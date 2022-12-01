Джозеф, внебрачный ребенок Шварценеггера, хочет самостоятельно добиться успеха в Голливуде

42 % детей рождаются вне брака. В некоторых странах, таких как Франция, этот показатель может достигать и 60 %. Джозеф Баэна вырос в Калифорнии. О том, что он сын Арнольда Шварценеггера, парень узнал, когда ему было 13 лет. Сейчас Джозеф хочет добиться успеха в Голливуде самостоятельно, не пользуясь протекцией отца.

Актер не бросил сына

Милдред Баэна проработала в семье Арнольда Шварценеггера экономкой около двух десятилетий. Когда актера спросили о связи с ней, он ответил, что время от времени думает об этом: «Я могу корить себя сколько угодно, но это не изменит ситуацию. Я знаю, что это была серьезная, очень серьезная ошибка. Самое главное — нужно задать себе вопрос: как жить дальше? Как сделать так, чтобы у меня с детьми были хорошие отношения?» Арнольд выполняет отцовские обязанности и заботится о Джозефе и его матери. Он помог сыну получить образование.

Джозеф никогда не забудет тот день, когда узнал, что Арнольд — его отец

EAST NEWS

Джозеф Баэна, которому сейчас 25 лет, отлично помнит тот день, когда услышал важную новость: «Я учился в 8-м классе. Меня попросили выйти. Пришла мама и сказала: „Нам нужно идти: теперь все знают о тебе и о том, кто твой отец“». Тогда он размышлял: «Мне 13, мое тело меняется, как и мой разум. А теперь еще и жизнь так круто повернулась».

Чтобы жить, думая не только о том, чего достиг твой отец, нужна большая сила воли

Баэна — культурист, актер, фитнес-модель и риелтор. У него много талантов. За плечами у парня пара ролей, и недавно он получил работу в шоу «Танцы со звездами». Он очень гордится тем, что не использует связи отца для продвижения в киноиндустрии.

Джозеф чувствует, что общество ищет в нем сходство со знаменитым отцом. Он поделился своими размышлениями: «В Голливуде много людей, чьи родители очень успешны. И это пугает. Страшно, когда тебя сравнивают с этими мастерами своего дела. Возникает ощущение, что тебе нужно оправдать все ожидания общества». Но он знает, что должен соответствовать только своим собственным ожиданиям.

Арнольд и Джозеф очень близки

Арнольд Шварценеггер и Джозеф поддерживают тесные отношения. Они вместе тренируются в спортзале, катаются на велосипедах. Арнольд гордится Джозефом и считает его отличным партнером по тренировкам. Поздравления с днем рождения всегда сопровождаются приятными словами, которые каждый ребенок должен слышать от своих родителей.

«С днем рождения, Джозеф! Я горжусь тобой, понимая, что в этом году ты оканчиваешь колледж и идешь своим путем. Ты просто невероятный сын, и я не могу дождаться нашей следующей тренировки. Я тебя люблю», — написал Арнольд в соцсети.