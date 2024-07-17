10 захватывающих сериалов, которые хочеся смотреть без перерыва на сон, обед и душ

Когда «Игра престолов» пересмотрена несколько раз, а ждать выхода очередной серии «Дома Дракона» уже нет мочи, хочется чего-то такого же затягивающего. Поэтому мы вспомнили крутецкие сериалы, которые похожи по царящим там страстям и интригам на «Дом Дракона», а может, даже превосходят его.

Домина

Если вам не хватало женского взгляда на историю Римской империи, то вот он. Героиня сериала, Ливия Друзилла, была женой императора Октавиана Августа и фактически взяла бразды правления в свои хрупкие руки. Вот только на этом тернистом пути ей с горечью пришлось узнать, что власть развращает, и заключить не одну сделку с совестью, чтобы выжить. Рейтинг IMDb — 7,2

Сегун

События сериала разворачиваются в 1600 году. Английский штурман, оказавшись в Японии, пытается адаптироваться в японском обществе. Со временем он приобретает и могущественного покровителя, и заклятых врагов, и, конечно же, находит любовь. Кстати, сериал является второй по счету экранизацией одноименного исторического романа Джеймса Клавелла. Так что в ожидании выхода следующего сезона можно поностальгировать и посмотреть мини-сериал 1980 года. Рейтинг IMDb — 8,7

Тень и кость

В этом сериале действие происходит в вымышленном фэнтези-мире. Могущественная страна разделена тьмой на две части: в Тенистом Каньоне обитают опаснейшие монстры, и обычный человек не проживет и минуты. Только гриши — маги, практикующие самое разное колдовство, могут противостоять существам оттуда. Героиня шоу, сирота по имени Алина Старкова, внезапно обнаруживает у себя мощный магический дар и оказывается в эпицентре борьбы за власть. По мнению поклонников жанра фэнтези, это лучшее шоу со времен «Игры престолов». Главное — найти время для просмотра и стараться сильно не переживать за героев: «Чуть не выпала из кресла, пока смотрела. Сериал держал меня в напряжении от начала до конца». Рейтинг IMDb — 7,5

Королевство зомби

Эпичный корейский сериал про зомби-апокалипсис, случившийся в средневековом государстве Чосон. Ожившие мертвецы бродят по ночам, а утром возвращаются в свои могилы. Несмотря на специфическое сочетание элементов, шоу было высоко оценено критиками. А поскольку действие происходит в начале XVII века, фоном всем этим жутким событиям идет непрекращающаяся борьба за власть. Рейтинг IMDb — 8,3

Тюдоры

Молодой и тщеславный король Генрих VIII жаждет занять лидирующее место среди других монархов Европы. Помимо участия в государственных делах и светских развлечениях, ему приходится заботиться о престолонаследии. Из всех его детей выжила лишь девочка — принцесса Мария. В стремлении обзавестись сыном-наследником Генрих принимает решение развестись с Екатериной и жениться на амбициозной красавице Анне Болейн. Кстати, в роли Анны Болейн снялась Натали Дормер, сыгравшая в «Игре престолов» Маргери Тирелл. Вот и тут получилась «Игра престолов», только в реальной жизни. Рейтинг IMDb — 8,1

Шесть взлетающих драконов

Если вам не нравится, когда отличный сериал заканчивается слишком быстро, то 50-серийное шоу по мотивам корейской истории придется вам по вкусу. Сериал рассказывает об основании государства Чосон. Драконы, упомянутые в названии, иносказательно представляют собой шесть его основателей. Это длинная история об их амбициях, успехах и конфликтах с акцентом на молодого принца Ли Банвона. Рейтинг IMDb — 8,8

Королева змей

Екатерина Медичи в 14 лет была выдана замуж за будущего французского короля Генриха II. Прибыв ко французскому двору, она обнаруживает, что ее муж влюблен в женщину старше себя, сама же она не может зачать детей. Но благодаря недюжинному уму и искусству плести интриги, ей удается не только сохранить свой брак, но и в течение тридцати лет править Францией. Благодаря высоким рейтингам сериал продлили на 2 сезон. Зрители остались в восторге от подбора актеров и сценария: «Даже моего мужа, который не особо фанатеет по историческим фильмам и сериалам, было не оторвать». Рейтинг IMDb — 7,7

Темные начала

История главной героини, девочки по имени Лира, начинается в Оксфорде. Мир Лиры похож на старую добрую Англию, но это альтернативная вселенная. Девочке суждено отправиться в опасное и полное приключений путешествие на Северный полюс и далее — в другие миры. Фанаты сериала отмечают, что это идеальный фэнтези-мир, чтобы сбежать туда от реальности. Рейтинг IMDb — 7,8

Пустая корона

Цикл экранизаций исторических пьес Уильяма Шекспира о власти, политике и семье вышел под общим названием «Пустая корона». В цикл входят фильмы «Ричард II», «Генрих IV. Часть 1», «Генрих IV. Часть 2» и «Генрих V». Сериал рассказывает о взлете и падении трех королей и о том, как их судьбы формировали историю. Интернет-пользовательница пишет: «Я не морщинистая старуха, которая вечно ворчит, мол, раньше было лучше, но я надеюсь увидеть больше такого кино: настоящая жемчужина среди прочего шлака». Рейтинг IMDb — 8,2

Дом, который построили драконы