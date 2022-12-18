Муж Эми Адамс пожертвовал своей карьерой ради семьи

Между Эми и ее будущим мужем Дарреном Ле Галло пробежала искра при первой же встрече, но на тот момент оба были несвободны. Однако судьбу не обмануть: в конце концов Эми и Даррен стали парой. И теперь они на своем примере показывают, что настоящие и прочные отношения требуют жертв и компромиссов с обеих сторон.

Эми Адамс и Даррен Ле Галло познакомились на уроках актерского мастерства





Эми Адамс познакомилась со своим будущим мужем, когда брала уроки актерского мастерства. Молодые люди быстро нашли общий язык и часто вместе участвовали в постановках. Но потребовался год, чтобы их дружба переросла в нечто большее. «У меня был парень, и Даррен встречался с девушкой. Мы играли вместе в нескольких сценах, и он мне нравился. Он казался мне очень милым», — вспоминает Эми. На фотографии снизу они только начали встречаться.

В 2002 году Эми и Даррен впервые пошли на свидание и наконец стали общаться и за пределами классной комнаты. Адамс со смехом вспоминает те времена: «Он буквально потребовал, чтобы я с ним встретилась. Он сказал: „Я знаю, что ты уже почти рассталась со своим парнем. Поэтому в среду мы идем на свидание“. И я ответила: „Похоже, что идем“».

Их отношения развивались очень быстро

С началом их отношений карьера Адамс неожиданно пошла вверх. В течение последующих 10 лет она снялась во многих знаменитых картинах. Но, несмотря на свою занятость, Адамс и Ле Галло успели безумно полюбить друг друга, обручиться и родить ребенка — единственную дочь Авиану Олеа Ле Галло. Девочка появилась на свет в мае 2010 года.

Ле Галло поддержал стремление Адамс сосредоточиться на карьере, а сам ушел из актерской профессии

Когда в конце 2000-х годов Эми стала известной актрисой, Даррен сделал все, чтобы между ними не было ненужной конкуренции. «Он не пытается со мной соревноваться, — говорит Адамс. — Даррен очень талантливый человек, и он один из тех редких людей, которые не видят в моем успехе своего поражения». Ле Галло добровольно отказался от актерской карьеры, чтобы поддержать жену.

AFP / EAST NEWS

Эми также добавила: «Он много чем пожертвовал. Он ездит со мной на съемки и делает все, чтобы мы всегда были вместе. И я это очень ценю. Но я дорожу этим не потому, что он мужчина, который делает это ради меня, я дорожу этим, потому что он мой партнер. Мой муж знает, как позаботиться о своей семье».

Они по-настоящему счастливы вместе

Ле Галло оставил актерство и вернулся к делу, которое увлекало его с самого начала, — стал художником. В 1996 году он получил степень бакалавра искусств в Христианском университете Абилина в Техасе и теперь регулярно выставляет свои уникальные работы в соцсетях.



В интервью журналу Little London Эми Адамс сказала, что семья — ее высший приоритет: «У меня такие замечательные муж и дочка, и нам так хорошо вместе, что я берусь только за те роли и проекты, которые мне по-настоящему интересны».