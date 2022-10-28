20 человек, которые относятся к питомцам прямо как к людям. И это выражается даже в мелочах
Домашний любимец — это еще один член семьи, которому полагается своя доза заботы и любви. Кто-то проявляет это в праздновании дней рождений питомцев, кто-то делает им домики и вяжет свитерки. А кто-то и вовсе заказывает особую фотосессию со своим пушистым другом.
«В магазине продавалась мини-мебель. Естественно, я должен был это сделать»
«Моя жена готовит особую домашнюю еду для собак»
«Она любит свой свитер, хотя иногда мне кажется, что она предпочла бы менее эффектный цвет»
Кто-то прикрепил зонтик рядом с любимым местом этой кошки
Мини-диван для мини-крысы
«Я пригласила парня в костюме Санты сфотографироваться с ней, потому что я совсем сошла с ума»
«Я сделала ковер с изображением своего кота»
«Моему лучшему другу сегодня 17!»
«Моя девушка вышила крестиком нашего кота»
«Я взяла этого хорошего мальчика в марте. А чтобы отпраздновать его первый день рождения, я устроила ему день игр с его другом!»
«Я купил своему ежику маленький стульчик»
«Купила своей 36-килограммовой принцессе кровать для малышей»
«А моя мама купила детское кресло для своей кошки»
«Купила рюкзак для своего кота, чтобы мы могли ходить в походы вместе. Он в восторге!»
«Папа принес ему светящийся мяч, чтобы они могли играть ночью»
«Мой друг приобрел новую одежду для своей кошки»
«Папа 8 месяцев назад: „С чего вдруг ты хочешь собаку?“ Папа сегодня: „Я купил ей рождественскую елку, чтобы она стояла рядом с ее кроватью!“»
«Мой парень купил нашему коту диван»
Праздник в честь ее 7-летия. Фото сделано за секунду до катастрофы
«Я связала им свитерки, но носить их долго им нельзя»
А как вы балуете своих питомцев?
Фото на превью hanaesthetic / Reddit
AdMe/Животные/20 человек, которые относятся к питомцам прямо как к людям. И это выражается даже в мелочах
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