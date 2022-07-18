Как сегодня выглядят 13 детей, которых когда-то усыновили знаменитости

Звезды нередко усыновляют детей. Многие из малышей, которых когда-то приняли в семью, уже подросли, а некоторые и вовсе превратились в серьезных мужчин и женщин. Кто-то из них ведет публичный образ жизни, а кто-то скрывается от назойливого внимания журналистов, но мы все равно смогли собрать редкие кадры.

Редакторы ADME взглянули на фото приемных дочерей и сыновей знаменитостей. Вот как сейчас выглядят дети, которые когда-то попали в звездную семью.

Дэвид Банда

BIGPICTURESPHOTO.COM / East News

У Мадонны 6 детей, 2 из которых — биологические. Дэвид Банда был первым ребенком, которого певица усыновила в 2006 году. Он жил в африканском Малави, и на момент усыновления малышу исполнился всего-то год. Раньше юноша занимался футболом, а сейчас активно выходит в свет вместе с мамой.

Мерси Джеймс

East News

Вскоре после усыновления первого ребенка Мадонна не с первого раза, но все-таки смогла удочерить Мерси Джеймс, которая также родилась в Малави. Девушка часто появляется в соцсетях Мадонны, где мама делится успехами своей дочки в игре на фортепиано.

Стелла и Эстер Чикконе

Близняшки тоже родом из Малави. Их Мадонна удочерила в 2017 году. Сейчас девочки, как и старшая сестра, активно занимаются музыкой.

Роан Джозеф Бронштейн

Шэрон Стоун вместе с мужем Филом Бронштейном усыновила Роана в 2000 году. Мальчику тогда была всего неделя. После развода супругов ребенок остался с отцом. Сейчас Роан стал актером и скоро появится в картине «Как насчет любви?» вместе со своей приемной мамой.

Куинн Келли и Лэрд Вонн Стоун

www.310pix.com / East News

В 2005 году, через год после развода, Шэрон Стоун усыновила своего второго сына Лэрда Вонна. А еще через год — Куинна Келли. Актриса изредка делится фотографиями сыновей в соцсетях. Например, этим снимком всех трех сыновей вместе.

Мэддокс Джоли-Питт

ASSOCIATED PRESS / East News , TOLGA AKMEN / AFP / East News

Мэддокс — первый ребенок Анджелины Джоли, которого она усыновила в Камбодже в 2002 году. Мальчику на тот момент было 7 месяцев. Недавно он поступил в Университет Сеула в Южной Корее. Мама им очень гордится.

Захара Джоли-Питт

BIGPICTURESPHOTO.COM / East News , Invision / Invision / East News

Анджелина Джоли взяла в семью приемную дочь Захару в 2005 году. Девочка родом из Эфиопии. Сейчас подросшая Захара активно помогает маме в общественной деятельности: посещает вместе с актрисой официальные мероприятия. Их цель — уберечь женщин от насилия и защитить их права.

Пакс Джоли-Питт

AP / East News , Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

Пакс был усыновлен Джоли из вьетнамского Хошимина. Сейчас он, в отличие от некоторых братьев и сестер, не стремится к публичности. Хотя несколько раз был замечен на светских мероприятиях и принимал участие в съемках фильма «Малефисента» в 2014 году, а в 2016 году озвучивал «Кунг-фу Панду — 3».

Клаудия Роуз Пфайффер

Everett Collection / East News

Клаудия — дочь Мишель Пфайффер, которую она приняла в семью в 1993 году. Когда процесс удочерения уже шел, Мишель познакомилась со своим будущим мужем Дэвидом. У пары появился ребенок, когда они были знакомы всего-то 2 месяца. Как отмечает актриса, это событие дало ей понять, кто перед ней: мальчик или мужчина.

Элоиза Джони Ричардс

Sam Sharma / Miguel Aguilar, PacificCoastNews.com / East News

Спустя 4 года после того, как Дениз Ричардс рассталась с Чарли Шином, актриса решила удочерить девочку. Тогда у Дениз уже было двое биологических детей. Третьим ребенком стала дочь Элоиза, у которой заболевание, приводящее к задержке развития. Второе имя — Джони — актриса дала дочери в честь своей мамы.

Белла Кидман-Круз

Изабелла — одна из приемных детей Тома Круза и Николь Кидман. Она художник, много лет презентовала свои работы в соцсетях. Теперь ее работы можно увидеть на выставках.

Вы бы решились усыновить ребенка? Или, возможно, у вас уже есть приемный ребенок?

Фото на превью BIGPICTURESPHOTO.COM / East News