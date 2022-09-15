16 фактов, которые еще раз доказывают, что животным есть чем нас удивить

Некоторые животные существуют гораздо дольше, чем мы могли бы подумать: например, тигры ходят по Земле уже 2 миллиона лет. А вот их мелкие родственники — домашние кошки — живут бок о бок с человеком как минимум 9 200 лет. И несмотря на то, что мы много знаем о видах, которые делят с нами планету, некоторые их особенности могут стать настоящим сюрпризом.

ADME с удовольствием погрузился в мир животных, чтобы узнать что-то новое о братьях наших меньших.

Помимо собак, существуют и лошади-поводыри

Миниатюрных лошадок используют в качестве поводырей для незрячих людей: их преимущество в том, что они безопасны для людей с аллергией на собак, да и срок жизни у них составляет 25–35 лет. Тренировка одного такого помощника длится около 8 месяцев.

Рак-щелкун издает очень громкие звуки

Рак-щелкун — одно из самых громких живых созданий на нашей планете. Своей большой клешней этот маленький, длиной всего 3–5 см, морской обитатель способен создавать звук громкостью 218 децибел. Для сравнения: 200 дБ считаются фатальными для человека. Правда, длится этот невероятный щелчок сотые доли секунды, так что наше ухо, скорее всего, не успело бы его уловить. Кроме того, когда пузырь, образующийся благодаря щелчку, лопается, температура вокруг него достигает более 4 400 °C.

Маленькие животные отличаются необычным зрением

Животные маленьких размеров, отличающиеся сверхбыстрым метаболизмом, видят мир будто в замедленной съемке. Эта особенность выработалась у малышей из-за постоянной угрозы быть съеденными более крупными хищниками, ведь, чтобы выживать, им необходимо улавливать малейшие движения потенциальных естественных врагов и вовремя пускаться наутек.

Ленивцу не страшны падения

Ленивец может упасть с высоты 30 метров и не получить ни единой травмы. Такое «умение» им просто необходимо, поскольку большую часть жизни эти милые сони проводят на деревьях. И во сне.

Черепаха выпускает воздух из легких, чтобы уместиться в панцире

Шипящий звук, который издают черепахи, когда залезают в панцирь. создает воздух, выходящий из их легких. Дело в том, что место в их «броне» ограничено и им фактически приходится уменьшать объем тела, чтобы поместиться в ней.

Панды тренируются лазать по деревьям на мамах

Гигантские панды — прекрасные пловцы и очень ловко умеют лазать по деревьям. Они учатся искусству покорения вершин еще в возрасте 5 месяцев и иногда тренируются, карабкаясь по маме.

Существует 3 разновидности слонов

На самом деле существует не 2, а 3 разновидности слонов: азиатский, африканский саванный и африканский лесной. Саванный — крупнейший из всех перечисленных, лесной чуть меньше, и наконец «малыш» — слон азиатский. Вес саванного гиганта может достигать более 10 тонн, а высота — около 4 метров. Интересно, что у животных, живущих в Африке, на конце хобота 2 «пальца», а у тех, что обитают в Азии, — один.

«Коала» означает «не пить»

Название «коала» переводится с языка австралийских аборигенов как «не пить». Поскольку эти соседи кенгуру живут в одном из самых засушливых мест в мире, получать воду им приходится из листьев эвкалипта, которых, кстати, они способны съесть до килограмма в день. Пьют воду они только в исключительных случаях, например, во время экстремальной жары или лесных пожаров.

Тигры — «разговорчивые» животные

Тигры живут на нашей планете уже 2 миллиона лет. А еще эти гигантские родственники домашних мурлык весьма болтливые создания. В их «вокальном репертуаре» есть рык, шипение, ворчание, а вот мяукать они, к сожалению, не умеют.

Куры видят ультрафиолетовый цвет

В глазах курицы есть колбочки, которые дают ей возможность видеть ультрафиолетовый цвет. Кроме того, у кур есть удивительная способность одновременно фокусировать взгляд и на предмете, расположенном поблизости, и на чем-то, что находится в отдалении.

Пингвины носят камуфляж

Черно-белый окрас пингвинов обеспечивает им максимальную маскировку в воде. Если смотреть снизу, то белое оперение сливается с более светлыми поверхностными водами, а черные перья на голове помогают сделать их неразличимыми на фоне темной толщи моря при взгляде сверху. Кроме того, в холодную погоду они поворачиваются к солнцу спиной, поскольку темная окраска притягивает солнечные лучи, а в жаркую — животом, белые перья на котором их отталкивают.

Одно из названий кошек с полидактилией — кошки Хемингуэя

Однажды Эрнесту Хемингуэю подарили котенка по имени Белоснежка, у которой на передних лапах было по 6 пальцев. Как и положено кошке, она оказалась плодовитой, и вскоре в окрестностях дома писателя развелось много четвероногих с подобной особенностью, чьи потомки до сих пор проживают на территории дома-музея. Интересно, что не все усатые-полосатые «аборигены» имеют по 6 пальцев, однако ген полидактилии присутствует у каждой особи.

Синие киты уже рождаются гигантами

Вес новорожденного китенка может достигать 3 тонн, а длина — 7 метров. Каждый день в течение года после рождения он будет набирать до 90 кг веса, питаясь молоком своей гигантской матери. Кстати, жирность материнского молока у синих китов составляет 35–50 %.

Норвежские лесные коты умеют спускаться вниз головой

Как известно, большинство домашних кошек отличает одна общая особенность: они не могут спускаться по стволу дерева вниз головой. А вот норвежские лесные коты — одна из немногих пород, чьи представители способны совершать столь головокружительный с кошачьей точки зрения трюк.

У квокк уникальная система размножения

Австралийские квокки, которых называют самыми счастливыми животными на планете, обладают уникальной особенностью. Если детеныш по какой-то причине погибает, самка вскоре может родить другого. В матке хранятся зародыши, застывшие в определенной фазе эмбриогенеза, которые при неблагоприятном для старшего брата или сестры исходе начинают расти и развиваться.

Зрительный контакт с питомцем делает нас счастливее

Исследование показало, что у владельцев собак, которые смотрят в глаза своим питомцам, в крови поднимается уровень окситоцина — гормона объятий, вырабатывающегося и у матери, смотрящей на своего ребенка. Собаки отвечают человеку тем же: их мозг в момент зрительного контакта тоже начинает вырабатывать аналогичный гормон.