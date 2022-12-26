20+ животных, которые раньше всех ощутили дух приближающегося праздника
Каждое 31 декабря мы собираемся на встречу в семейном кругу, чтобы отпраздновать Новый год. Но питомцы тоже часть нашей семьи, и они всегда с нетерпением ждут этого праздника. Ведь это только нам кажется, что мы украшаем дом для себя, а они-то точно знают, что мы так старались именно для них.
Это какая-то очень странная елка
Хочет попробовать Новый год на вкус
Она ненавидит Новый год
- Или обожает. © Lildestro / Reddit
«(Не) помогает мне упаковывать подарки»
Чем шире зрачки, тем больше шансов, что елка не достоит до Нового года
«Что ж, с Новым годом...»
«Соседский кот уничтожает гирлянду, которую я как раз собиралась повесить»
«Этот пушистый негодяй откусил кусок мороженой индейки, которую я оставила на Новый год...»
«Моим домашним уткам нравится гулять по магазинам, вот мы и пошли вместе. Видимо, они выбрали себе подарок на Новый год»
Охраняет елку и подарки
- Он все пропустил! Кто-то забрал подарки! © rodentfacedisorder / Reddit
«Сегодня мои мальчики сидели на коленях у Деда Мороза»
«Поставил заборчик, чтобы защитить елку от кота...»
У нее прямо на мордочке написано: «Я — самый главный подарок на Новый год»
«Кое-кого привлекла наша новогодняя елка»
Это просто какая-то новогодняя КОТострофа
«Клео пересматривает свой любимый новогодний фильм „Один дома“»
«Йети впервые видит гирлянду»
«Ходила на мастер-класс по украшению печенья. Оставила выпечку без присмотра на 5 секунд! Кошке понравилось»
Ну что ж, это хотя бы не елка
Это еще что за новогодний пряник?
- Подгорелый. © *******Vodinski / Reddit
У него теперь есть своя собственная елка
«Малышка впервые празднует с нами Новый год, и, кажется, она уже что-то задумала»
«Мой кот не любит запах мандаринов, поэтому я создала „силовое поле“, чтобы защитить новогоднюю елку»
А ваши питомцы с таким же нетерпением ждут Нового года?
Фото на превью cinnabonbon72 / Reddit
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