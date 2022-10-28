20 человек, которые относятся к питомцам прямо как к людям. И это выражается даже в мелочах

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Домашний любимец — это еще один член семьи, которому полагается своя доза заботы и любви. Кто-то проявляет это в праздновании дней рождений питомцев, кто-то делает им домики и вяжет свитерки. А кто-то и вовсе заказывает особую фотосессию со своим пушистым другом.

«В магазине продавалась мини-мебель. Естественно, я должен был это сделать»

«Моя жена готовит особую домашнюю еду для собак»

«Она любит свой свитер, хотя иногда мне кажется, что она предпочла бы менее эффектный цвет»

Кто-то прикрепил зонтик рядом с любимым местом этой кошки

Мини-диван для мини-крысы

«Я пригласила парня в костюме Санты сфотографироваться с ней, потому что я совсем сошла с ума»

«Я сделала ковер с изображением своего кота»

«Моему лучшему другу сегодня 17!»

«Моя девушка вышила крестиком нашего кота»

«Я взяла этого хорошего мальчика в марте. А чтобы отпраздновать его первый день рождения, я устроила ему день игр с его другом!»





«Я купил своему ежику маленький стульчик»

«Купила своей 36-килограммовой принцессе кровать для малышей»

«А моя мама купила детское кресло для своей кошки»

«Купила рюкзак для своего кота, чтобы мы могли ходить в походы вместе. Он в восторге!»

«Папа принес ему светящийся мяч, чтобы они могли играть ночью»

«Мой друг приобрел новую одежду для своей кошки»

«Папа 8 месяцев назад: „С чего вдруг ты хочешь собаку?“ Папа сегодня: „Я купил ей рождественскую елку, чтобы она стояла рядом с ее кроватью!“»

«Мой парень купил нашему коту диван»

Праздник в честь ее 7-летия. Фото сделано за секунду до катастрофы

«Я связала им свитерки, но носить их долго им нельзя»