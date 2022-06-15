Посмотрите на 17 звездных мам с их подросшими дочерьми. Время не просто летит, а несется как метеор
Когда дочки знаменитостей были совсем маленькими, они видели своих мам по телевизору и на обложках журналов. А сейчас девочки и девушки сами приковывают взгляды публики, появляясь на красных дорожках в компании звездных матерей. Например, дочь Сальмы Хайек в 2011 году была совсем крошкой, а в 2021-м превратилась в элегантную леди.
Мы в ADME решили сравнить фото наших любимых звезд с их маленькими и уже подросшими дочками.
Хайди Клум и ее дочь Лени
Шерил Хайнс и ее дочь Кэтрин
Брук Шилдс и ее дочь Грир
Синди Кроуфорд и ее дочь Кайя
Габриэль Юнион и ее дочь Каавия
Эрика Кристенсен и ее дочь Полли
Кейт Мосс и ее дочь Лила
Эмма Томпсон и ее дочь Гайа
Тэндиве Ньютон и ее дочь Нико
Росси де Пальма и ее дочь Луна
Кристина Милиан и ее дочь Вайолет
Деми Мур и ее дочь Румер
Лора Дерн и ее дочь Джая
Лесли Манн и ее дочери Мод и Айрис
Мира Сорвино и ее дочь Мэттеа
Риз Уизерспун и ее дочь Ава
Сальма Хайек и ее дочь Валентина
А вы часто проводите время со своими мамами и дочками?
AdMe/Семья/Посмотрите на 17 звездных мам с их подросшими дочерьми. Время не просто летит, а несется как метеор
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