AdMe
AdMe

18 нежных фото звездных отцов со своими детьми, при виде которых по щекам наверняка покатятся слезы умиления

18-2

Энрике Иглесиас, Брэдли Купер, Орландо Блум — всех этих и многих других звездных мужчин объединяет то, что они не только красавчики и настоящие профессионалы, но и замечательные отцы. Об этом можно судить даже по их фото с детьми: они наполнены огромной любовью, заметной даже невооруженным глазом.

1. Энрике Иглесиас

2. Дэвид Бекхэм

East News

3. Райан Рейнольдс

Chris Pizzello / Invision / AP / East News

4. Крис Хемсворт

5. Ашер

6. Мэттью Макконахи

PacificCoastNews.com / East News

7. Брэдли Купер

NO CREDIT / Abaca / East News

8. Крис Пратт

AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News

9. Бен Аффлек

Donald Green / Broadimage / East News

10. Джуд Лоу

11. Джон Ледженд

12. Уилл Смит

AFP / East News

13. Роберт Дауни — младший

East News

14. Дольф Лундгрен

15. Дуэйн Джонсон

16. Орландо Блум

AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News

17. Принц Уильям

Ben Cawthra / eyevine / East News

18. Джейсон Момоа

Может быть, у вас есть теплые истории о своих отцах?

18-2
AdMe/Семья/18 нежных фото звездных отцов со своими детьми, при виде которых по щекам наверняка покатятся слезы умиления
Поделиться этой статьёй
Возможно, вам понравятся эти статьи
2