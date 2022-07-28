20+ человек, которые спокойно занимались своими делами, как вдруг в их жизнь ворвались животные

Животные, как дети, непосредственны и свободны в действиях. Если им захочется поприставать к человеку в поисках ласки, внимания или еды, то они без всякого стеснения это сделают. А вот людей такое поведение иногда приводит в замешательство, но вместе с тем вызывает у них чувство умиления.

Мы в ADME знаем, что, когда незнакомое животное проявляет к человеку интерес, он чувствует себя избранным. Поэтому особенно ценим такие моменты.

«Мой друг нашел нарядного жучка»

Ты что, его держишь? Брось, это же бескрылая оса. Тебе повезло, что тебя не ужалили. © Outrageous-Spread-82 / Reddit

Похоже, сова недовольна тем, что ее фото выложили в интернет

«Сегодня ночью я подружился с пушистой красавицей»

«Ничто не предвещало, что по дороге на работу я найду нового друга»

Скажи своему новому другу и всем его родственникам, чтобы они перестали есть мои растения. © PancreaticDefect / Reddit

На этой дороге лоси научились останавливать машины, чтобы попросить еды

«Этот малыш прилетает на мое окно каждый день»

«Проснулся от шороха и увидел на полу спальни этого парня»

«Я лежал на кровати и смотрел в окно, как вдруг увидел гостя»

«Этот котик просто подошел и попросил его погладить. Мой день сразу стал лучше»

«Я сидел и топил свои печали в пакете с овсяным печеньем, как вдруг меня прервал хороший мальчик. Внезапно день стал светлее. Наверное, он просто хотел печенья»

«На улице очень жарко, и к нам вышел ежик, чтобы попить водички. Кот был не против»

«Ко мне прилетела птичка, хотя я ее даже не приманивала»

«Через дорогу от меня живет утка. Каждый раз, когда она видит, как я выхожу на улицу, подходит к моему крыльцу, а затем удаляется»

«Чайка каждый день прилетает на мое окно и терпеливо ждет еды. Она застенчивая, но дружелюбная и шумная. Когда видит меня, стучит в окно или кричит. А после трапезы издает громкий протяжный писк»

«Взгляните, кто приземлился на ветку за моим окном»

Краешек стакана — самое удобное место, если ты геккон

«Что делаешь?»

Кто бы мог подумать, что строящийся сарай привлечет внимание этой милашки

«На днях я зашел в свой офис и обнаружил, что на моем теплом роутере греется ящерка»

«Мама хотела надеть тапочки, но оказалось, что внутри спит белочка»

«Услышал странный шум из коробки с кошачьим кормом. Я поставил напротив телефон и терпеливо ждал, пока не появился этот малыш»