17 звездных пар, которые так долго вместе, что возвращают нам веру в бессмертную любовь

В наше время развод не считается чем-то из ряда вон выходящим, но это тяжелое событие, через которое проходят многие семьи. Мы видим, как расстаются люди, которые еще вчера, казалось, любили друг друга больше жизни, и становится грустно. Но мы сами все-таки надеемся стать счастливым исключением. И некоторые знаменитости подтверждают, что это возможно, год за годом выходя на красные дорожки, взявшись за руки и с обожанием глядя друг на друга.

Мы в ADME верим в любовь на всю жизнь, несмотря ни на что, и вот вам крутые доказательства того, что она существует. В статье вас ждут снимки пар, отношениям которых больше 10, 20, 30 и даже 40 лет.

Лорен Миллер и Сет Роген — 18 лет вместе

RE / Westcom / starmaxinc.com / East News , Invision / Invision / East News

Этих актеров познакомил общий друг. Лорен вспоминает, что стеснялась парней, да и Сет вел себя с девушками неловко. Но это не помешало им найти общий язык, и в ночь знакомства они до 4 утра ели бутерброды с сыром и играли в Scrabble. Влюбленные поженились в 2011 году, а до этого больше 7 лет состояли в отношениях. Сет и Лорен говорят, что секрет их успешного брака в том, что они любят вместе смотреть телевизор и есть жареные крылышки.

Мэгги Джилленхол и Питер Сарсгаард — 20 лет вместе

EVERETT COLLECTION / East News , Invision / Invision / East News

Актеры начали встречаться в 2002 году. В 2006-м они объявили о помолвке, но заключили брак только в 2009-м, уже после появления на свет старшей дочери. Сейчас у пары двое детей. Мэгги говорит, что муж поддерживает ее во всем: когда она снимала свой фильм, он взял на себя семейные обязанности, чтобы она смогла полностью уйти в работу.

Эми Адамс и Даррен Ле Галло — 21 год вместе

AXELLE WOUSSEN / Bauer Griffin / East News

Эми и Даррен встретились на уроках актерского мастерства в 2001 году. Она была полностью сосредоточена на учебе и игнорировала своего коллегу, так что ему пришлось проявить настойчивость. Завязавшийся роман перешел в отношения, но поженились влюбленные лишь в 2015 году, уже после рождения дочери. Пока карьера Эми шла в гору, Даррен помогал ей, сосредоточившись на воспитании ребенка. И это сработало: сейчас Адамс — 6-кратная номинантка на «Оскар». В своем поздравлении с юбилеем свадьбы Даррен написал Эми: «5 лет назад мне посчастливилось жениться на своем лучшем друге. Уважаю и обожаю такого невероятного человека, как ты».

Фредди Принц — младший и Сара Мишель Геллар — 22 года вместе

CJ Contino / Everett Collection / East News

Актеры познакомились в 1997 году на съемках фильма «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», но их роман начался только спустя 3 года. После двух лет отношений они зарегистрировали союз. У супругов двое детей. Сара Мишель говорит, что счастливый брак — это работа. «Если вы хотите увидеть результат, то должны посвящать этому много времени», — утверждает она.

Кристиан Бейл и Сиби Блэйзик — 22 года вместе

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News , VALERIE MACON / AFP / East News

Бейл вспоминал, что вообще не планировал жениться из-за собственной дисфункциональной семьи, где все были разведены, поэтому у него не было никаких представлений о здоровом браке. «Но я встретил Сиби, и внезапно женитьба показалась мне фантастической идеей!» — говорил Кристиан. Их свела вместе общая сфера деятельности: Блэйзик была личной ассистенткой Вайноны Райдер. Влюбленные вступили в брак в 2000 году, у них двое детей. Все мы знаем Кристиана как актера, готового пойти на все ради роли, и его супруга не уступает ему в крутости. Он в шутку рассказывал о Сиби: «Моя жена была водителем одной из полицейских машин, которые преследовали меня в „Бэтмене“. Она умеет делать разворот на 180 °, трюки и все такое. Она по-настоящему меня пугает!» А если серьезно, Бейл считает, что своим успехом во многом обязан своей сильной и терпеливой спутнице жизни.

