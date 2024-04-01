Эм, ничего, что выключатели у кровати никогда не делают единственными? Это дублирующие. Включил у двери, выключил в кровати. Утром зимой включил из кровати, выключил у двери.
10 интерьерных решений, которые на картинках выглядят роскошно, а в жизни это одна сплошная боль
Порой люди насмотрятся всяких модных дизайнерских решений в интернете и бегут повторять их в собственной квартире. И часто потом об этом жалеют. Мы решили рассказать о типичных ошибках, которые совершают любители следовать новым трендам. Если вы планируете ремонт или просто собрались слегка обновить интерьер, эта статья точно вам пригодится.
Выключатели возле дивана или кровати
Многие считают прикольной идеей установить светильники и выключатели к ним рядом с диванами и кроватями, рассчитывая проводить там большую часть свободного времени. Но на деле все может обернуться одним сплошным мучением.
Существуют даже нормы, согласно которым выключатели должны располагаться у самой двери. Так, как минимум, людям, которые заходят в помещение, не придется спотыкаться в темноте, чтобы добраться до выключателя. Так что лучшим и самым безопасным вариантом будет расположить выключатели у самого входа в комнату.
Кухонные принадлежности на стене
Это может выглядеть очень модно, однако стоит задуматься о функциональности данного решения. Лучше всего приборы, которые не используются очень уж часто, хранить в шкафах и на полках, чтобы они не собирали пыль и жир на стене. На виду уместно хранить только часто используемую кухонную утварь.
Кроме того, хранение ножей на модных магнитных панелях может быть опасно. К примеру, если магнит ослабнет, нож может упасть.
Раздвижные двери
Интересно,а где направляющие?
Мне вот такого типа межкомнатные двери кажутся интересной идеей
Чаще всего такие двери устанавливают на входе в ванную, спальню или кухню. Они выглядят очень стильно и на первый взгляд кажутся даже практичными. Но на деле такая дверь не сможет обеспечить должной шумоизоляции.
Кроме того, она вряд ли закроется вплотную, так что придется тратить деньги на специальные замки. А еще внутри щелей неизбежно будет собираться пыль, которую крайне сложно вычистить.
Плитка контрастных цветов
что-то с логикой у автора, речь в заголовке о контрастной плитке, а тексте о том, какая она холодная и плохо звукоизолирующая. А если по существу, то я очень довольна, что у меня на кухне плитка, ее легко мыть и да, у раковины мы заранее установили теплый пол, но плитка не холоднее ламината, практически во всех домах принято ходить в тапках
Дизайн напольного покрытия может вызвать немало сожалений, если делать выбор исключительно из эстетических соображений. Например, черно-белая плитка — это красиво, но ее очень сложно поддерживать в чистоте. Особенно в местах возле плиты и раковины, где брызги часто оставляют трудновыводимые пятна.
Кроме того, плитка сама по себе обеспечивает плохую звукоизоляцию. А ее поверхность настолько холодная, что любители ходить босиком пожалеют о своем решении, установив ее. Можно, конечно, сделать теплый пол, но это дополнительные траты.
Cантехника темного цвета
На счет раковины не жалею, еще и с покрытием гелькоут. А вот черные краны, тропический душ - у нас вода жёсткая, постоянно белый налет, а чистить можно только спец щадящим средством, чтобы краска не слезла. И причем, на кухне кран и раковину вообще мою почти всегда средством для мытья посуды, но на рукоятке крана уже краска облазит, а кран фрапповский.
Черная ванная, унитаз или раковина могут выглядеть очень дорого и круто. Однако уход за ними потребует куда больше сил, чем за светлыми моделями. Более того, чистить их придется куда чаще, ведь на темном гораздо отчетливее видны загрязнения.
Трековые светильники
Вы вообще в принципе понимаете, что такое трековые светильники? Что фото, что текст - каким боком к ним относятся?
В отзывах часто пишут, что такие светильники весьма удобны на кухне и выглядят стильно, но у них есть существенные недостатки. В помещениях с низким потолком светильники могут быть опасными — как минимум, о них можно зацепиться головой. Кроме того, они могут визуально сделать потолок еще ниже.
