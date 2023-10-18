9 правил, которые Дженнифер Лопес установила для Бена Аффлека. Теперь понятно, насколько крута эта женщина

Свадьба Дженнифер Лопес и Бена Аффлека уже больше года будоражит фанатов. Кто-то любуется воссоединением Беннифер, а кто-то шутит на тему того, зачем же такой роскошной женщине было сходиться с бывшим. Однако Дженнифер учла все ошибки прошлого и, как поговаривают, выстроила свою семью по новым, порой даже жестким правилам.

Чистота и порядок должны поддерживаться всеми членами семьи

Gilbert Flores / Broadimage Entertainment / Broad Image / East News

Безусловно, звездная пара может нанять и домработниц, и горничных, и кого угодно. Но при этом Дженнифер выстроила в своем доме четкие правила, по которым ее мужу нельзя оставить стоящей на столе даже грязную тарелку. Кажется, певица действительно что-то знает о семейных взаимоотношениях: ведь пары, которые совместно занимаются бытом, гораздо крепче. Да и расходятся реже.

Каждый поход в спортзал должен быть совместным

MICHAEL TRAN / AFP / East News

Безупречная фигура Дженнифер — результат кропотливой работы. Она проводит в тренажерном зале многие часы и хочет, чтобы Бен всякий раз составлял ей компанию и тоже занимался. В конце концов, когда твой муж в отличной форме — это приятно. Кстати, компания любимого человека в спортзале действительно положительно сказывается и на отношениях, и на качестве тренировок.

Никаких вредных привычек

VALERIE MACON / AFP / East News

Бен Аффлек не то, чтобы адепт ЗОЖ и всего прочего правильного. Однако Дженнифер сразу определила четкие границы: ничего вредного она в своем доме не потерпит. Такая строгость певицы может вполне только положительно сказаться на Бене. Ведь уже доказано, что когда в паре один из партнеров уже придерживается ЗОЖ, то второму влиться в это все будет гораздо проще.

Никто никуда не летит, если бортпроводник — женщина

Invision / Invision / East News

После того, как бывший муж певицы закрутил роман со стюардессой (правда, так и неподтвержденный), Дженнифер ввела правило, что на ее самолетах больше не будет бортпроводников женского пола.

Бен обязан ладить с ее бывшим

Invision / Invision / East News

Конечно, у пары было множество партнеров до того, как они поженились. Однако для Дженнифер особенно важно, чтобы Бен хорошо общался с отцом ее детей — Марком Энтони. И в этом действительно есть смысл, так как одна из худших вещей, которую может сделать отчим — это из-за личной неприязни вмешиваться в установленный порядок воспитания детей. А то и даже запрещать видеться с другим родителем.

И еще его задача — отвечать за все переезды

Все сложные вопросы, связанные с покупкой нового общего дома, перевозом всех вещей и так далее Бен решает исключительно самостоятельно. Все ради того, чтобы жена наслаждалась жизнью и была счастлива. А это, кстати, положительно повлияет и на самого Бена. Согласно исследованиям, чем более счастливой чувствует себя жена в браке, тем более счастливым чувствует себя и ее супруг.

Бену теперь запрещено давать чаевые

Invision / Invision / East News

Дженнифер крайне бережливо относится к своим деньгам и, по словам приближенных к семье, прямо сказала Бену, чтобы тот не оставлял чаевые. И Бен действительно перестал это делать. А некоторые и вовсе утверждают, что когда актер все же оставлял большие чаевые, Дженнифер просто забирала их обратно.

Дженнифер имеет право проверять все напитки, которые пьет Бен

Invision / Invision / East News

Все ради того, чтобы быть уверенной в том, что актер не употребляет чего-либо вредного. Порой из-за этого в паре возникают стычки, в любом случае для этих двоих такая система явно работает.

Актриса оставила за собой право в любой момент приехать на съемочную площадку нового фильма Бена

VALERIE MACON / AFP / East News

Дело в том, работать Бен, скорее всего, будет со своей бывшей женой — Дженнифер Гарнер. Когда певица узнала об этом, то сразу же решила сделать все, чтобы чувствовать себя спокойнее. Кстати, именно открытость часто помогает справиться в любыми намеками на ревность. И если партнер звонит 10 раз на дню, то лучше ответить, так как игнорирование запустит целый виток еще больших вопросов.

А вот здесь мы написали о том, как Дженнифер Лопес в свои 54 года выглядит ничуть не хуже, чем десятилетия назад.

Фото на превью Invision / Invision / East News