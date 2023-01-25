14 человек, которые не хотели котов, но усатые морды решили иначе

Говорят, чтобы завести кота, нужно поставить на пол открытую коробку. Через пару минут в ней обязательно появится какая-нибудь пушистая попа. На деле процесс сложнее, хотя некоторые наши герои утверждают: животные у них появились чуть ли не из воздуха. Мы знаем: ничто не заряжает позитивом лучше, чем порция добрых историй или подборка фотографий питомцев, а еще лучше и то и другое.

1. «Нашел его по дороге на работу и не смог пройти мимо»

2. «Однажды вернулся домой с работы, бросил полотенце на пол и увидел, как из-под кровати высовывается чья-то лапа и крадет это полотенце. Кошку оставил»

3. «Год назад я нашла этого крошечного котенка посреди парковки у своей работы»

4. «Стоял на балконе, и ко мне запрыгнул кот. Я его погладил и понес по соседям искать хозяев. Никто не узнал. Теперь его зовут Борис Бритва»

5. «Когда я выбирал котенка, то смотрел британцев, мейнкунов, сфинксов. А потом на работу пришло оно с мазутом на ушах и сожрало мой обед»

6. "Это Дарт Вейдер. Его принесли мне со словами: "Если не возьмешь, его съедят собаки"‎. Я взяла"

7. «Я нашла Эмси, она была молодой, тощей и очень беременной. Теперь она пухленькая мама»

8. «После работы нашли под машиной котенка. Сердце дрогнуло у всех. Теперь он новый слесарь в нашей бригаде»

9. «1,5 года назад в квартиру забежал котенок. Оставил. Через год забежал еще один — опять оставил. Оказалось, что это не котенок, а беременная кошка, которая принесла мне еще четверых»

10. «Подобрали черного некастрированного кота. Он много ел и все время орал: то впусти, то выпусти. Решили, что паразиты. Начала за ним следить и нашла за занавеской еще 3 точно таких же котов!»

11. «Отправились мы сплавляться на байдарках. На обратном пути остановились на ночь у родственников, и у них всю ночь под окнами кто-то жалобно пищал»

«Мы с парнем вышли покормить шибко голодных и орущих и обнаружили 2 маленьких комочка. В итоге увезли их с собой домой».

12. «Взяли котенка с улицы. Потом на лестничной клетке его увидели: сбежал! Загнали домой. А дома сидит наш кот. Второго тоже оставили»

13. «Утром проснулся от мяуканья кота, которого у меня нет. Звук шел как будто из дивана. Разрезал диван и достал. Не знаю, как он попал туда, но теперь он мой!»

14. «За день я трижды прошел мимо. На 4-й не выдержал и взял»

Поделитесь и вы историей появления в вашем доме питомца. Не забудьте приложить фото, чтобы он получил свою порцию лайков.

Внимание: в январе 2023 года мы исправили фактические неточности в этой статье.