Упитанный кот стал главной достопримечательностью в своем городе. Взглянуть на него приезжают аж из других стран

Мы привыкли, что достопримечательность — это некий объект: скажем, статуя Русалочки в Копенгагене или Стоунхендж. Но на этот раз всеобщую популярность завоевало не творение скульптора или архитектора, а обычный кот. Хотя насчет «обычного» мы, пожалуй, погорячились — котофей в меру упитан и сверх меры обаятелен.

Знаменитого кота зовут Гацек

Его имя в переводе означает «ушастая летучая мышь». А еще у него 5-звездочный рейтинг на картах Google — так высоко его оценили туристы, приезжающие в городок Щецин. Харизматичный пушистый толстячок настолько интересен людям, что те приезжают из других стран, чтобы его увидеть. «Как и ожидалось, он обратил на меня ноль внимания. Но даже если бы я мог выбрать, пообедать с кем угодно в этом мире или прилететь сюда, чтобы покормить кота, я бы снова прилетел сюда», — признался турист из Осло.

Звездой он стал пару лет назад

А точнее, в 2020 году, когда о нем сняли сюжет. Ролик с котом на разных платформах суммарно посмотрели 4,5 млн раз — неудивительно, что Гацек, что называется, проснулся знаменитым. Теперь туристы со всего мира приезжают специально, чтобы лично познакомиться с «Королем Кашубской улицы», как его называют в сети.

Он живет на улице, но не волнуйтесь — за ним приглядывают

Гацек обитает рядом с магазином, владельцы которого за ним ухаживают и присматривают. Прямо на улице для него соорудили деревянный домик, где и живет уже много лет черно-белый симпатяга. Тщательно следят и за питанием кота — владельцы магазина попросили не кормить его и все вкусняшки приносить к ним запечатанными, а не отдавать непосредственно коту.

Рейтинг Гацека уже обошел некоторые другие популярные достопримечательности города