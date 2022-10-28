17 ну таких хороших тещ и свекровей, которых так и хочется в гости пригласить и чаем напоить

По сети гуляет немало историй о несносных тещах и свекровях, которые молодым проходу не дают: лезут в личную жизнь, норовят поучить уму-разуму. Впрочем, не всегда супружеской паре приходится вступать в отчаянную борьбу за территорию. Некоторым все же везет, и у них все складывается хорошо. Мы обратились к историям от пользователей сети, которые никак нарадоваться не могут, что у их половинок такие классные, любящие и понимающие матери. А в бонусе расскажем, как парень решил удивить свою будущую тещу и что из этого получилось.