15+ животных с добрыми глазами, которых будет непросто угадать по фото
Все мы любим смотреть передачи о дикой природе, в которых неуклюжие панды целый день едят бамбук, гориллы играют со своими детенышами, а львы отдыхают в полуденной тени деревьев. Кажется, что мы без проблем сможем назвать животных, которые обитают в разных уголках мира, но так ли просто будет угадать братьев наших меньших лишь по их большим и чистым глазам.
1. Волк или пума?
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Tom & Pat Leeson / ardea.com / East News
2. Пантера или кошка?
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M. Watson / ardea.com / East News
3. Лось или кенгуру?
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Steffen & Alexandra Sailer / East News
4. Альпака или зебра?
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Jean Michel Labat / ardea.com / East News
5. Корова или лошадь?
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M. Watson / ardea.com / East News
6. Орангутан или горилла?
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Thomas Marent / ardea.com / East News
7. Верблюд или корова?
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Jean-Michel Labat / ardea.com / East News
8. Рысь или лев?
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East News
9. Песец или ласка?
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KAROL SEREWIS / East News
10. Кролик или морская свинка?
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dpa / picture-alliance / East News
11. Каракал или кошка?
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AA/ABACA/Abaca/East News
12. Барсук или панда?
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East News
13. Тигр или собака?
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scanrail / easyfotostock / East News
14. Долгопят или летяга?
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haveseen / easyfotostock/ East News
15. Лемур или мангуст?
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Tierfotoagentur.com / A.v.D / East News
16. Сурикат или собака?
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Tierfotoagentur.com / M. Burmeister/agefotostock/East News
17. Страус или казуар?
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Philipp Schulze/DPA/East News
18. Олень или жираф?
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East News
19. Эму или филин?
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Tierfotoagentur.com / A. Mirsberger/agefotostock/East News
Какое животное оказалось сложнее всего угадать?
Фото на превью AA / ABACA / Abaca / East News, KAROL SEREWIS / East News
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