15+ доказательств того, что счастья становится только больше, если его разделить с другими

Ответ на вопрос «Что такое счастье?» у каждого из нас свой: для одного это дом и семья, для другого — любимая работа, а для третьего поводом почувствовать себя счастливым становится простой маникюр. Но объединяет их одно — желание поделиться приятным моментом со всем интернетом.

«Из-за болезни я не могу сама укладывать волосы, потому что дотягиваюсь до головы только одной рукой. Но папа подарил стайлер, которым можно пользоваться как раз одной рукой. Независимость — это так круто!»

Долгожданное счастье

Мой 7-летний страдающий аутизмом сынишка впервые сказал «мама». Мое сердце готово разорваться от счастья! Я ждала этого момента долгих 7 лет, и вот он наконец-то настал! © mysticmysti / Reddit

«Мой кот наконец-то вернулся домой. Он потерялся, и мы искали его 3 месяца»

«В прошлые выходные мы с моей лучшей подругой тайно поженились»

«Керамические слонофрукты, которые я сделала недавно. Надеюсь, они вам подарят немного счастливых мгновений»

«После почти 4 лет разлуки я вновь встретилась со своей второй половиной»

«Прошлым вечером я стал папой. Добро пожаловать в мир, малышка!»

«Моя 91-летняя бабушка связала для меня этих черепашек-ниндзя. На этой фотографии она в тот день, когда подарила их мне»

«Мой 13-летний сын получил черный пояс по карате. Он шел к этому 4 года и несколько раз готов был сдаться»

Детьми можно быть в любом возрасте

Я попрятал по дому 70 маленьких игрушечных утят. Теперь мои родители бегают по всем комнатам в их поисках и хихикают, как маленькие дети. Мама и папа всегда много работали, поэтому я решил устроить для них что-то забавное, а они превратили это в соревнование и пытаются друг друга опередить. Видеть их по-детски веселыми и активными — настоящее счастье для меня, которым захотелось поделиться со всеми. © Jordan_7105 / Reddit

«Мы знакомы с самого детства, он мой лучший друг, но только недавно начали встречаться. В этот вечер я сказала, что люблю его, и он ответил тем же»

«Она — мое счастье. Но когда я смотрю на ее голову, похожую на картофелину, становлюсь еще более счастливой»

«Мне 16 лет и сегодня впервые за долгое время я накрасила ногти. Я не делала этого с тех пор, как меня, еще дошкольницу, высмеяли за маникюр»

«Счастливый поросенок, нарисованный точками. На него ушло 60 часов»

«После 8 лет учебы, получения ученой степени, рождения троих детей, набора больше 35 кг веса и смены 6 мест службы я устроился на работу мечты, которая поможет содержать семью. Пожелайте мне удачи!»

«Я скоро оканчиваю магистратуру, а потом начинаю писать докторскую диссертацию по ветеринарии. Я шла к этому 15 лет и очень счастлива, что мои мечты сбываются»

«Сегодня 26 лет, как мы поженились. Моя жена была танцовщицей, а сейчас ее подвижность ограничена, однако она до сих пор самый счастливый и позитивный человек из всех, кого я знаю»

«Сегодня открылась первая персональная выставка моих работ. Несмотря на бушевавший этой ночью ледяной шторм, мои друзья и семья пришли меня поддержать»

«Я вышла замуж за любовь всей моей жизни. На церемонии было 5 наших друзей, а весь мой наряд обошелся меньше чем в $ 100. Сказать, что я счастлива, — значит ничего не сказать»

«Несколько недель назад я устроилась поваром в дом престарелых. Я работала во многих пекарнях, но никогда не трудилась в таком месте, как это»

«Шеф разрешил мне готовить такие десерты, какие я хочу, потому что наши постояльцы их очень любят. Настолько, что попросили сегодня приготовить на ужин „десерт от Пейдж“».