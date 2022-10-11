20+ случайных встреч, которые подарили вагон и маленькую тележку впечатлений

Наш мир огромен и разнообразен. В нем есть место не только потрясающим людям, но и всевозможным животным: от крохотного мышонка до величественного лося. Встреча с каждым таким чудом природы может не только подарить море впечатлений, но и зарядить позитивным настроением на весь день.

«Под моим окном всю ночь кто-то пищал. Утром я увидел, что это 3 маленьких енота. Мама их бросила, поэтому я отнес крошек в местный приют для диких животных»

«Мне было интересно, почему у основания моей капусты не растут листья. Теперь все ясно»

«Недавно увидела, как мужчина кормит белочку в парке, с ложки. Этот незатейливый сюжет что-то перевернул внутри меня, активизировал нежное и сентиментальное»

«Когда я пришел с работы домой, меня ждал сюрприз»

«Вернулась домой с прогулки и увидела этого парня на нашей лестнице. Позвонила в полицию. Они передали рысенка в местный центр дикой природы»

«Лунный мотылек сел на нос моей сестре, а я успела сделать фото»

«Гулял по лесу, встретил этого парня. Я решил затаиться за деревом и ждать. И вот результат»

«Мы просто взяли нашего нового питомца с собой в кафе»

«Выходишь из магазина, а тут это чудо стоит и ждет»

«Весной впервые после долгого перерыва открыли барбекюшницу и нашли там несколько голодных жильцов»

«Такое вот ушастое чудо встретилось мне сегодня»

«Эта птичка села мне на рубашку и уснула»

«Встретил человека, который приехал в кафе верхом на корове»

«Нашел эту кроху на стоянке прямо на земле. Кто-нибудь знает, что за зверь?»

Я работаю с такими животными. Это 5—6-дневный мышонок. © WiseVelociraptor / Reddit

«Мы с мамой обнаружили у нее дома дружелюбную маленькую самку тигровой саламандры»

«Вот такого незваного пассажира нашел я на своей кровати. Грозный тип. Я подумал и решил, что на одной кровати нам не ужиться, и отнес его к яблоньке»

«По пути на работу встретил в парке этого парня. Судя по всему, он был не очень рад моему появлению, но фото сделать все же разрешил»

«Просто посмотрите, кто поселился у меня на участке. Их целая семья, живут под беседкой, каждую ночь тусуются по всему участку, нас не боятся уже»

«Встретила эту совершенно очаровательную жабу у себя на крыльце. Я не могу передать, насколько это мило!»

«Отец в отпуске, хожу к нему кормить кошку. И вот вчера пришел, а там такой гость сидит. 10-й этаж, на минуточку. Замотал его в тряпочку, вынес на улицу. Стриж улетел»

«Дочка нашла эту милую змейку на нашем заднем дворе»

Вообще-то это ядовитая змея, но ее яд не опасен для человека. Однако хорошего домашнего питомца из нее не получится. © Ruruskadoo / Reddit

«Ночь. Мы спим. Вдруг муж толкает меня в бок: „Слышишь? У нас кто-то по квартире ходит!“ Я проснулась, села на кровать, прислушалась — точно, есть кто-то»

«Тихонько встаю с кровати, и тут этот кто-то проносится мимо меня и залетает за шкаф. Я включаю свет, а там на обоях — летучая мышка. Махонькая такая, а шуму наделала! Я, обернув руки пледом, ее аккуратно поймала и на балкон вынесла».

«Ходил за грибами, чуть не наступил на косульку»