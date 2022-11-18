14 мужчин, которые не хотели детей, рассказали, что подвигло их стать отцами

Решиться стать родителями зачастую непросто. Но, пожалуй, еще сложнее изменить взгляды, когда человек долгое время придерживается позиции чайлдфри и даже представить не может, что должно произойти, чтобы его мнение кардинально поменялось. Вот и мужчины в нашей подборке годами строили планы на жизнь, в которых не было места для детей. Но в один прекрасный день случилось то самое обстоятельство, которое заставило их пересмотреть свои убеждения.