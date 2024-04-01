10 интерьерных решений, которые на картинках выглядят роскошно, а в жизни это одна сплошная боль

Порой люди насмотрятся всяких модных дизайнерских решений в интернете и бегут повторять их в собственной квартире. И часто потом об этом жалеют. Мы решили рассказать о типичных ошибках, которые совершают любители следовать новым трендам. Если вы планируете ремонт или просто собрались слегка обновить интерьер, эта статья точно вам пригодится.

Выключатели возле дивана или кровати

O_о 3 дня назад Эм, ничего, что выключатели у кровати никогда не делают единственными? Это дублирующие. Включил у двери, выключил в кровати. Утром зимой включил из кровати, выключил у двери. - - Ответить

Многие считают прикольной идеей установить светильники и выключатели к ним рядом с диванами и кроватями, рассчитывая проводить там большую часть свободного времени. Но на деле все может обернуться одним сплошным мучением. Существуют даже нормы, согласно которым выключатели должны располагаться у самой двери. Так, как минимум, людям, которые заходят в помещение, не придется спотыкаться в темноте, чтобы добраться до выключателя. Так что лучшим и самым безопасным вариантом будет расположить выключатели у самого входа в комнату.

Кухонные принадлежности на стене

Это может выглядеть очень модно, однако стоит задуматься о функциональности данного решения. Лучше всего приборы, которые не используются очень уж часто, хранить в шкафах и на полках, чтобы они не собирали пыль и жир на стене. На виду уместно хранить только часто используемую кухонную утварь. Кроме того, хранение ножей на модных магнитных панелях может быть опасно. К примеру, если магнит ослабнет, нож может упасть.

Раздвижные двери

Чаще всего такие двери устанавливают на входе в ванную, спальню или кухню. Они выглядят очень стильно и на первый взгляд кажутся даже практичными. Но на деле такая дверь не сможет обеспечить должной шумоизоляции. Кроме того, она вряд ли закроется вплотную, так что придется тратить деньги на специальные замки. А еще внутри щелей неизбежно будет собираться пыль, которую крайне сложно вычистить.

Плитка контрастных цветов

Наталья Хижняк 26 минут назад что-то с логикой у автора, речь в заголовке о контрастной плитке, а тексте о том, какая она холодная и плохо звукоизолирующая. А если по существу, то я очень довольна, что у меня на кухне плитка, ее легко мыть и да, у раковины мы заранее установили теплый пол, но плитка не холоднее ламината, практически во всех домах принято ходить в тапках - - Ответить

Дизайн напольного покрытия может вызвать немало сожалений, если делать выбор исключительно из эстетических соображений. Например, черно-белая плитка — это красиво, но ее очень сложно поддерживать в чистоте. Особенно в местах возле плиты и раковины, где брызги часто оставляют трудновыводимые пятна. Кроме того, плитка сама по себе обеспечивает плохую звукоизоляцию. А ее поверхность настолько холодная, что любители ходить босиком пожалеют о своем решении, установив ее. Можно, конечно, сделать теплый пол, но это дополнительные траты.

Cантехника темного цвета

© freepik / Freepik Анна Терентьева 1 день назад На счет раковины не жалею, еще и с покрытием гелькоут. А вот черные краны, тропический душ - у нас вода жёсткая, постоянно белый налет, а чистить можно только спец щадящим средством, чтобы краска не слезла. И причем, на кухне кран и раковину вообще мою почти всегда средством для мытья посуды, но на рукоятке крана уже краска облазит, а кран фрапповский. - - Ответить

Черная ванная, унитаз или раковина могут выглядеть очень дорого и круто. Однако уход за ними потребует куда больше сил, чем за светлыми моделями. Более того, чистить их придется куда чаще, ведь на темном гораздо отчетливее видны загрязнения.

