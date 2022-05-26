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Держим пари, что вы не сможете угадать животных по их пушистым лапкам

20-23

Отличить лемура от коалы, а крота от ехидны, пожалуй, сможет каждый. Для этого человеку понадобится всего несколько секунд. Но вот определить, что за зверушка на картинке, только по одной части тела — это уже задачка посложнее.

Мы в ADME придумали тест, который моментально покажет, сможете ли вы угадать животное по его пушистым лапкам. Итак, поехали.

1. Лемур, коала или бобр?

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© Pexels

2. Крот, ехидна или скунс?

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© Depositphotos.com

3. Сурикат, ленивец или летучая мышь?

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© Depositphotos.com

4. Панда, пантера или гризли?

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© Depositphotos.com

5. Собака, рысь или песец?

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© Depositphotos.com

6. Красная панда, лиса или динго?

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© Depositphotos.com

7. Белка, норка или куница?

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© Depositphotos.com

8. Горилла, орангутан или шимпанзе?

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© Depositphotos.com

9. Койот, шакал или волк?

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© Depositphotos.com

10. Барсук, енот или еж?

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© Depositphotos.com

11. Шиншилла, суслик или крыса?

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© Depositphotos.com

12. Гиена, земляной волк или лама?

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© Depositphotos.com

13. Рысь, пума или снежный барс?

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© Depositphotos.com

14. Росомаха, капибара или медведь?

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© Depositphotos.com

15. Бурундук, ласка или ондатра?

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© Depositphotos.com

16. Выдра, соболь или хорек?

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© Depositphotos.com

17. Домашняя кошка, ягуар или гепард?

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© Depositphotos.com

18. Манул, лев или тигр?

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© Depositphotos.com

Признавайтесь, сколько зверушек вы угадали?

Фото на превью Depositphotos.com, Pexels
20-23
AdMe/Животные/Держим пари, что вы не сможете угадать животных по их пушистым лапкам
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