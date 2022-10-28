17 ну таких хороших тещ и свекровей, которых так и хочется в гости пригласить и чаем напоить
По сети гуляет немало историй о несносных тещах и свекровях, которые молодым проходу не дают: лезут в личную жизнь, норовят поучить уму-разуму. Впрочем, не всегда супружеской паре приходится вступать в отчаянную борьбу за территорию. Некоторым все же везет, и у них все складывается хорошо. Мы обратились к историям от пользователей сети, которые никак нарадоваться не могут, что у их половинок такие классные, любящие и понимающие матери. А в бонусе расскажем, как парень решил удивить свою будущую тещу и что из этого получилось.
- Я для тещи любимый зять, она для меня любимая теща. За 28 лет ни разу не была у меня в гостях, я у нее — 5–6 раз в месяц. Когда-то давно звал в гости, и не раз, — отказалась! Я вроде как обижаться, а она посмеялась и говорит: «У тебя в доме есть хозяйка, а я как мама хозяйничать начну — вот тут-то у нас и начнутся проблемы. Так что лучше вы к нам». Так и живем. Теща — золото! © agt69 / Pikabu
- Бывшая свекровь всегда очень уважительно относилась ко мне. И сейчас, спустя много лет, общаемся очень часто, она любит мою дочь, хоть у нее много родных внуков. © Alina / ADME
- Я люблю свою свекровь! Мне невероятно повезло, и я знаю, что это редкость, но у меня с ней отношения лучше, чем с собственной мамой. © pinkslipnation / Reddit
- Чуть только мама начинает чудить, как папа с грозным видом достает телефон и говорит: «Либо ты успокаиваешься, либо я тещеньку в гости позову». А все потому, что бабушка мою маму всегда считала вертихвосткой, любительницей бегать с вечеринки на вечеринку, а как только вышла замуж, мама угомонилась, стала любящей женой и матерью. После этого бабуля возвела папу в ранг божества, постоянно привозит вкусненькое «для Сереженьки», вяжет ему шарфы, носки и шапки. © Палата № 6 / VK
- Я точно выиграла свою свекровь в лотерею. Она поддерживает меня и помогает с 2 детьми. Нам пришлось переехать к ней с новорожденным сыном, потому что было сложно оплачивать счета за больницу. Она помогала присматривать за детьми, когда я решила оставить работу, чтобы продолжить учиться. Забирает детей из школы, когда муж не успевает. Конечно, иногда случаются разногласия, но она просто потрясающая. © Busymomintx / Reddit
- Тетя моей жены привела своего будущего мужа знакомиться с мамой. Та напекла гору блинов, зять ест без особого аппетита, но от добавки не отказывается. Тетка блинчик кусает и выплевывает: «Мама, а ты сама пробовала блины?» Мама кусает: «Е-мое, а блины какие-то горькие!» Вместо сахара она щедро в тесто соды насыпала. Мать удивляется: «Ой, а я-то думаю, как здорово, пышные какие блины получились! Зятек, а ты то чего молчал?» Тот говорит: «Да как-то обидеть не хотелось». Посмеялись, конечно, а под конец мать сказала: «Ну по крайней мере от твоей стряпни он точно не загнется». © ************* / Pikabu
- Моя свекровь — золото! Я ее очень сильно люблю. Она простая женщина без современных закидонов. Воспитали со свекром 2 отличнейших сыновей: моего мужа и его брата. Во всем помощь и поддержка как нашей семье, так и семье брата. Меня искренне и с любовью приняла. © Ветка Сирени / ADME
- У меня отличная свекровь. Она всегда была очень мила и приветлива, никогда не навязывает нам свое мнение и не лезет в наши отношения. © wildflowerwishes / Reddit
- Муж очень любит ездить в гости к моей маме. Ведь там можно не только наесться всего, что только хочется, без запретов жены, но и вдоволь поиграть с тещей в приставку, которая подключена к телику в 55 дюймов. Чувствую, скоро он начнет ездить к ней уже без меня. © Палата № 6 / VK