Трековые светильники

В отзывах часто пишут, что такие светильники весьма удобны на кухне и выглядят стильно, но у них есть существенные недостатки. В помещениях с низким потолком светильники могут быть опасными — как минимум, о них можно зацепиться головой. Кроме того, они могут визуально сделать потолок еще ниже. А еще из-за того, что трековые светильники довольно маленькие и яркие, от них падают некрасивые тени. Да и стоимость таких штук может кусаться.

Умывальники и раковины с плоским дном

Тревожное Пирожное 3 дня назад Лужицы? В раковине? Только если вы в нее головой бились перед написанием статьи, и вмятины оставили. - - Ответить

Они выглядят эстетично и обычно имеют большой объем. Если говорить о кухне, то это плюс — в раковину можно сложить сразу много посуды. Кроме того, за счет приличной глубины можно избежать высоких брызг. Но по этой же причине слишком много воды (а с ней и денег) будет утекать зря. Кроме того, небольшой наклон дна затрудняет слив жидкости и моющего средства. Вода будет задерживаться на поверхности в виде небольших лужиц. Следовательно, такой умывальник будет чаще загрязняться, а на чистку уйдет куда больше времени.

Минимальное количество розеток на кухне

Большинство из нас пользуются кухонными гаджетами, которые здорово облегчают жизнь. Комбайны, миксеры, микроволновки и кофеварки — все эти приборы, как правило, работают от сети. А еще холодильник и плита априори занимают розетки. Что уж говорить о ноутбуках, планшетах и смартфонах, которыми мы так или иначе пользуемся там. Некоторые люди и вовсе считают, что кухня — отличное место, чтобы поработать за компом в тишине. Недостаточное количество розеток будет бесить даже самых терпеливых хозяев. Придется выдергивать шнур, к примеру, от чайника, чтобы подключить что-то еще. Если есть возможность, еще на этапе ремонта стоит прикинуть, сколько розеток понадобится. Наверное, будет не лишним добавить к полученному количеству еще парочку запасных. Несколько розеток в укромных местах — это красиво на картинке, но совершенно глупо в реальной жизни.

Высоко расположенные полки

Светлана И. 29 минут назад Потому, что места для хранения в шкафах распределять надо не по принципу "а мне вот захотелось", а по 1) частота использования, 2) рост основного пользователя, 3) способности основного пользователя к наклонам. Когда кухню заказывала, то мастер (ростом см на 10 или 15 ниже меня) все спрашивал, неужели мне удобны рабочие столешницы высотой 90 см, а мне как раз чуть выше пояса, чтобы готовить без наклонов. Тоже самое с верхними и нижними шкафами - все, что не используется ежедневно (а то и раз в год), то прекрасно живет наверху и не мешает. - - Ответить

Высокие шкафы от пола до потолка сейчас на пике моде. Считается, что они прекрасно помогают организовать хранение вещей в условиях ограниченного пространства. Но люди, которые уже купили и поставили дома такие шкафы, жалуются на неудобства. Конечно, можно хранить посуду и утварь первой необходимости на нижних и средних полках. Но каждый раз вставать на табуретку или стремянку, чтобы достать тарелку сверху — напряжно. Лучше подобрать высоту шкафа, которая будет удобна на конкретной кухне, а не гнаться за модой.

Минимализм

Минимализм все еще в тренде. Многих людей привлекают рекламные картинки светлого помещения с малым количеством идеально чистой мебели, выдержанной в одном стиле, с простыми формами и линиями. Некоторые ассоциируют все это с новизной и экономией. Но не все так радужно, когда дело доходит до реальной квартиры. Во-первых, сохранить в идеальном состоянии новую мебель, чтобы она выглядела как с картинки — задача не из простых. Потертости на поверхностях столов и зацепки на диванах — это естественно даже в домах очень аккуратных людей. То, что дома мало мебели, не значит, что она дольше будет оставаться красивой. Во-вторых, обычно такой интерьер требует вложения солидных средства и привлечения профессиональных дизайнеров. В противном случае результат может выглядеть очень дешево. Ведь один диван, один стол и два кресла, которые достались по наследству от бабушки, — это еще не минимализм.