А еще из-за того, что трековые светильники довольно маленькие и яркие, от них падают некрасивые тени. Да и стоимость таких штук может кусаться.
Умывальники и раковины с плоским дном
Лужицы? В раковине? Только если вы в нее головой бились перед написанием статьи, и вмятины оставили.
Они выглядят эстетично и обычно имеют большой объем. Если говорить о кухне, то это плюс — в раковину можно сложить сразу много посуды. Кроме того, за счет приличной глубины можно избежать высоких брызг. Но по этой же причине слишком много воды (а с ней и денег) будет утекать зря.
Кроме того, небольшой наклон дна затрудняет слив жидкости и моющего средства. Вода будет задерживаться на поверхности в виде небольших лужиц. Следовательно, такой умывальник будет чаще загрязняться, а на чистку уйдет куда больше времени.
Минимальное количество розеток на кухне
У меня в кухне 19 розеток, спасибо предыдущему владельцу квартиры, что сэкономил мне на электрике :D
Большинство из нас пользуются кухонными гаджетами, которые здорово облегчают жизнь. Комбайны, миксеры, микроволновки и кофеварки — все эти приборы, как правило, работают от сети. А еще холодильник и плита априори занимают розетки.
Что уж говорить о ноутбуках, планшетах и смартфонах, которыми мы так или иначе пользуемся там. Некоторые люди и вовсе считают, что кухня — отличное место, чтобы поработать за компом в тишине. Недостаточное количество розеток будет бесить даже самых терпеливых хозяев. Придется выдергивать шнур, к примеру, от чайника, чтобы подключить что-то еще.
Если есть возможность, еще на этапе ремонта стоит прикинуть, сколько розеток понадобится. Наверное, будет не лишним добавить к полученному количеству еще парочку запасных. Несколько розеток в укромных местах — это красиво на картинке, но совершенно глупо в реальной жизни.
Высоко расположенные полки
Потому, что места для хранения в шкафах распределять надо не по принципу "а мне вот захотелось", а по 1) частота использования, 2) рост основного пользователя, 3) способности основного пользователя к наклонам. Когда кухню заказывала, то мастер (ростом см на 10 или 15 ниже меня) все спрашивал, неужели мне удобны рабочие столешницы высотой 90 см, а мне как раз чуть выше пояса, чтобы готовить без наклонов. Тоже самое с верхними и нижними шкафами - все, что не используется ежедневно (а то и раз в год), то прекрасно живет наверху и не мешает.
Высокие шкафы от пола до потолка сейчас на пике моде. Считается, что они прекрасно помогают организовать хранение вещей в условиях ограниченного пространства. Но люди, которые уже купили и поставили дома такие шкафы, жалуются на неудобства.
Конечно, можно хранить посуду и утварь первой необходимости на нижних и средних полках. Но каждый раз вставать на табуретку или стремянку, чтобы достать тарелку сверху — напряжно. Лучше подобрать высоту шкафа, которая будет удобна на конкретной кухне, а не гнаться за модой.
Минимализм
какой-то дилетантизм, надеюсь, это первая статья автора, иначе как объяснить столь странные советы и нелогичное изложение...
Минимализм все еще в тренде. Многих людей привлекают рекламные картинки светлого помещения с малым количеством идеально чистой мебели, выдержанной в одном стиле, с простыми формами и линиями. Некоторые ассоциируют все это с новизной и экономией. Но не все так радужно, когда дело доходит до реальной квартиры.
Во-первых, сохранить в идеальном состоянии новую мебель, чтобы она выглядела как с картинки — задача не из простых. Потертости на поверхностях столов и зацепки на диванах — это естественно даже в домах очень аккуратных людей. То, что дома мало мебели, не значит, что она дольше будет оставаться красивой.
Во-вторых, обычно такой интерьер требует вложения солидных средства и привлечения профессиональных дизайнеров. В противном случае результат может выглядеть очень дешево. Ведь один диван, один стол и два кресла, которые достались по наследству от бабушки, — это еще не минимализм.
Оформить ванную комнату — тоже непростое дело. Чтобы не выбегать оттуда, зажав нос и зажмурив глаза, стоит обратить внимание на ряд мелочей.