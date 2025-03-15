10+ человек, которые сумели превратить праздник в незабываемый момент
Не всегда для незабываемого праздника нужны большие бюджеты и профессионалы. Иногда все, что требуется — это немного фантазии и желание сделать что-то особенное для близких.
«Мы с девушкой пошли на исторический бал. Она несколько месяцев готовила мне костюм. А в итоге я выгляжу так, будто всю ночь работал над новой симфонией»
«Сшила себе платье на свадьбу за 4 вечера»
«Решение пожениться было таким же внезапным, как и сама работа над платьем — у меня было всего четыре вечера после работы, но я справилась! Мы поженились в Little White Chapel, а на следующий день рванули на музыкальный фестиваль! Я безумно люблю своего мужа — он даже помогал мне делать розочки, когда я не успевала. Есть куча вещей, которые я бы сделала по-другому, но в тот день я чувствовала себя самой счастливой невестой на свете!»
- У меня аж челюсть упала. © rootintootinopossum / Reddit
«Сделал ремонт в комнате дочери. У меня был ограниченный бюджет, но вот что вышло»
«На день рождения дочка захотела обновить комнату, и у меня был бюджет в $600, чтобы воплотить это в жизнь».
- Она никогда этого не забудет. © leakybackpack / Reddit
«Котики на день рождения девочки из детского дома»
«Я состою в группе, которая печет торты на дни рождения для детей из детского дома. Возраст детей — от 1 до 19 лет. Они сами выбирают тему и вкус торта. Эта девочка, которой исполнилось 10 лет, выбрала тему котиков и вкус "печенье с кремом"».
«Мы с другом студенты, питаемся чем придется, да и вообще вечно на мели. Сегодня у меня день рождения. Сижу в комнате, а он вдруг приносит мне это»
«Я чуть не закричал от удивления! Я столько раз рассказывал, как мой отец готовил бесподобные стейки, но и подумать не мог, что сосед это запомнит — особенно учитывая, сколько они стоят. Это сделало мой день рождения особенным, и я был в полном восторге».
«Построил игровую площадку на второй день рождения дочери»
«Это оказалось куда сложнее, чем я рассчитывал, но результат того стоил. Мне еще предстоит добавить либо гамак-качели, либо скамейку-качели под мостом, а также поручни. Я специально строил так, чтобы площадка подошла всем без исключения».
«Последние 4 года моя сестра сама делает для меня самые безумные торты на день рождения по моим запросам»
«Горгов из Звездных войн, Элмо, Гарфилда и Мону из Nanalan. Она не профессиональный кондитер, но каждый год справляется просто потрясающе!»
«Рюкзак, который я сшила для мамы на день рождения»
«На рюкзаке множество нашивок с названиями разных музыкальных групп».
«Мой самый амбициозный кулинарный проект: неаполитанский торт на 16-летие моего пасынка»
«Знаю, что крем получился не слишком аккуратным, но я приболела и ужасно устала после того, как почти весь день возилась с этим тортом. Да и ладно — подростки все равно не заметят!»
«Вот какой торт сестра испекла мне на 34-ю днюху»
- У твоей сестры есть парень? © 0x633546a298e734700b / Reddit
«Торт, который я испекла на свой день рождения в этом году. Белый миндальный бисквит, малиновая начинка и крем из масла — без рецепта»
«Сюрприз на день рождения от жены — я был агентом 4125»
На первой и второй фотографии написано «Миссия невыполнима», на следующих — различные инструкции - прим. ADME
«Мне выдали задание перед тем, как я спустился вниз. Я, разумеется, согласился. Смертельно опасные роботы были повсюду, а улики прятались в мебели. К счастью, мне удалось найти терминал, чтобы отключить роботов. Собрав 12 улик, я получил QR-коды, которые привели к новым головоломкам, но с подсказками. Решив их, я наконец смог открыть дверь. Безумный учёный, правда, оказался не таким уж грозным. Это был лучший день рождения в моей жизни! Хотелось просто поделиться и поблагодарить жену за все ее старания».