Держим пари, что вы не сможете угадать животных по их пушистым лапкам
Отличить лемура от коалы, а крота от ехидны, пожалуй, сможет каждый. Для этого человеку понадобится всего несколько секунд. Но вот определить, что за зверушка на картинке, только по одной части тела — это уже задачка посложнее.
Мы в ADME придумали тест, который моментально покажет, сможете ли вы угадать животное по его пушистым лапкам. Итак, поехали.
1. Лемур, коала или бобр?
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Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
2. Крот, ехидна или скунс?
3. Сурикат, ленивец или летучая мышь?
4. Панда, пантера или гризли?
5. Собака, рысь или песец?
6. Красная панда, лиса или динго?
7. Белка, норка или куница?
8. Горилла, орангутан или шимпанзе?
9. Койот, шакал или волк?
10. Барсук, енот или еж?
11. Шиншилла, суслик или крыса?
12. Гиена, земляной волк или лама?
13. Рысь, пума или снежный барс?
14. Росомаха, капибара или медведь?
15. Бурундук, ласка или ондатра?
16. Выдра, соболь или хорек?
17. Домашняя кошка, ягуар или гепард?
18. Манул, лев или тигр?
Признавайтесь, сколько зверушек вы угадали?
Фото на превью Depositphotos.com, Pexels
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