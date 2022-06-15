Посмотрите на 17 звездных мам с их подросшими дочерьми. Время не просто летит, а несется как метеор

Когда дочки знаменитостей были совсем маленькими, они видели своих мам по телевизору и на обложках журналов. А сейчас девочки и девушки сами приковывают взгляды публики, появляясь на красных дорожках в компании звездных матерей. Например, дочь Сальмы Хайек в 2011 году была совсем крошкой, а в 2021-м превратилась в элегантную леди.

Мы в ADME решили сравнить фото наших любимых звезд с их маленькими и уже подросшими дочками.

Хайди Клум и ее дочь Лени

Шерил Хайнс и ее дочь Кэтрин

Брук Шилдс и ее дочь Грир

Синди Кроуфорд и ее дочь Кайя

Габриэль Юнион и ее дочь Каавия

Эрика Кристенсен и ее дочь Полли

Кейт Мосс и ее дочь Лила

Эмма Томпсон и ее дочь Гайа

Тэндиве Ньютон и ее дочь Нико

Росси де Пальма и ее дочь Луна

Кристина Милиан и ее дочь Вайолет

Деми Мур и ее дочь Румер

Лора Дерн и ее дочь Джая

Лесли Манн и ее дочери Мод и Айрис

Мира Сорвино и ее дочь Мэттеа

Риз Уизерспун и ее дочь Ава

Сальма Хайек и ее дочь Валентина