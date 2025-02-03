10 пользователей рассказали, почему на дух не переносят книги, от которых все остальные в диком восторге

Порой начинаешь читать книгу, от которой все вокруг в восторге, а она разочаровывает тебя донельзя. Выясняется, что сюжет недостаточно оригинален, а герои попросту картонные и неинтересные. Вот несколько отзывов от людей, которые прочитали бестселлеры, но остались от них не в восторге.

Габриэль Гарсиа Маркес. Сто лет одиночества

Читатели не во восторге от романа из-за обилия персонажей с одинаковыми именами. Это, на их взгляд, создает путаницу. Из-за отсутствия четкой линейности в повествовании, а также размытой структуры, герои книги порой кажутся непроработанными.



Михаил Булгаков. Мастер и Маргарита

Это произведение из списка школьной литературы постоянно на слуху. Однако многим читателям шумиха вокруг книги кажется излишней, а интерес вызывают лишь некоторые сюжетные линии. На второй главе закрыла и вернула обратно в библиотеку. Но мне просто необходимо было прочитать его для экзамена по литературе. Единственное, что заставляло меня дочитать роман, это понимание необходимости его прочтения. © • °Personality°• / LiveLib

Шарлотта Бронте. Джейн Эйр

Чуда Чудная 3 часа назад Как книга для подростков - нормально. Во взрослом возрасте персонажи вызывают массу вопросов - - Ответить

Критики книги неустанно повторяют, что одна из главных проблем произведения — пассивность главной героини, которая просто плывет по течению. Ее поведение ассоциируется с героями детским сказок, которым, чтобы все закончилось благополучно, просто ничего не нужно делать. Также роман называют слишком неповоротливым, длинным и "тягучим".

Маргарет Митчелл. Унесенные ветром

Еще одна широко обсуждаемая книга. Кажется, что все, кто ее прочел, разделились на два лагеря. Кто-то теперь не может Скарлетт, а кто-то ее буквально боготворит. Некоторые читатели рассказали, что даже выбросили свой экземпляр после прочтения. Не понимаю всеобщего восхищения Скарлетт. В романе все эгоисты, но она - особенно. Но в конце концов как персонаж она для меня умерла, когда в очередной раз она якобы ради блага Тары использовала каторжный труд.

Фрэнк Герберт. Дюна

Людмила Монастырева 4 дня назад Да, это как бы фантастика, а не реализм... Хотя у него столько поклонников, что и нелюбители всегда найдутся. - - Ответить

Книгу критикуют за излишнюю сказочность: в тот момент, когда главный герой попадает в передрягу, ему чудесным образом приходит спасение извне. То на помощь приходят какие-то люди, то открываются способности, о которых он ранее не подозревал. Герои кажутся неутомимыми, и автор как будто игнорирует физическое и моральное истощение персонажей.

Дафна Дюморье. Ребекка

Героиню произведения называют безликой и невыразительной, а сам сюжет — занудным и слишком затянутым. Герои, по мнению некоторых читателей, слишком слабохарактерные. У любителей книг возникает вопрос: почему этот роман регулярно появляется в списках самых значимых произведений? Большинство в восторге и бросает вверх чепчики, а я едва домучила книгу до конца. Сразу не понравилась главная героиня. Совершенно безликая и скучная личность, не имеющая своего мнения. Поставь ее на фоне серой стены - и не отличишь. Сам сюжет неторопливый и даже занудный. Слабохарактерные герои, неспособные поговорить друг с другом, и медленное развитие событий. Не понимаю, почему "Ребекку" называют страшным романом, легшим в основу жанра "триллер". Ни одного напряженного момента. © Dianel / LiveLib

Кэтрин Стокетт. Прислуга

Автора упрекают в однобоком представлении событий. Главная героиня изображена как положительный персонаж, хотя на самом деле ее действия беспринципны и продиктованы желанием сенсации. Книгу нередко называют переоцененной, а ее сюжет — недостаточно закрученным.

Гюстав Флобер. Госпожа Бовари

Ангел с едой 19 часов назад так проблема не в книге, а в наивных неоправданных ожиданиях. С тем же успехом можно возмущаться, почему в камасутре в конце не женятся, книга-то о любви) - - Ответить

Читатели отмечают, что образ героини получился скудным, а ее действия — эгоистичными и разрушительными. По мнению некоторых, в романе и вовсе нет положительных персонажей. Довольно скучная книга об отталкивающей женщине, имя которой по ошибке ассоциируется с любовью. До прочтения наивно думала, что это роман о чувствах и о несчастной любящей женщине, задавленной провинциальной общественностью. Оказалось, роман о диком эгоизме, о чудовище в облике прелестной женщины, которая, не задумываясь ни на секунду, разрушает жизнь мужа и дочери. © samma / LiveLib

Томас Харди. Тэсс из рода д'Эрбервиллей

Общее впечатление от главной героини романа, Тэсс, у читателей неоднозначное. Многие считают, что девушка производит впечатление скучного, унылого человека, хотя автор многократно утверждает обратное, называя ее "от природы страстной". Тэсс считают плоской, а самого автора — слишком пессимистичным. Давненько у меня произведение не вызывало такую бурную реакцию, как этот роман. И замечу, что реакцию негативную. Из меня прямо искры сыпались от возмущения. И какими только бранными словами я не ругала эту Тэсс... Все дело в том, что абсолютно на каждом жизненном этапе, где от нее требовалось сделать судьбоносный выбор, который определит ее дальнейшую жизнь и дальнейшее развитие сюжета книги, эта девушка из всех возможных вариантов выбирала ну самый неправильный. © KristinaVladi / LiveLib



Эрих Мария Ремарк. Триумфальная арка