейз (Bear Blaze), что можно перевести как Медведь Пламя. Столь необычный выбор Кейт Уинслет объяснила тем, что в молодости у нее был друг по прозвищу Медведь, который всегда поддерживал ее в сложной ситуации. А Блейз — дань обстоятельствам, при которых они познакомились с мужем: они впервые увидели друг друга во время пожара в доме на Карибских островах, где они оба на тот момент проводили каникулы.

Тони Брэкстон

Сын обладательницы «Грэмми» Дэним (Denim) появился на свет 18 лет назад. По словам Брэкстон, сначала она хотела назвать его Danham и подразумевала, что имя будет произноситься как Данем, но после вопроса медсестры о том, как себя чувствует малыш Данхем, изменила свое решение. Именно так мальчик стал обладателем необычного имени, которое переводится как Джинсы.

Бизи Филлипс

Invision/Invision/East News

Дочка актрисы Бизи Филлипс получила уникальное имя Крикет Пэрл (Cricket Pearl), по-русски означающее Сверчок Жемчужина. Столь необычный выбор женщина объяснила довольно просто, сказав, что они хотят называть свою дочку именем, чье звучание им нравится.

Николь Ричи

Сын светской львицы Николь Ричи и певца Джоэла Мэддена носит имя Спарроу Джеймс Миднайт (Sparrow James Midnight), которое можно перевести как Воробей Джеймс Полночь. И хотя пара не объясняла происхождение столь неординарного имени, оно созвучно с именем их старшей дочери Харлоу (Harlow).

Джейсон Ли

Пожалуй, самое удивительное имя дал своему сыну Джейсон Ли — мальчика назвали Пайлот Инспектор (Pilot Inspector). В переводе имя звучит практически так же, как в оригинале, Пилот Инспектор. Актер сказал, что на это его вдохновила песня «Он прост. Он глуп. Он пилот», которая его просто поразила.