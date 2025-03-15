10+ человек, которые сумели превратить праздник в незабываемый момент

«Решение пожениться было таким же внезапным, как и сама работа над платьем — у меня было всего четыре вечера после работы, но я справилась! Мы поженились в Little White Chapel, а на следующий день рванули на музыкальный фестиваль! Я безумно люблю своего мужа — он даже помогал мне делать розочки, когда я не успевала. Есть куча вещей, которые я бы сделала по-другому, но в тот день я чувствовала себя самой счастливой невестой на свете!»

У меня аж челюсть упала. © rootintootinopossum / Reddit