14 историй о разводе, в которых столько твистов и эмоций, что впору продавать права на их экранизацию
Так уж повелось, что далеко не каждый брак случается раз и навсегда и нередко супруги предпочитают прекратить отношения, нежели и дальше тянуть лямку совместной жизни. Вот только даже осознанное решение развестись вовсе не означает, что все у людей пойдет гладко. И порой история отношений, как и сам бракоразводный процесс, пестрят таким количеством эмоциональных и непредсказуемых событий, что по ним впору писать роман или сценарий для очередного голливудского фильма.
- В моем городе есть парень, от которого когда-то ушла жена, заявив, что он неудачник, потому что его бизнес не пошел в гору. Вот только позже он все-таки «расцвел» и за несколько лет стал чертовски богат. И построил огромный особняк в районе, где живет его бывшая. Теперь она вынуждена каждый день проезжать мимо этого дворца по дороге на работу. © Harley_Atom / Reddit
- Жена хотела развода, потому что считала, что я доминирую в браке. Мы стали ходить на терапию, вот только психолог сказал, что наш брак и так партнерский. Ощущение, что я доминирую, складывается из-за того, что она во многом не берет на себя ответственность. Тем не менее в течение 2 лет на сеансах я менялся ради нее, но как только я попросил ее взглянуть и на свое поведение, она перестала ходить. В конце концов на последнем сеансе мы приняли решение развестись. © Anonymous / Quora
- С мужем как-то не ладилось. И вроде давно вместе, все мелочи друг в друге знаем, каждую деталь можем предугадать, но все равно не получается. Подруга предложила сходить к семейному психологу: может, умный дядька со стороны посмотрит и скажет, что нам делать. Пошли. «Умным дядькой» оказалась стервозная тетка, которая через 3 месяца увела у меня мужа. Я в шоке! Не то чтобы мне мужа было жалко — к разводу все и шло. Но ведь это противоречит какой-то там этике врачебной. Хотя... Если так посудить, то результат для меня благоприятный: проблемы в отношениях закончились. Вместе с отношениями. © Палата № 6 / VK
- Моя коллега однажды развелась с мужем из-за того, что он сказал что-то вроде «ты не сможешь без меня жить». Она сделала это, чтобы доказать ему, что он неправ. Только вот затем она снова вышла за него замуж. Так что он, кажется, выиграл. © DarwinTheIkeaMonkey / Reddit
- Я познакомилась с мужем через семью друга, и мне показалось, что это судьба. Он был всем, о чем я когда-либо мечтала. Как-то раз мы пошли в кофейню и заговорили о принципах. Он сказал: «Никогда не заставляй меня выбирать между тобой и моей мамой» и «Ты хочешь детей, потому что я хочу». Детей я и так хотела и соревноваться с мамой тоже не планировала. Но спустя 6 с половиной лет стало понятно, что мое согласие было ошибкой. Его мама причиняла мне боль, она постоянно делала замечания и изображала из себя жертву. Однажды я сказала ему, что, если я когда-нибудь заплачу, все, что ему нужно будет сделать, — это обнять меня. Но когда это все-таки случилось после очередной стычки с его мамой, увидев мою слезу, он сделал шаг назад. Тогда я поняла, что нашему браку конец. Действия говорят громче слов. © Harjeet Dhillon / Quora
- Моя жена изменяла каждому из своих партнеров. Она гордилась этим, потому что каждый из них был абьюзером и заслужил такого отношения к себе. Сюжетный твист: в итоге выяснилось, что она изменяла и мне, а когда ее семья узнала об этом, она заявила, что я тоже абьюзер. © throwawayventing2018 / Reddit
- Мы были вместе 20 лет, женаты — 15. Наши отношения начались еще в школе, но в конце концов мы поняли, что больше не являемся теми, кем были, когда влюбились друг в друга. Кроме того, мы честно признали, что ничего не изменится. Поэтому в итоге решили, что лучший способ сохранить счастливую жизнь — это мирно завершить отношения до того, как нам исполнится по 70 лет и мы будем обижены друг на друга за то, что застряли в несчастливом браке. © VA_Wineaux / Reddit
