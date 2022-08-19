«Ну-ка не реветь, ты же мужик». Хлесткий текст о том, как токсичные установки до сих пор портят жизнь нашим детям

Большинство из нас росли в мире, где девочки играли в куклы и носили розовое, а мальчики возились с машинками и одевались в немаркую одежду. Мы современные родители, и вроде бы нам не о чем беспокоиться, ведь гендерные стереотипы — это пережиток прошлого, но на деле отказаться от того, что нам с детства казалось правильным, не так-то просто. Многие мужья не придут в восторг от идеи отдать сына на бальные танцы, не все мамы готовы радоваться тому, что их девочка растет пацанкой. А уж как тяжело противостоять давлению со стороны бабушек и дедушек.

Надеюсь, читатели ADME согласятся со мной: никто не призывает растить мальчиков как девочек, и наоборот, но очень важно отстоять право ребенка развиваться как личность, а не опутывать его паутиной стереотипов.

Когда мы с мужем только узнали, что у нас будет мальчик, мне в голову не могло прийти, что теперь я буду не просто мамой, а каким-то воином света в борьбе с токсичными установками. Они поджидали меня в песочнице, когда другая мамочка требовала, чтобы мой сын уступил ее дочке свои игрушки, потому что «она же девочка». Медсестра в поликлинике приговаривала моему 2-летнему малышу: «Ну-ка не реветь, ты же пацан». Свекровь поджимала губы, когда в магазине сыну приглянулся не грузовик, а — о ужас! — плюшевый глазастик с нежно-лиловой шерсткой.

И я объясняла мамаше маленькой принцессы, что мы готовы поделиться формочками и совочком, если нас вежливо попросят, но мой мальчик не обязан отдавать ее детке своих человечков. Даже если у ее детки начали дрожать губешки и с роскошных ресниц скатилась слеза. И медсестре заявила, что если человеку больно и страшно, то он имеет право поплакать и пожаловаться, даже если человек — пацан. Потому что все люди должны учиться выражать свои эмоции экологично для себя и окружающих, а такого не будет, если с детства половину этих людей учить эти самые эмоции подавлять. Что до свекрови, то мне приходилось просто игнорировать ее высказывания и думать, что если бы сын взял такого же пушистика, но розового, то, наверное, ее бы вообще инфаркт хватил.

Думаете, от стереотипов страдают только мальчики? Как бы не так. Перед новогодним утренником в саду воспитательница написала в чате: «Всем быть в костюмах. Девочки — снежинки или лисички, мальчики — зайчики или снеговики». Одна мама спросила: «А если Петя хочет быть лисой?» «Лисы — девочки», — ответили ей. Другая тут же строчит: «А Сонечка может одеться снеговичком?» Дети тогда не отлипали от мультфильма «Холодное сердце», и смешливой блондиночке Сонечке больше всего нравились не красотки-сестры, а забавный снеговик Олаф. «Ну она же девочка, ей надо снежинкой», — пишет воспитательница. Кому «надо» — непонятно. Мы потом спорили до хрипоты с подругой по этому поводу. Она говорила: «Но они же там танцевали парами! Красиво, когда пара „мальчик — девочка“». Танцы в младшей группе — это 2 притопа, 3 прихлопа. И хорошо, если хотя бы половина малышей сделают их синхронно. Что бы изменилось, если бы лис Петя станцевал со снеговичком Соней?

Кстати, о танцах. В 1-м классе долго ломали голову, в какую секцию отдать сына. Что только не предлагали... И вдруг Ярик заявляет: «Хочу на бальные танцы, как Марина». Нас как раз пригласили на выступление Маришки, дочери моей подруги, и сын загорелся. Ну что ж, хочет — пусть идет, решили мы с мужем. Что тут началось! Свекор кричал: «Пацану только в спорт!», свекровь пила валерьянку, моя подруга вообще выступила: «Ты с ума сошла! Ему же придется там делать всякие па, как он потом по школе будет ходить?» «Ногами», — буркнула я. Сын отзанимался бальными лет 5, потом бросил, увлекся кикбоксингом. Тренер взял его в группу с восторгом: осанка, растяжка, координация, дыхалка. Спасибо танцам.

Вот еще одна показательная история. На даче у родственницы я попросила сына: «Яричек, принеси мне сумку из машины». «Как ты его назвала? — взвилась тетушка. — Пацану 15 лет, а он у тебя Яричек? Долго ты будешь с ним так сюсюкать?! Да его в школе зашпыняют!» Я смотрела на взрослую женщину, и мне казалось, что у нее с тем же успехом могла вырасти третья голова. Это бы меня удивило меньше, чем ее эмоциональная тирада. Я опешила, но попыталась возразить: «Подожди, но ты же сама свою дочь, которая на год старше моего сына, зовешь Люсенька, и все нормально, а я...» Она не дала мне договорить: «У меня де-во-чка, мне можно». «Ну и мне никто не запретит», — сказала я и ушла с веранды.

Я потом из интереса спросила сына, что было бы, если бы я его при одноклассниках назвала домашним прозвищем. Мол, тетка беспокоится, что его могут из-за этого начать дразнить. «Если кто-то вдруг не понимает, что ты моя мама и любишь меня, так он, наверное, не очень умен. А на дураков я внимания не обращаю», — со свойственным юности максимализмом заявил сын. Хотела бы и я с такой же уверенностью игнорировать тех, кто считает, что «телячьи нежности» должны прекратиться, как только у парня проклюнется щетина.

«Мальчики — умные, девочки — нежные». Никогда не сталкивались с таким мнением? Мою племяшку Машу травила учительница математики. Доставалось всем девчонкам в классе, но Машке в особенности. Преподавательница была уверена, что на 5 ее предмет знают мальчики, а девочки выше четверки получить не могут. Однажды она влепила Маше тройку за правильные ответы на контрольной и ехидно прокомментировала: «Скажи и за это спасибо, ты же у соседа списала». И когда Маша возмутилась, мол, «у соседа был другой вариант», учительница радостно воскликнула: «Вот видишь, ты смотрела к нему в тетрадь!» И пока моя сестра не дошла до директора, математичка так и лепила оценки со скидкой на половую принадлежность. На ковре у руководства учительница с умным видом заявляла, что это не она придумала, а ученые доказали. Ага, доказали, что некоторые родители подвержены таким же стереотипам и поэтому больше поощряют интерес мальчиков к точным наукам. И это очень печально, ведь нейробиологи давно говорят о том, что нет никакой разницы, кроме индивидуальной одаренности. И самое, на мой взгляд, милое — это то, что учительница ведь тоже когда-то была маленькой девочкой. Не из яйца же она вылупилась такая, математически одаренная.

Кажется, что нашим детям приходится проще, чем нам. Девочки занимаются боксом, и их никто не считает пацанками, мальчики могут покрасить волосы в розовый цвет, и это тоже нормально. А потом появляется вот такая учительница математики, воспитательница в детском саду, тетушка с поджатыми губами — и становится понятно: стереотипы никуда не делись. Парню скорее простят накрашенные ногти, чем увлечение вышивкой. Поэтому нам нужно продолжать каждый день менять этот мир. Нужно покупать девочкам кубики и грузовики, потому что из них могут вырасти архитекторы и инженеры, а не только дизайнеры. А мальчишкам — кукол, ведь они будущие папы и когда-нибудь им придется нянчиться с детьми. Или, может, даже работать воспитателем в детском саду, почему нет? И стоит поощрять девчонок быть смелыми, равно как и мальчишкам иногда давать поплакать. Старые правила не будут действовать, только если мы перестанем им подчиняться.