Стив Карелл и Нэнси Карелл — 27 лет вместе

Gregorio T. Binuya / Everett Collection / East News , Invision / Invision / East News

Нэнси работала в кафе через дорогу от театра, где играл Стив. Она сразу ему понравилась, но сблизиться он не решался. Актер описывает их взаимную робость с юмором: «Разговор шел примерно так: „Знаешь, если бы я когда-нибудь пригласил девушку на свидание, это был бы кто-то вроде тебя“. А она отвечала: „Если бы такой парень, как ты, когда-нибудь пригласил на свидание такую ​​девушку, как я, я бы обязательно согласилась“». Но в конце концов у них все получилось, и в 1995 году они поженились. У пары двое детей. В интервью Карелл объясняет, что объединяет их с женой: «Мы смешим друг друга. У нас общее чувство юмора и шутки, понятные только нам одним». Он говорит, что его любимое занятие — проводить время с семьей: разговаривать, смотреть фильмы или играть в настольные игры. «Мы вчетвером можем играть в „Монополию“ до 2 часов ночи. Звучит просто и скучно, но я люблю это», — рассказывает Стив.

Лиза Кудроу и Мишель Штерн — 27 лет вместе

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News

Когда Лиза впервые увидела будущего мужа, она подумала: «Ну вот и все. Это он». Но актриса запрещала себе даже мечтать о нем, так как в то время он встречался с ее соседкой по комнате. Роман прервался спустя 2,5 месяца, а Лиза вновь встретила Мишеля через 6 лет, на вечеринке общего друга. С тех пор они не расставались и в 1995 году создали семью. У пары есть сын. Звезда «Друзей» однажды поделилась своим рецептом долгих отношений: «Перед свадьбой мы не клялись любить друг друга вечно, но обещали работать над любыми проблемами». Она говорит: «Мы ценим независимость партнера. Я думаю, что проблемы в браке возникают из-за того, что люди стремятся быть одним целым. Но семья — это как команда, где все разные, но имеют общую цель».

Мишель Пфайффер и Дэвид Э. Келли — 28 лет вместе

Robert Bertoia / Everett Collection / East News , VALERIE MACON / AFP / East News

Мишель и Дэвид, бывший юрист, телесценарист и продюсер, познакомились на свидании вслепую, организованном общим другом. Свидание получилось не особенно удачным, но отношения все-таки завязались и в 1993 году переросли в брак. Еще до встречи с Келли Пфайффер начала процесс удочерения девочки, а завершили его они уже вместе. Позже у них родился собственный сын. Мишель говорит, что она и муж никогда не работают вместе, так как это рискованно для отношений.

Кевин Бейкон и Кира Седжвик — 33 года вместе

Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot. / East News , Gilbert Flores / Broadimage / East News

Кира впервые увидела Кевина, когда ей было 12 лет: он играл в пьесе, а она сидела в зрительном зале. А в 1987 году они встретились вновь: вместе снимались в фильме «Лимонное небо». «Я подумала, что он не в моем вкусе», — вспоминает Кира. Но позже у них завязался роман, и Кевин сделал возлюбленной предложение в канун Рождества, положив кольцо в рождественский носок. В 1988 году они поженились. Актеры всегда поддерживали друг друга, и если кто-то работал, другой оставался с детьми. У пары их двое. Кира сравнивает супружеские отношения с сокровищем и говорит: «У него есть стороны, которые я все еще изучаю. Мы до сих пор интересуемся друг другом. Когда я оглядываюсь назад, на наши первые 4 года, думаю: „Боже, я совсем его не знала!“ Но вы растете вместе и узнаете больше друг о друге. Доверие становится глубже. Он тот человек, с которым я рассчитываю идти по жизни. Это зависимость, которая существует: большая, реальная и глубокая».

Майкл Джей Фокс и Трэйси Поллан — 35 лет вместе

PHOTOlink / Everett Collection / East News , Invision / Invision / East News

Трэйси Поллан и Майкл Джей Фокс столкнулись на съемках сериала «Семейные узы», но в тот момент актриса встречалась с Кевином Бейконом. Как только Майкл узнал, что этот роман закончился, сразу позвонил Трэйси. Они обручились через 7 месяцев, в 1987-м, а в следующем году оформили отношения. У пары четверо детей. Когда у Майкла обнаружили болезнь Паркинсона, жена поддерживала его. В интервью он сказал: «Она — подходящий мне человек. И это потрясающе».

Брайан Крэнстон и Робин Дирден — 35 лет вместе

Courtesy Everett Collection / East News , CJ Rivera / Everett Collection / East News

Брак с актрисой Робин Дирден стал для Крэнстона вторым. Они познакомились на съемочной площадке, где немедленно стали друзьями и начали флиртовать. Но в тот момент оба были несвободны, и лишь спустя год их пути пересеклись вновь. Брайан сделал возлюбленной предложение, когда они вместе принимали ванну. Так как ему некуда было спрятать кольцо, он надел его на мизинец ноги. Актеры поженились в 1989 году после двух лет отношений. У супругов есть дочь.

