10 фактов о книге «Гордость и предубеждение» и ее загадочном авторе Джейн Остин

Хотя роману Джейн Остин уже больше 200 лет, эта книга до сих пор входит в список самых любимых художественных произведений британцев. И любят ее не только они. Не сосчитать, сколько интерпретаций пережил роман, начиная от классического сериала 1995 года, заканчивая вольными фантазиями на тему, вроде «Гордости и предубеждения и зомби». Да и саму писательницу не забывают — взять хотя бы ежегодный костюмированный фестиваль ее имени. Рассказываем, что же такого особенного в романе, который ждал своей публикации долгих 14 лет и стал настоящим культурным явлением. А также о самой писательнице, многие факты биографии которой скрыты за завесой времени. Используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.

Семья писательницы сожгла ее письма

Писательница была остра на язык и в своих письмах позволяла себе высказываться довольно откровенно. Из 3000 писем, которые она написала, сохранилось всего 161, остальные были уничтожены. Часть сожгла ее сестра Кассандра, которая не хотела навредить репутации сестры, ведь та нередко едко высказывалась о соседях или родне. Часть писем — остальные родственники, желавшие создать легенду о «тихой доброй тетушке Джейн». Так что о том, какой была на самом деле Джейн Остин, мы уже никогда не узнаем.

Роман отказались публиковать

Джейн Остин начала писать роман в октябре 1796 года. Он был готов к августу следующего года, когда писательнице исполнился 21. Первоначально книга называлась «Первое впечатление». Это связано с тем, что большинство героев книги судят о других по первому впечатлению. Когда Джейн закончила роман, ее отец отправил письмо с рукописью одному книготорговцу. Однако тот отказал. Но после ошеломительного успеха романа «Чувство и чувствительность» Остин решила вновь попытаться выпустить «Гордость и предубеждение», переработав его. Оригинальная рукопись до нас не дошла, однако некоторые исследователи предполагают, что первая версия романа была эпистолярной, то есть в письмах. Рукопись пылилась на полке 14 лет и была опубликована анонимно. Остин сделала лишь приписку: «От автора романа «Чувство и чувствительность».

Писательница почти ничего не заработала

Чтобы не рисковать, Остин продала свои авторские права не за процент, а за фиксированную сумму — 110 фунтов (хотя просила 150). Однако писательница просчиталась, ведь роман сразу же стал бестселлером, а к 1817 году книга переиздавалась уже 3 раза. На момент издания романа, а это произошло 28 января 1813 года, Джейн было 37 лет.

Остин считала роман слишком легкомысленным

Как ни странно, Остин сетовала по поводу того, что роман получился довольно легкомысленным. Она писала так: «Работа слишком легкая, искрящаяся и яркая. Но ей не хватает намеков и длинных глав, наполненных смыслом». Но в целом писательница была довольна произведением, а особенно своей героиней Элизабет. В одном из писем она писала: «Я считаю ее самым очаровательным созданием, которое когда-либо появлялось в книгах».

Сама Джейн Остин так и не встретила своего мистера Дарси

Роман «Гордость и предубеждение» в чем-то автобиографичен. Его героини, как и сама писательница, происходили из бедной, но благородной семьи. У них практически не было шансов на счастливый брак с состоятельными молодыми людьми. Сама Остин в 20 лет питала любовь к студенту-юристу Тому Лефрою, юноше из обеспеченной семьи. Однако их браку не суждено было состояться: статус Джейн был недостаточно высок, родня разлучила их, и Лефрой уехал в Ирландию. Впоследствии он стал политиком и судьей. Остин писала сестре: «Сегодня я в последний раз буду флиртовать с Томом Лефроем. Пишу, и слезы текут от одной мысли об этом». У Джейн Остин все-таки был шанс выйти замуж. Однажды ей сделал предложение Харрис Бигг-Уизер, молодой и состоятельный друг семьи. Джейн рисковала остаться старой девой, так что она согласилась. Но на следующее же утро забрала свое слово назад, и о причинах можно только гадать.

Мистер Дарси был даже богаче, чем мы себе представляем

В книге много раз упоминается о том, что мистер Дарси — обладатель большого состояния, целых 10 000 фунтов стерлингов в год! Но нам сложно понять, сколь велика на самом деле эта сумма. Досужие исследователи подсчитали, что ежегодный доход мистера Дарси составлял, по современным меркам, больше 15 миллионов долларов, так что его можно сравнить с Рокфеллером или Вандербильтом тех времен.

В основе отношений сестер Элизабет и Джейн — реальные отношения писательницы с сестрой

На протяжении всего романа читателей трогают теплые отношения между сестрами Элизабет и Джейн. В жизни писательница тоже была близка со своей сестрой Кассандрой. Она, как и Остин, осталась старой девой, так как ее жених погиб. Сестры вместе доживали свой век в небольшом поместье в Чотоне, и никаких любовных приключений в их жизни больше не случилось. А в книге писательница как будто дала их с Кассандрой судьбе иное продолжение — Джейн одарила мистером Бингли, а Элизабет — мистером Дарси.

Автор «Дневника Бриджит Джонс» украла сюжет у Джейн Остин

«Гордость и предубеждение» — самая читаемая книга Джейн Остин, а экранизировали ее бессчетное количество раз. Существуют и более вольные киноадаптации великого романа, к ним относится фильм «Дневник Бриджит Джонс». Автор книги, по которой снят фильм — Хелен Филдинг — признавалась, что она буквально списала свою книгу с «Гордости и предубеждения»: «Я просто украла сюжет и все больше и больше начала подражать этой книге в своей. Но это же очень хороший сюжет! Думаю, Джейн Остин была бы не против таких вольностей».

Мистер Дарси выглядел не так, как мы себе представляем

Так как Остин в своей книге не слишком подробно описывает внешность мистера Дарси, эксперты решили воссоздать его образ, исходя из исторического контекста и стандартов красоты и моды 1790-х годов, когда происходили события романа. Оказалось, что на Колина Ферта наш герой совсем не похож. Во-первых, мистер Дарси, скорее всего, добела пудрил волосы, имел острый подбородок, узкие плечи и мускулистые ноги. А вот накачанный торс в те времена считался скорее признаком простолюдина, а не джентльмена.

У каждой экранизации — свои фанаты

В интернете до сих пор спорят, какая же экранизация (а было их немало) — самая лучшая. Кто-то ругает Киру Найтли в роли Элизабет, кто-то недоволен слишком вольным обращением с классическим романом в «Гордости и предубеждении и зомби», а кто-то в шутку обещает устроить бунт, если остальные не признают, что лучший Дарси — Колин Ферт. Все это говорит о том, что роман, написанный столетия назад, до сих пор по-настоящему волнует нас, а все потому, что люди неизменны, наши сердца полны надежды, а любовь — вечна.

Бонус: а вы знаете, как зовут мистера Дарси?