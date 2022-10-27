17 животных, у которых в арсенале припасены 100500 способов, как прийти к нам легкой джазовой походкой

Порой наши сердца удается захватить не только привычным домашним питомцам: объектами людской симпатии становятся и куда более экзотичные существа. А еще такая любовь рискует нечаянно нагрянуть даже тогда, когда ее совсем не ждешь.

1. «Вот такой сюрприз однажды поджидал моего папу в упаковке с заказом»

2. «Держал в руке этого дружочка целых 45 минут для того, чтобы его случайно не задавили школьники»

3. «Просто здравствуй. Просто как дела?»

4. «Вчера мне пришлось прервать отвязную вечеринку на своем заднем дворе»

5. «Я еще не встречал свою новую соседку, но, кажется, ее собаки меня уже любят»

6. «Я всегда ношу с собой металлическую цикаду как талисман и сегодня встретил эту маленькую леди у себя во дворе»

7. Вот так выглядит детеныш мечехвоста

8. «Поймал этого здоровяка во время прогулки. Он был настолько мил, что даже попозировал нам с дочкой»

9. «Нашел себе нового друга, стоя на светофоре»

«Я Коди».

10. «А мы сегодня встретили самых настоящих морских черепашек!»

11. «Мы с женой встретили лошадку в Исландии, которая поржала надо мной»

12. «Набрел на такую вот милашку в торговом центре. Эта встреча оставила у меня много вопросов»

13. Представьте себе, этот котей продавал лимонад в Гватемале

14. «Однажды я встретил пса по имени Маверик и он утолил все мои печали»

15. «Этого прикольного геккона я нашел на работе»

16. Овечки тоже любят обнимашки

17. «Мне одному кажется, что коровки, на которых я недавно наткнулся, выглядят так, словно вот-вот представят миру крутой хип-хоп-альбом?»