14 мужчин, которые не хотели детей, рассказали, что подвигло их стать отцами
Решиться стать родителями зачастую непросто. Но, пожалуй, еще сложнее изменить взгляды, когда человек долгое время придерживается позиции чайлдфри и даже представить не может, что должно произойти, чтобы его мнение кардинально поменялось. Вот и мужчины в нашей подборке годами строили планы на жизнь, в которых не было места для детей. Но в один прекрасный день случилось то самое обстоятельство, которое заставило их пересмотреть свои убеждения.
- Я никогда не хотел детей. Я едва мог позаботиться о себе, не говоря уже о ком-то другом. Но в конце концов я встретил достойную женщину и собрался с духом. Моему пасынку тогда было 6 лет, а годом позже родилась наша дочка. Сейчас сыну почти 16, а дочери скоро исполнится 9. Наверное, я просто вырос и решил, что готов. Хоть порой и трудно, но дети меняют жизнь чудесным образом. © Ericrobertson1978 / Reddit
- Дети появились у меня совершенно случайно, причем с женщиной, которую я даже не любил толком. Однако после того, как я нашел нормальную работу и научился быть отцом, я понял, что никогда и никого не любил так сильно, как своих девочек. Они свет моей жизни, и просто невозможно объяснить, что я к ним испытываю. © Mr_Darthrex / Reddit
- Мне 35. Только что уложил детей спать — рассказываю им сказки каждый день, которые сам придумываю. Не знаю. С одной стороны, конечно, жить для себя классно. Сейчас мог бы делать все, что душе угодно. С другой стороны, без этих мелких уже не представляю свое существование. Может, кому-то дети нужны для того, чтобы самому повзрослеть. У меня есть такое отчасти. © ArturUfimskiy / Pikabu
- Лет в 20 я даже не помышлял о детях. Я наслаждался свободным временем и свободными деньгами. Потом, ближе к 30 годам, моя жена забеременела. Мы думали, как поступить, в течение нескольких дней. Чем больше я думал о перспективах, тем больше мне не хотелось отказываться от ребенка. Не поймите неправильно — первый год, конечно, был трудным, но сейчас моей дочке чуть больше 5 лет, и она потрясающая. Ей нравятся походы, костры, пешие прогулки и вообще все, чем я занимаюсь. Я по-прежнему думаю, что и без ребенка был бы счастлив, но все же я рад, что она есть в моей жизни. © optimaloutcome / Reddit
- Мы с женой познакомились, когда нам было около 30. Я не особо задумывался о детях, она тоже не была в них заинтересована. Но однажды, когда мы уже выстроили свою жизнь и поселились в хорошем доме в пригороде, она пришла и сказала: «Мы хорошие люди, и, мне кажется, у нас хорошие гены. Может, стоит завести детей?» В итоге к 39 годам у нас появился сын, а еще через год — его младший братик. Ни разу не пожалел об этом решении. © Tom Stagliano / Quora
- Я сам рос в довольно плохих условиях. У меня был так себе отец, и мне пришлось довольно рано повзрослеть, чтобы заботиться о своей маме. Если оглянуться еще дальше, родители моей мамы также развелись из-за финансовых трудностей. В общем, я был убежден в том, что просто не хочу продолжать этот цикл бедности. Но теперь, повзрослев и основав собственную компанию, я понял, что время пришло. Я хочу детей, чтобы дать им все то, чего у меня не было. © Robert Alford / Quora
- Я всегда был равнодушен к детям. Они ощутимо меняют жизнь, становится меньше времени, денег, веселья. Но моя жена так хотела ребенка, что я попросту был вынужден согласиться, чтобы сделать ее счастливой. Теперь у нас есть 2-летний малыш, и порой я чувствую себя даже более озабоченным его благополучием, чем она. Этот новый уровень эмоциональной привязанности того стоит. Если вам пока около 25, то для начала погуляйте и повеселитесь со своим партнером лет 5, а потом заводите детей. Так у вас, возможно, не будет ощущения, что вы что-то упустили. © normalboyz1 / Reddit
- Мы с женой артисты и намеревались до последнего гастролировать, поэтому дети в наши планы не вписывались. Однако в день свадьбы мы приняли решение отказаться от противозачаточных, и через 2 месяца она уже была беременна. А еще чуть позже я захотел, чтобы у моей девочки еще была сестра, поэтому теперь я счастливый отец 2 маленьких ангелочков. Я бы ради них все отдал, даже свое сердце. © ColeKeys / Reddit
- Я не менял своего мнения, я действительно искренне не хотел детей. Но когда мне было 39 лет, кое-что произошло: моя девушка забеременела. Это был, мягко говоря, шок. Она сразу же сказала, что родит ребенка вне зависимости от того, поженимся мы или нет. И мне крупно повезло, потому что в итоге она оказалась прекрасной матерью и женой. В 2017 году наша малышка получила докторскую степень по английскому. Она хочет стать профессором, как ее папа, и, к счастью, любит меня всем сердцем. © Tim Farage / Quora
- Никогда не хотел детей. Но 21 год назад повстречал женщину с ребенком, которых папа бросил буквально в день ее рождения. В то время малышке было 6 лет, и я безоговорочно влюбился в нее. Конечно, порой было очень нелегко, но я ни о чем не жалею. Даже сейчас, когда она уже выросла, я бы всем пожертвовал ради нее. © gogojack / Reddit
- Некогда дал себе зарок, что никогда не заведу детей, чтоб угрохать на них всю жизнь. Год назад сошелся с одной адекватной и умной девушкой, а позавчера она позвонила и внезапно заявила: «Все, любимый, мы расстаемся, я беременна и аборт не сделаю». В итоге я уже второй день расплываюсь в улыбке, представляя, как мы будем гулять втроем с сыном, я буду учить его играть на гитаре и буду рассказывать про все на свете. Да, возможно, меня осудят, но я счастлив! © Подслушано / VK
- Мне просто всегда казалось, что я никогда не найду женщину, рядом с которой появление и воспитание детей будет того стоить. Но затем я встретил ЕЕ. © ******robots / Reddit
- Моя жена всегда хотела ребенка, но мы думали, что она бесплодна. И, по сути, я довольно легко свыкся с мыслью, что у меня никогда не будет детей. Наверное, именно поэтому, когда она забеременела, я ушел в жесткое отрицание. Я был уверен, что у нас ничего не выйдет, и никак не участвовал в происходящем. Но вот прошло уже 6 лет, и мы счастливы, что у нас есть наша здоровенькая малышка. Люблю ее больше всего на свете, я вообще не представлял, что можно любить так сильно. Да, порой бывает сложно, и, как оказалось, мы не были подготовлены финансово. Но тем не менее мы справляемся. © GWindborn / Reddit
- Еще до свадьбы мы с женой обговаривали, что никогда не заведем детей. У нас даже был воображаемый список причин, почему дети — это плохо. Например, 36-часовые роды, крики детей и матерей в магазинах, дорогие подгузники и т. д. А потом младшая сестра моей жены забеременела. Парень ее бросил, и, когда малышка появилась на свет, мы стали часто нянчиться с ней, а затем и с ее младшим братиком. Они были такими очаровательными и так любили нас, что весь наш список причин и рациональные доводы перестали иметь значение. И в итоге после 15 лет совместной жизни у нас родился сын, а затем и дочка. © James Michael / Quora
Может быть, у вас тоже есть знакомые мужчины, которые категорически не хотели детей, а теперь не могут представить без них свою жизнь? Что стало для них причиной для пересмотра своих убеждений?
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