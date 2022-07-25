14 знаменитостей, которые хранили свою профессию в тайне, чтобы дать своим детям нормальную жизнь

В детстве нам было сложно представить, что у родителей есть жизнь вне дома, что их зовут на самом деле не «мама» и «папа» и что, помимо семейных обязанностей, у них есть работа. Знаменитые люди иногда предпочитают скрывать от детей свою популярность, чтобы их частная жизнь не привлекала общественного внимания.

Мы в ADME хотим рассказать о знаменитостях, которые решили не рассказывать детям, чем они зарабатывают на жизнь, и держать их подальше от объективов камер, чтобы у малышей было нормальное детство.

1. Джастин Тимберлейк и Джессика Бил

Актриса и певец сошлись в желании оградить своих детей от внимания общественности, так как предпочитают продлить им детство. Джастин Тимберлейк объяснил, что не хочет, чтобы к его сыновьям Сайласу и Финеасу относились по-особенному из-за его карьеры.

2. Тайлер Перри

7-летний Аман Тайлер не знал, что его отец знаменит, так как актер держал мальчика подальше от посторонних глаз. Перри рассказал о трогательном моменте, когда объяснил сыну, что его считают известным человеком. «Я спросил его: „Ты знаешь, что такое известность?“ Он ответил: „Да, это когда много людей знают твое имя“. Тогда я сказал: „Знаешь, согласно этому определению некоторые люди думают, что я знаменит“. Он говорит: „Правда? А теперь мы можем закончить раскраску?“» — поделился актер.

3. Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес рассказала несколько лет назад, что ее близнецам была безразлична слава их матери или отца, Марка Энтони, хотя они узнали об этом в школе, а также видели выступление мамы по телевизору. Дженнифер поделилась: «Они знают: слышали об этом в школе. Они в курсе, что их отец поет, видели, как мы выступаем, видели меня по телевизору в программе American Idol. Я не думаю, что они замечали это до недавнего времени, а ведь я занимаюсь этим уже 5 лет. Им это безразлично. Абсолютно безразлично. Я говорю им: «Маме нужно работать», — а они спрашивают: «Почему?»

4. Нив Кэмпбелл

Актриса, которая появилась в фильме «Крик» и сериале «Карточный домик», рассказала, что ее сын Каспиан не видел ни одной из маминых работ, потому что ему слишком рано такое смотреть. Сама Нив не говорила сыну, чем занимается, но кое-кто из родителей в школе открыл ему правду. «Он пришел домой из школы и сказал: „Мамочка, ты Нив Кэмпбелл?“ Это был очень странный разговор. Он совершенно не хотел, чтобы я как-то на него влияла», — сказала актриса.

5. Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News

У актеров 3 дочери: Джеймс, Инес и Бетти. И их родители, хотя это одна из самых популярных пар в Голливуде, решили, что публичная жизнь детям ни к чему. «Мы хотим, чтобы у наших дочерей была такая же нормальная жизнь, какая была у нас. Мы не хотим лишать их того, что было у нас, потому что это было бы очень эгоистично с нашей стороны», — прокомментировали свое решение Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс.

6. Адель

Адель удалось скрыть от общественности свою беременность. Логично, что она не публикует фотографии сына и не делится ими в соцсетях. Она прячет его от внимания прессы, и мальчик даже не подозревает, что его мать — мировая знаменитость. Певица рассказала, что ее сынишка разволновался из-за большого количества народа, когда пришел на концерт Тейлор Свифт: «Раньше он приходил на мои репетиции, и стадион был пуст». Она отметила, что первым ее концертом, на котором побывал сын, был One Night Only. Ребенок послал ей приветствие, когда она была на сцене, и это был особенный момент для Адель.

7. Зак Галифианакис

Invision / Invision / East News

Знаменитый комик рассказал, что его дети понятия не имеют, чем он зарабатывает на жизнь. Один из его главных суперхитов не подходит для несовершеннолетних, поэтому он не показывал его своим детям: «Им нужно немного повзрослеть, прежде чем они это увидят». «Мои дети думают, что я где-то работаю библиотекарем. Они представления не имеют, чем я занимаюсь», — сказал Зак.

8. Крис Хемсворт

У актера и его жены Эльзы Патаки (она тоже актриса) 3 ребенка: Индия Роуз и близнецы Тристан и Саша. Родители ограждали их звездной жизни, насколько это было возможно. И не все из детей были впечатлены тем, что их отец сыграл супергероя Тора. «Прихожу я домой с работы, и один из моих детей говорит: „Папа, а ты ведь дрался с монстрами?“ Он знает Тора. Но двоим другим без разницы. Они такие: „Да, мой папа — Тор, и что?“ Вот как выглядит на самом деле грань между тем, что вы видите по телевизору, и вашей реальной жизнью. По крайней мере, хотя бы одному из них я нравлюсь. 1 из 3 — это неплохо».

9. Райан Гослинг и Ева Мендес

Эсмеральда Аманда (7 лет) и Аманда Ли (5 лет) слишком малы, чтобы смотреть фильмы, в которых снимался их отец. Райан Гослинг сказал: «Им иногда бывает сложно отличить фантазии от реальности». Он также рассказал, что однажды старшая дочь Эсмеральда сопровождала его на съемочной площадке фильма «Бегущий по лезвию 2049» и во время съемок сцены драки с Харрисоном Фордом закричала: «Ты выигрываешь!»

10. Мила Кунис и Эштон Кутчер

Детей звездной пары — Уайатт Изабель и Димитри Портвуда — неоднократно фотографировали на разных мероприятиях. Несколько лет назад у себя в соцсетях Эштон Кутчер попросил прекратить публиковать их изображения. «Они не выбирали жизнь на виду», — написал он.

11. Галь Гадот

У актрисы, сыгравшей Чудо-женщину, и ее мужа Ярона Версано 3 дочери: Альма, Майя и Даниэлла. И они видят в Галь свою маму, а не звезду мирового масштаба. Однажды Галь Гадот рассказала о том, как воспринимает ее славу старшая дочь Альма: «Она не обращает особого внимания. Даже когда я говорю с кем-то о Чудо-женщине, она пытается любым способом сменить тему! Но она, безусловно, усвоила, что каждая женщина — Чудо-женщина. Она так и говорит, и мне это нравится».

12. Скарлетт Йоханссон

У актрисы есть 7-летняя дочь Роуз Дороти, а в 2021 году у нее родился второй ребенок — сын Космо. Актриса, всем знакомая по роли Черной вдовы, мало делится своей личной жизнью, ее нет в соцсетях, и она не публикует фотографии своих малышей.

13. Алексис Бледел и Винсент Картайзер

AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News

Пара ничего не рассказывала о своем ребенке, который появился на свет в 2015 году. Нет ни одной публичной фотографии малыша, неизвестно даже его имя. СМИ узнали о том, что звезды стали родителями, из интервью Скотта Паттерсона, который играл вместе с Алексис в сериале «Девочки Гилмор».

14. Джулия Робертс

Pedro Andrade, PacificCoastNews / East News

В 2012 году актриса рассказала, что ее дети, сын Генри Дэниел и близнецы Хэзел и Финнеас, не знали, что она знаменита. Она вспомнила смешной случай, который иллюстрирует их отношение к звездному статусу своей мамы: «Меня заметил один человек, потом другой. Кто-то сказал, когда мы проходили мимо: „О, это Джулия Робертс“. Мы все пошли дальше, а Финн ответил: „Ну да, моя мама — Джулия Робертс“».

Как вы думаете, каково это — быть ребенком знаменитости? Как это влияет на жизнь детей?

Фото на превью AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News