- Моя жена всегда отличалась бескомпромиссностью. Я буквально съеживался от того, как менялось ее общение с близкими друзьями или родственниками, когда они делали что-то, что было ей неприятно и непонятно. Она никому не давала второго шанса, но не выясняла отношения, а просто «отрезала» людей. С тех пор, как мы поженились, мы таким образом «отрезали» всех: моих друзей, ее друзей, общих знакомых, мою семью. Наконец пришла и моя очередь «стать отрезанным». © Anonymous / Quora
- Встречался с замужней женщиной, был влюблен в нее и мечтал о том, чтобы она ушла от мужа. Уговаривал полгода, носился с ней, подарки делал, свозил на море ее и подружек для прикрытия. Наконец-то она подала на развод, мужа попросила освободить квартиру, а сама переехала на время ко мне. Хватило 2 дней, чтобы понять, какая это была ошибка: она превратилась в сварливую бабу, которой не нравится, что я храню велосипед, подаренный бывшей, так что она несет его на помойку, пока я в душе. Расстались. Она проклинает меня. © Подслушано / VK
- Однажды он позвонил мне и признался в измене. Нам было по 18 лет, и я даже не считала, что мы встречаемся. Но он словно обезумел из-за того, что поцеловал другую девушку, и это даже было мило. Мы стали встречаться, и спустя 4 года я вышла за него. И вот тут-то и началось. Он спрашивал, где я была в полдень 2 недели назад. Сказал подруге, с мужем которой мы вместе работали, что я с ним изменила. В общем, примерно каждые 5 лет он впадал в паранойю из-за каких-то незначительных деталей. И однажды он вовсе запер меня в доме, чтобы я никуда не вышла. После этого мы развелись. © RaqMountainMama / Reddit
- Поругалась сильно со своим мужем, так что пришлось съехать от него, со всем нажитым имуществом. Собака и 3 кота. Муж подает на развод, но 2 раза в неделю видится с собакой и котами. Переводит деньги на содержание животных, покупает корм. Подбирали и растили этих бедолаг мы вместе — поделить не можем. А ссора-то была из-за нелепости какой-то: перекормили собаку обрезками, из-за чего нам обоим пришлось с ней проторчать в ветклинике 3 суток. Дураки какие-то оба. © Палата № 6 / VK
- Мы встречались 8 лет, поженились. Ради него я переехала в другую страну и бросила потрясающую работу. И вот однажды мы ходили за продуктами и мне показалось странным, что кассир складывает покупки в одну огромную сумку. Как мы должны были ее нести? Я сказала об этом мужу, а в ответ он прошептал: «Заткнись». Он и раньше ругался на меня, но в этот раз что-то изменилось. Я вдруг осознала: а что, если бы у нас были дети? Я не хочу, чтобы они думали, что это приемлемо. На следующий день я начала собирать вещи. © Anonymous / Quora
- Однажды сидела дома с мужем и изо всех сил пыталась найти причины остаться в браке после того, как вскрылся его роман. Я все еще любила его, но мне было сложно выносить его присутствие. Так вот в упрямых поисках каких-нибудь веских причин в этот вечер я решила задать ему всего один вопрос: «Что для тебя самое важное в жизни в порядке убывания?» Он ответил: «1. Семья. 2. Друзья. 3. Моя супруга». Когда он увидел выражение моего лица, он, конечно, попытался исправиться, но для меня с этого момента главной задачей было убраться подальше от этого человека и его семьи. © Jenny James / Quora
- Родители мужа ненавидели друг друга и даже после развода не могли найти общий язык. Настолько, что на нашей свадьбе мы были вынуждены сделать отдельные фото с тестем и его новой женой, а затем со свекровью. Это было безумие какое-то. Примерно через 2 года после нашей свадьбы мне позвонила жена тестя и в истерике рассказала, что застукала его с моей свекровью. Муж даже не поверил, пока сам не поговорил с отцом. Это было около 10 лет назад. С тех пор они снова живут душа в душу и у свекрови повсюду выставлены их старые семейные фото, как будто они никогда и не разводились. © s0much2say / Reddit
Может быть, у вас или ваших знакомых тоже были нестандартные истории, связанные с разводом? Расскажите парочку самых запоминающихся.
AdMe/Семья/14 историй о разводе, в которых столько твистов и эмоций, что впору продавать права на их экранизацию
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