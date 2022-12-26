20+ животных, которые раньше всех ощутили дух приближающегося праздника

Каждое 31 декабря мы собираемся на встречу в семейном кругу, чтобы отпраздновать Новый год. Но питомцы тоже часть нашей семьи, и они всегда с нетерпением ждут этого праздника. Ведь это только нам кажется, что мы украшаем дом для себя, а они-то точно знают, что мы так старались именно для них.

Это какая-то очень странная елка

Хочет попробовать Новый год на вкус

Она ненавидит Новый год

«(Не) помогает мне упаковывать подарки»

Чем шире зрачки, тем больше шансов, что елка не достоит до Нового года

«Что ж, с Новым годом...»

«Соседский кот уничтожает гирлянду, которую я как раз собиралась повесить»

«Этот пушистый негодяй откусил кусок мороженой индейки, которую я оставила на Новый год...»

«Моим домашним уткам нравится гулять по магазинам, вот мы и пошли вместе. Видимо, они выбрали себе подарок на Новый год»

Охраняет елку и подарки

Он все пропустил! Кто-то забрал подарки! © rodentfacedisorder / Reddit

«Сегодня мои мальчики сидели на коленях у Деда Мороза»

«Поставил заборчик, чтобы защитить елку от кота...»

У нее прямо на мордочке написано: «Я — самый главный подарок на Новый год»

«Кое-кого привлекла наша новогодняя елка»

Это просто какая-то новогодняя КОТострофа

«Клео пересматривает свой любимый новогодний фильм „Один дома“»

«Йети впервые видит гирлянду»

«Ходила на мастер-класс по украшению печенья. Оставила выпечку без присмотра на 5 секунд! Кошке понравилось»

Ну что ж, это хотя бы не елка

Это еще что за новогодний пряник?

У него теперь есть своя собственная елка

«Малышка впервые празднует с нами Новый год, и, кажется, она уже что-то задумала»

«Мой кот не любит запах мандаринов, поэтому я создала „силовое поле“, чтобы защитить новогоднюю елку»