«Приехали к теще в гости, и меня встретил такой стол»
- Год спустя после свадьбы пришлось мне супругу с ее мамой на машине отвозить. Путь предстоял относительно долгий, с пробками больше 2 часов выходило. Жена сидит рядом на переднем пассажирском сиденье, теща за ней, на заднем. Прошло часа полтора пути, мы с женой разговариваем, музыка играет, движение вроде более-менее сносное, настроение хорошее, да и выходные тогда были, весна и все такое. Я реально забыл, что еду с тещей, она за всю дорогу даже звука не произнесла! И тут я жене вопрос задаю: «А мама твоя к нам на дачу поедет? Может, пригласить ее как-нибудь? Пусть человек развеется, на природе воздухом подышит?» Глаза жены я не забуду никогда, но дольше буду помнить глаз, скромно появившийся в зеркале заднего вида. © DrLeroy / Pikabu
- Сейчас со свекровью у нас совершенно замечательные отношения, но поначалу было непросто. Она просто все контролировала. Сначала она очень расстроилась, что я «увожу ее сына», однако, как только я стала членом семьи, все сразу изменилось. Теперь она находит время, чтобы поболтать с нами, проявляет понимание и уважение и при каждом удобном случае повторяет, что нас любит. © mel_mance / Reddit
- Моя свекровь постоянно твердит, что я самое лучшее, что случалось в жизни ее сына. В отношения наши не вмешивается, пишет мне приятные комментарии в соцсетях и всегда очень благодарит за заботу о сыне. Я даже представить не могла, что меня будут так любить. © Алина / ADME
- Моя свекровь — хороший человек, она очень уважительно относится ко мне и помогает. И она присматривает за моим малышом в течение недели, пока мы с мужем работаем, чтобы мы могли повременить с детским садом. Я ее очень люблю и ценю. © elisbc / Reddit
- Свекровь всегда поддерживает меня, с радостью дает совет, если я попрошу, и я действительно ценю ее мнение. Она очень любит своих внучат, но никогда не посягает на мой авторитет. Она уверена в том, что, как только мужчина вступает в брак, приоритетом для него должна стать жена, а не мать. Она всегда отвечает, когда я ей звоню, и искренне рада меня слышать. Я знаю, что она нас любит. © unknown author / Reddit
- Как же повезло мне с тещей, а моей жене — со свекром и свекровью. С одной стороны, живем на расстоянии, а с другой, когда видимся, друг другу реально полезные вещи советуем. Например, мой отец советует и часто помогает моей жене по работе, а я своей теще люстры организовал, когда у нее не было возможности купить. © Нил Кэффри / ADME
- Я стала лучше ладить со своей свекровью после рождения ребенка. Она уважает меня как мать и помогает мне устанавливать границы с малышом и учиться говорить «нет». Она очень добра и всегда проявляет щедрость. © indigoblue1 / Reddit
- Встречался с будущей женой, к ней приехали родители, она попросила меня не светиться, так как они очень строгие. А вечером звонит: «Приезжай». Мама хлеб резала, потом на нож посмотрела, повернулась к отцу и говорит: «Вань, у дочки, по ходу, жених появился. Ну что, дочь, зови своего, знакомиться будем. Ножи точить он точно хорошо умеет». Ничего не строгие оказались, душевно пообщались. © NeBuditei / Pikabu
Бонус
- Теща поручила полить цветы. Она уехала вместе с дочкой — моей тогда еще подругой. Захотелось выпендриться в таком стиле: гибискус полил, нарцисс увлажнил, пион влагой снабдил. Сижу весь такой, жду восхищения, и тут приходит ответ: «Ты что, бабу в дом привел?» © zhekaural / Pikabu
А вы дружите или враждуете со своими тещами и свекровями?
AdMe/Семья/17 ну таких хороших тещ и свекровей, которых так и хочется в гости пригласить и чаем напоить
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