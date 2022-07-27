20+ девушек, которым остается только наблюдать, как кошки методично уводят у них парней

А уверены ли мы, что та самая Джолин из одноименного кантри-хита, которую слезно просят не уводить чужого мужчину, на самом деле не кошка? Потому что эти коварные создания могут быстренько охомутать вторых половинок своих владелиц и бровью при этом не повести.

Именно так и произошло с героинями сегодняшней подборки ADME, чьи питомцы заставили их ощутить себя третьими лишними в своих же отношениях.

«Моя кошка просто по уши влюблена в моего молодого человека»

«Чувствую ли я себя третьей лишней? Несомненно»

«Мой парень и моя кошка. Как вы можете видеть, я для нее в такие моменты на втором плане»

«Застукала своего молодого человека со своей кошкой... Если честно, у меня просто нет слов»

«Вернулись домой из недельной поездки, и кошка буквально приклеилась к моему парню»

«Кошка не знает, куда это мой муж собрался, но она определенно едет с ним»

«Просто посмотрите, как моя кошка, которая недолюбливает людей, ведет себя с моим парнем»

«Отбила у меня возлюбленного и теперь лежит вся такая из себя довольная»

«Вот так выглядит их время обнимашек»

«Мой парень не хотел заводить кошку. Это они смотрят вместе кошачье телевидение»

«Мой парень и кошка постоянно вот так вот обнимаются. Мне уже стоит начать ревновать или как?»

«Вы все заслуживаете в жизни кого-то, кто будет смотреть на вас так же, как моя кошка смотрит на моего бойфренда»

«План моей кошки, как отбить у меня мужчину, цветет и пахнет»

«Каждый вечер, когда мой парень возвращается домой с работы, кошка ведет себя вот так»

«Довольное лицо моего парня, которого моя кошка теперь обнимает чаще, чем меня»

«Она увела у меня мужа и не испытывает ни капли раскаяния по этому поводу»

«Моя кошка не дает мне приблизиться к моему бойфренду»

«Моего мужа и кошку просто не отлепить друг от друга. И я еще должна была уговаривать его завести питомца!»

«Кошка так сильно любит мужа, что, если она не может усесться у него на коленях, она находит другой способ быть к нему ближе»

«Она любит давать мне понять, что я для своего парня всего лишь интрижка на стороне»

«Мой парень подстригся, и теперь кошка постоянно делает вот так. Кто знает почему?»

Ну все просто: это больше не твой парень. © Hefty_Condition_9496 / Reddit