10+ актеров из наших любимых фильмов, которых мы еле узнали в их ранних ролях

Многие из нас помнят этих актеров исключительно по ролям, которые они сыграли уже в пожилом возрасте. Но ведь эти знаменитости начали свою кинокарьеру гораздо раньше и выглядели они в то время совсем по-другому. Нам стало любопытно сравнить их фото в молодости и в зрелые годы. И вот что у нас получилось.