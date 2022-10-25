18 нежных фото звездных отцов со своими детьми, при виде которых по щекам наверняка покатятся слезы умиления

Энрике Иглесиас, Брэдли Купер, Орландо Блум — всех этих и многих других звездных мужчин объединяет то, что они не только красавчики и настоящие профессионалы, но и замечательные отцы. Об этом можно судить даже по их фото с детьми: они наполнены огромной любовью, заметной даже невооруженным глазом.