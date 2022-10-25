15+ животных с добрыми глазами, которых будет непросто угадать по фото

Все мы любим смотреть передачи о дикой природе, в которых неуклюжие панды целый день едят бамбук, гориллы играют со своими детенышами, а львы отдыхают в полуденной тени деревьев. Кажется, что мы без проблем сможем назвать животных, которые обитают в разных уголках мира, но так ли просто будет угадать братьев наших меньших лишь по их большим и чистым глазам.