Фелисити Хаффман и Уильям Х. Мэйси — 40 лет вместе

ASSOCIATED PRESS / East News , LISA O'CONNOR / AFP / East News

Звезда «Отчаянных домохозяек» вышла замуж за актера Уильяма Х. Мэйси в 1997 году, после 15 лет отношений. Мэйси несколько раз делал возлюбленной предложение, но она отказывала ему, боясь брака. Они даже расставались на несколько лет, и Фелисити понадобилось время, чтобы научиться доверять своему партнеру. Сейчас у пары 2 дочери. Семейные узы не мешают актерам работать вместе. Когда их спрашивают, в чем секрет столь долгого брака, они в один голос повторяют: «Не знаем! Нам просто повезло». Уильям называет женитьбу на Фелисити лучшим из того, что он сделал в своей жизни.

Стинг и Труди Стайлер — 40 лет вместе

Robert Hepler / Everett Collection / East News , Charles Sykes / Invision / AP / East News

Когда британский музыкант познакомился с Труди, он был женат на ее лучшей подруге. Но это не помешало ему влюбиться с первого взгляда: он понял, что встретил родственную душу. Стайлер описала начало их романа так: «Никто из нас не гордится тем, что произошло: это просто произошло. Мы любили друг друга, жили вместе, а потом поженились, и у нас родились дети. И это наша история». Пара оформила отношения в 1992 году, после 10 лет совместной жизни. У Стинга шестеро детей: двое от 1-го брака и четверо от 2-го. Труди так отвечает на вопрос, почему их супружество длится так долго: «Мы преданы друг другу. Мы много смеемся, это важно в браке. Он поддерживает и защищает меня». Она также считает, что помогает и то, что у каждого из них есть свои интересы.

Дастин Хоффман и Лиза Готтсеген — 42 года вместе

Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot. / East News , AFP / East News

Мать Дастина и бабушка Лизы были дружны и жили в одном доме. Прежде чем стать актером, Дастин учился на пианиста. В 16 лет он играл на свадьбе родителей Лизы, тогда ее мать была беременна ею. Когда Лизе исполнилось 10 лет, она сказала бабушке: «Надеюсь, он меня дождется, потому что я хочу выйти за него замуж». Но ждать пришлось ей самой. Хоффман успел жениться на другой женщине и развестись. Но мечта Лизы все-таки сбылась: в 1980 году они поженились. У пары четверо детей.



Лиза говорила, что они до сих пор влюблены и их привязанность продолжает расти, а Дастин добавлял: «Мы вместе столько лет, а кажется, что всего неделю».

Ринго Старр и Барбара Бах — 42 года вместе

ASSOCIATED PRESS / East News , Chris Pizzello / Invision / AP / East News

Ринго познакомился с моделью и актрисой Барбарой Бах (она сыграла одну из девушек Бонда) в 1980 году, в 1981-м они стали мужем и женой. Для обоих этот брак был 2-м. Общих детей у них не появилось, но Старр усыновил сына и дочь Барбары от 1-го брака, а она стала мачехой для его троих детей после смерти 1-й жены. Музыкант называет Барбару любовью всей свой жизни.

Мерил Стрип и Дон Гаммер — 44 года вместе

ASSOCIATED PRESS / East News , AFP / East News

Мерил Стрип была помолвлена с актером Джоном Казале, но он скончался от рака, и она тяжело переживала утрату. Но актрисе посчастливилось встретить новую любовь — скульптора Дона Гаммера. Он был другом ее брата, и в тот момент, когда Мерил потеряла жениха, собирался уезжать по делам и предложил ей пожить в его квартире, пока его не будет. Они обменивались письмами, и Мерил нашла в Доне поддержку и опору. Когда он вернулся, Стрип так и не уехала из его дома. В 1978 году они поженились. У пары четверо детей.

Джефф Бриджес и Сьюзен Гестон — 47 лет вместе

East News , AXELLE WOUSSEN / Bauer Griffin / East News

Актер встретил свою судьбу — официантку Сьюзен Гестон — во время съемок фильма «Ранчо Делюкс» в Монтане, в 1975 году. Он не мог оторвать от нее глаз и, хотя был в тот момент с двумя синяками под глазами и сломанным носом, осмелился пригласить ее на свидание. Она отказала ему, сказав: «Нет... это маленький городок. Может, еще увидимся». Но Джефф был настойчив, и через 2 года после первой встречи они поженились. У пары родились 3 дочери. Бриджес говорит, что любит свою жену за то, что она показывает ему другой взгляд на вещи, и что их отношения — самое ценное для них обоих.

А вы верите в то, что брак на всю жизнь возможен?