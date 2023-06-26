Многодетная мама устала от того, что бикини шьют на фигуры топ-моделей и решила выбрать идеальный фасон

Эйнсли — мать троих детей из Лондона. Женщина смело называет себя моделью плюс-сайз и демонстрирует на себе разные модели купальников в TikTok. В свое время она столкнулась с проблемой, что бикини шьются из трех кусочков ткани и в большинстве случаев рассчитаны на фигуры худышек. Тогда блогер задалась вопросом: что делать женщинам, которых природа щедро наградила?



Ей плевать на осуждение хейтеров и их гневные комментарии. Блогер принимает себя такой, какая она есть. Не боится выглядеть глупо, позируя на камеру в бикини.



Эйнсли стала любимицей публики благодаря чувству юмора и тому, что несет в этот мир бодипозитив. На своем примере инфлюэнсер показывает, что каждая женщина по-своему прекрасна. В любом возрасте, любой внешности и с любым размером одежды.



Как же Эйнсли стала блогером? Дело в том, что, имея пышные формы, женщина долгое время не могла найти подходящий на свою фигуру купальник. Зная, что многие крупные дамы страдают такой же проблемой, она решила записывать ролики в TikTok и примерять на себе купальники разных брендов и моделей. Эйнсли делится впечатлениями с подписчиками, на практике показывая, какая одежда может подойти фигуристой женщине, а на какую даже не стоит тратить время и деньги.

Спустя долгое время, методом проб и ошибок, Эйнсли смогла найти несколько удобных и эффектных купальников, которые смогут подойти дамам с пышной грудью. Она предпочитает цельные купальники ярких цветов и раздельные модели бикини-бандо с мягкой подкладкой и практичными лямками. Блогер не собирается на этом останавливаться и продолжает снимать обзоры на разные купальники. Желая тем самым помочь другим женщинам размера плюс-сайз в подборе гардероба.



Она также рассказывает в своих роликах о моде и делится с подписчиками фрагментами собственной жизни. Фанаты многодетной матери поддерживают ее деятельность, пишут комплименты и слова благодарности в комментариях. И мы тоже восхищены смелостью и уверенностью в себе героини нашей статьи.