18 нежных фото звездных отцов со своими детьми, при виде которых по щекам наверняка покатятся слезы умиления
Энрике Иглесиас, Брэдли Купер, Орландо Блум — всех этих и многих других звездных мужчин объединяет то, что они не только красавчики и настоящие профессионалы, но и замечательные отцы. Об этом можно судить даже по их фото с детьми: они наполнены огромной любовью, заметной даже невооруженным глазом.
1. Энрике Иглесиас
2. Дэвид Бекхэм
3. Райан Рейнольдс
4. Крис Хемсворт
5. Ашер
6. Мэттью Макконахи
7. Брэдли Купер
8. Крис Пратт
9. Бен Аффлек
10. Джуд Лоу
11. Джон Ледженд
12. Уилл Смит
13. Роберт Дауни — младший
14. Дольф Лундгрен
15. Дуэйн Джонсон
16. Орландо Блум
17. Принц Уильям
18. Джейсон Момоа
Может быть, у вас есть теплые истории о своих отцах?
AdMe/Семья/18 нежных фото звездных отцов со своими детьми, при виде которых по щекам наверняка покатятся слезы умиления
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