14 историй о разводе, в которых столько твистов и эмоций, что впору продавать права на их экранизацию

Так уж повелось, что далеко не каждый брак случается раз и навсегда и нередко супруги предпочитают прекратить отношения, нежели и дальше тянуть лямку совместной жизни. Вот только даже осознанное решение развестись вовсе не означает, что все у людей пойдет гладко. И порой история отношений, как и сам бракоразводный процесс, пестрят таким количеством эмоциональных и непредсказуемых событий, что по ним впору писать роман или сценарий для очередного голливудского фильма.