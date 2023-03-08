Упитанный кот стал главной достопримечательностью в своем городе. Взглянуть на него приезжают аж из других стран
Мы привыкли, что достопримечательность — это некий объект: скажем, статуя Русалочки в Копенгагене или Стоунхендж. Но на этот раз всеобщую популярность завоевало не творение скульптора или архитектора, а обычный кот. Хотя насчет «обычного» мы, пожалуй, погорячились — котофей в меру упитан и сверх меры обаятелен.
Знаменитого кота зовут Гацек
Его имя в переводе означает «ушастая летучая мышь». А еще у него 5-звездочный рейтинг на картах Google — так высоко его оценили туристы, приезжающие в городок Щецин.
Харизматичный пушистый толстячок настолько интересен людям, что те приезжают из других стран, чтобы его увидеть. «Как и ожидалось, он обратил на меня ноль внимания. Но даже если бы я мог выбрать, пообедать с кем угодно в этом мире или прилететь сюда, чтобы покормить кота, я бы снова прилетел сюда», — признался турист из Осло.
Звездой он стал пару лет назад
А точнее, в 2020 году, когда о нем сняли сюжет. Ролик с котом на разных платформах суммарно посмотрели 4,5 млн раз — неудивительно, что Гацек, что называется, проснулся знаменитым. Теперь туристы со всего мира приезжают специально, чтобы лично познакомиться с «Королем Кашубской улицы», как его называют в сети.
Он живет на улице, но не волнуйтесь — за ним приглядывают
Гацек обитает рядом с магазином, владельцы которого за ним ухаживают и присматривают. Прямо на улице для него соорудили деревянный домик, где и живет уже много лет черно-белый симпатяга. Тщательно следят и за питанием кота — владельцы магазина попросили не кормить его и все вкусняшки приносить к ним запечатанными, а не отдавать непосредственно коту.
Рейтинг Гацека уже обошел некоторые другие популярные достопримечательности города
К примеру, замок поморских князей, находящийся в том же городе, где живет кот, туристы оценили ниже, чем Гацека. Нет, мы нисколечко не удивлены, что толстые коты нравятся людям больше, чем каменные замки.
Но даже при всем своем обаянии кое-кому Гацек не очень-то понравился. К примеру, кто-то поставил ему всего одну звезду из-за того, что кот украл сосиску. Но мы уверены, что кот не расстраивается — и сосиска была вкусная, и большинство людей все-таки его любят. Вот наша редакция уж точно пополнила ряды его поклонников.