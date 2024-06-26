10+ актеров из наших любимых фильмов, которых мы еле узнали в их ранних ролях

Кино
14 часов назад

Многие из нас помнят этих актеров исключительно по ролям, которые они сыграли уже в пожилом возрасте. Но ведь эти знаменитости начали свою кинокарьеру гораздо раньше и выглядели они в то время совсем по-другому. Нам стало любопытно сравнить их фото в молодости и в зрелые годы. И вот что у нас получилось.

Вера Алтайская

  • «Цветные киноновеллы», 1941 год.
  • «Морозко», 1965 год.

Павел Павленко

Тосикикайфу
13 часов назад

А мне он нравится в роли Фунта из "Золотого теленка": Зато как я сидел при НЭПе! Как я сидел при НЭПе!

-
-
Ответить
  • «Глинка», 1946 год.
  • «Морозко», 1965 год.

Михаил Пуговкин

  • «Корабли штурмуют бастионы», 1953 год.
  • «Иван Васильевич меняет профессию», 1973 год.

Татьяна Пельтцер

  • «Два капитана», 1955 год.
  • «После дождичка в четверг...», 1985 год.

Александр Хвыля

Ilmira Nasirova
6 минут назад

Шикарный актер, хоть и украинец, батюшка старовер? Два по сто и в одну посуду, в одну посуду, не положено, к полумерам, не привык!, Чуть обедню не испортила! Потрясающий батюшка из фильма, королева бензоколонки, почему радио,не глаголит? Непорядок, взял свой автобус объявил, 😂😂😂😂😂🏊‍♂️

-
-
Ответить
  • «Как закалялась сталь», 1942 год.
  • «Морозко», 1965 год.

Георгий Вицин

Тосикикайфу
13 часов назад

Все роли шедевральны. Как бесподобно играл пьяниц, будучи абсолютным убежденным трезвенником! Талантище!

-
-
Ответить
  • «Запасной игрок», 1954 год.
  • «12 стульев», 1976 год.

Юрий Никулин

  • «Девушка с гитарой», 1958 год.
  • «Чучело», 1983 год.

Нонна Мордюкова

Strizh3109
58 минут назад

Если кто ещё не смотрел "Комиссар" с ней и Роланом Быковым - настоятельно рекомендую. Фильм пролежал на полке 20+ лет и потом только разок-другой был показан по ТВ. Но это одна из сильнейших ролей Елены Мордюковой, и просто шедевр советского кино эпохи оттепели.

-
-
Ответить
  • «Молодая гвардия», 1948 год.
  • «Вокзал для двоих», 1982 год.


Валентин Гафт

  • «Русский сувенир», 1960 год.
  • «Мастер и Маргарита», 1994 год.

Олег Басилашвили

  • «Горячая душа», 1959 год.
  • «Мастер и Маргарита», 2005 год.

Иннокентий Смоктуновский

  • «Ночной гость», 1958 год.
  • «Заколдованные», 1994 год.

Нина Усатова

  • «Вот моя деревня...», 1985 год.
  • «Комета Галлея», 2020 год.

Нас порой тянет немного похулиганить. Как-то раз мы представили, как бы выглядели 10+ сказочных персонажей, если бы их сыграли звезды Голливуда.

Фото на превью Морозко / Киностудия имени М. Горького, Цветные киноновеллы / Мосфильм, После дождичка, в четверг... Киностудия имени М. Горького, Два капитана / Ленфильм

Комментарии

Уведомления
Светлана БМВ
1 день назад

Выбрали, действительно, популярных актёров советских времен. Но фотографии подобрали небрежно. Видно, что даже не заморачивались особо, чтобы найти фотографии актёров в молодости. Не понравилась подборка.

-
-
Ответить

Похожее