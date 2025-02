10 пользователей рассказали, почему на дух не переносят книги, от которых все остальные в диком восторге

Габриэль Гарсиа Маркес. Сто лет одиночества

Михаил Булгаков. Мастер и Маргарита

Шарлотта Бронте. Джейн Эйр

Маргарет Митчелл. Унесенные ветром

Фрэнк Герберт. Дюна

Дафна Дюморье. Ребекка

Кэтрин Стокетт. Прислуга

Гюстав Флобер. Госпожа Бовари

Томас Харди. Тэсс из рода д'Эрбервиллей

Эрих Мария Ремарк. Триумфальная арка

