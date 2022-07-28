20+ человек, которые спокойно занимались своими делами, как вдруг в их жизнь ворвались животные
Животные, как дети, непосредственны и свободны в действиях. Если им захочется поприставать к человеку в поисках ласки, внимания или еды, то они без всякого стеснения это сделают. А вот людей такое поведение иногда приводит в замешательство, но вместе с тем вызывает у них чувство умиления.
Мы в ADME знаем, что, когда незнакомое животное проявляет к человеку интерес, он чувствует себя избранным. Поэтому особенно ценим такие моменты.
«Мой друг нашел нарядного жучка»
- Ты что, его держишь? Брось, это же бескрылая оса. Тебе повезло, что тебя не ужалили. © Outrageous-Spread-82 / Reddit
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«Сегодня ночью я подружился с пушистой красавицей»
«Ничто не предвещало, что по дороге на работу я найду нового друга»
- Скажи своему новому другу и всем его родственникам, чтобы они перестали есть мои растения. © PancreaticDefect / Reddit
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«Этот малыш прилетает на мое окно каждый день»
«Проснулся от шороха и увидел на полу спальни этого парня»
«Я лежал на кровати и смотрел в окно, как вдруг увидел гостя»
«Этот котик просто подошел и попросил его погладить. Мой день сразу стал лучше»
«Я сидел и топил свои печали в пакете с овсяным печеньем, как вдруг меня прервал хороший мальчик. Внезапно день стал светлее. Наверное, он просто хотел печенья»
«На улице очень жарко, и к нам вышел ежик, чтобы попить водички. Кот был не против»
«Ко мне прилетела птичка, хотя я ее даже не приманивала»
«Через дорогу от меня живет утка. Каждый раз, когда она видит, как я выхожу на улицу, подходит к моему крыльцу, а затем удаляется»
«Чайка каждый день прилетает на мое окно и терпеливо ждет еды. Она застенчивая, но дружелюбная и шумная. Когда видит меня, стучит в окно или кричит. А после трапезы издает громкий протяжный писк»
«Взгляните, кто приземлился на ветку за моим окном»
Краешек стакана — самое удобное место, если ты геккон
«Что делаешь?»
Кто бы мог подумать, что строящийся сарай привлечет внимание этой милашки
«На днях я зашел в свой офис и обнаружил, что на моем теплом роутере греется ящерка»
«Мама хотела надеть тапочки, но оказалось, что внутри спит белочка»
«Услышал странный шум из коробки с кошачьим кормом. Я поставил напротив телефон и терпеливо ждал, пока не появился этот малыш»
А у вас были внезапные встречи с животными?
Фото на превью schizeckinosy / Reddit
AdMe/Животные/20+ человек, которые спокойно занимались своими делами, как вдруг в их жизнь ворвались животные
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