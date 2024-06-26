10+ актеров из наших любимых фильмов, которых мы еле узнали в их ранних ролях
Многие из нас помнят этих актеров исключительно по ролям, которые они сыграли уже в пожилом возрасте. Но ведь эти знаменитости начали свою кинокарьеру гораздо раньше и выглядели они в то время совсем по-другому. Нам стало любопытно сравнить их фото в молодости и в зрелые годы. И вот что у нас получилось.
Вера Алтайская
- «Цветные киноновеллы», 1941 год.
- «Морозко», 1965 год.
Павел Павленко
А мне он нравится в роли Фунта из "Золотого теленка": Зато как я сидел при НЭПе! Как я сидел при НЭПе!
- «Глинка», 1946 год.
- «Морозко», 1965 год.
Михаил Пуговкин
- «Корабли штурмуют бастионы», 1953 год.
- «Иван Васильевич меняет профессию», 1973 год.
Татьяна Пельтцер
- «Два капитана», 1955 год.
- «После дождичка в четверг...», 1985 год.
Александр Хвыля
Шикарный актер, хоть и украинец, батюшка старовер? Два по сто и в одну посуду, в одну посуду, не положено, к полумерам, не привык!, Чуть обедню не испортила! Потрясающий батюшка из фильма, королева бензоколонки, почему радио,не глаголит? Непорядок, взял свой автобус объявил, 😂😂😂😂😂🏊♂️
- «Как закалялась сталь», 1942 год.
- «Морозко», 1965 год.
Георгий Вицин
Все роли шедевральны. Как бесподобно играл пьяниц, будучи абсолютным убежденным трезвенником! Талантище!
- «Запасной игрок», 1954 год.
- «12 стульев», 1976 год.
Юрий Никулин
- «Девушка с гитарой», 1958 год.
- «Чучело», 1983 год.
Нонна Мордюкова
Если кто ещё не смотрел "Комиссар" с ней и Роланом Быковым - настоятельно рекомендую. Фильм пролежал на полке 20+ лет и потом только разок-другой был показан по ТВ. Но это одна из сильнейших ролей Елены Мордюковой, и просто шедевр советского кино эпохи оттепели.
- «Молодая гвардия», 1948 год.
- «Вокзал для двоих», 1982 год.
Валентин Гафт
- «Русский сувенир», 1960 год.
- «Мастер и Маргарита», 1994 год.
Олег Басилашвили
- «Горячая душа», 1959 год.
- «Мастер и Маргарита», 2005 год.
Иннокентий Смоктуновский
- «Ночной гость», 1958 год.
- «Заколдованные», 1994 год.
Нина Усатова
- «Вот моя деревня...», 1985 год.
- «Комета Галлея», 2020 год.
Нас порой тянет немного похулиганить. Как-то раз мы представили, как бы выглядели 10+ сказочных персонажей, если бы их сыграли звезды Голливуда.
Комментарии
Выбрали, действительно, популярных актёров советских времен. Но фотографии подобрали небрежно. Видно, что даже не заморачивались особо, чтобы найти фотографии актёров в молодости. Не понравилась подборка.