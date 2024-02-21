10 случаев, когда костюмеры фильмов будто решили испытать актеров на прочность

Во время просмотра фильма мы часто восхищаемся его визуальной составляющей, но редко задумываемся о том, какая работа стоит за каждым кадром. Возьмем, к примеру, костюмы: они не только служат частью эстетики картины, но и раскрывают характеры персонажей. Однако они могут быть не только эффектными, но и довольно неудобными для актеров. Например, вот эти кинозвезды еще долго будут вспоминать костюмеров недобрым словом.

Скарлетт Йохансон и костюм Черной Вдовы

Кинозвезда призналась, что комбинезон супергероини, который она носила на съемках, больше напоминал гидрокостюм. Ей было настолько жарко, что в какой-то момент у нее даже начались галлюцинации. Скарлетт в этом плане не так повезло, как ее коллеге по фильму Крису Хемсворту — у того под костюмом Тора был кондиционер. А вот Йоханссон в конце съемочного для приходилось выжимать даже носки.

Генри Кавилл и костюм Супермена

Мало того, что Генри пришлось налечь на тренировки (по его словам, к началу съемок он неплохо отметил зимние праздники и был не готов показать свою фигуру во всей красе), так еще и одеяние Супермена приносило ему немало неудобств. Кавилл жаловался, что не мог даже сходить в туалет: на брюках не было ширинки, и ради посещения уборной актеру приходилось раздеваться. Потому Генри старался терпеть нужду подольше. А когда настало время снимать следующую часть франшизы, артист сказал создателям: «Первый костюм был великолепен, он мне нравился, но в этот раз мне бы очень хотелось иметь возможность сходить в туалет, когда захочу».

Эмили Блант и костюм Риты

© Live Die Repeat: Edge of Tomorrow / Warner Bros. and co-producers , 3 ARTS ENTERTAINMENT / Album / EAST NEWS 3 ARTS ENTERTAINMENT / Album / EAST NEWS

На съемках научно-фантастического фильма «Грань будущего» Эмили Блант была вынуждена носить костюм, который весил около 39 кг. Актриса желала, чтобы его сделали с помощью компьютерной графики, но создатели стремились к реалистичности. Блант вспоминала: «Костюм был таким тяжелым. Когда я впервые надела его, то расплакалась». Том Круз, который на тот момент был коллегой Эмили по съемочной площадке, отреагировал на ее жалобы довольно резко. Он сказал: «Прекращай вести себя как неженка!» Сейчас актриса рассказывает об этом эпизоде со смехом.

Симона Эшли и платья в «Бриджертонах»

В свой первый съемочный день актриса решила как следует подкрепиться, чтобы ей хватило энергии. Но вскоре почувствовала, что ее тошнит — ведь в тот день она носила корсет, и ее талия сильно уменьшилась в размерах. «Вот тогда до меня дошло: носишь корсет — значит, сегодня не ешь». Кроме того, одеваться ей приходилось с помощью костюмера. «Никто не сказал мне, что когда ты в корсете, ты не сможешь самостоятельно надеть туфли», со смехом рассказывала Симона. Здорово, что, несмотря на неудобства, у актрисы остались хорошие воспоминания.

Райан Рейнольдс и костюм Зеленого Фонаря

Крутой костюм Зеленого Фонаря был создан с помощью компьютерной графики, но во время съемок Райан Рейнольдс носил специальный комбинезон для захвата движений. И он, по словам актера, просто олицетворение страданий. «Не знаю, из чего он сделан, но это, похоже, самый теплопроводящий материал в мире», делился Райан. К тому же в Новом Орлеане, где проходили съемки, было на тот момент очень душно.

Кира Найтли и костюм Сабэ

Кира Найтли была совсем юной, когда попала во франшизу «Звездные войны». По словам знаменитости, она почти ничего не помнит о том, что происходило на съемочной площадке, но вот костюм своей героини запомнила на всю жизнь. «Головной убор был таким тяжелым, что у меня болела голова. Я даже помню эту боль. В какой-то момент я просто отключилась».

Фрэнсис Фишер и наряды Руфь Дьюитт

Прежде всего, актриса отметила великолепную работу, проделанную художницей по костюмам, и мы с ней полностью согласны: одежда персонажей в «Титанике» подобрана идеально. Однако носить эти красивые платья девушкам было тяжело. Фрэнсис рассказала, что надетый корсет меняет не только осанку, но и интенсивность дыхания, и никто из носивших корсет актрис не мог нормально дышать. Добавляла неудобств и огромная шляпа. «Все волосы мне убрали под эту шляпу, и, кажется, этот момент здорово поспособствовал сварливости моей героини Руфь», делится актриса. Трудно было даже сидеть: корсет впивался в тело, шляпа мешала откинуться на спинку стула, поэтому во время съемок актрисам приходилось по большей части стоять.

Кит Харингтон и меховой плащ Джона Сноу

Кит честно сказал, что костюмы пахли отвратительно и весили целую тонну. «Должно быть, художник по костюмам нас просто ненавидит, потому что было ощущение, что с каждым годом съемок мой костюм становится все тяжелее и тяжелее», поделился актер. Кстати, художник по костюмам на этот выпад ответила. Она действительно утяжелила плащ Кита, но вовсе не из-за нелюбви к актеру: в этом был заложен определенный смысл. «В первом сезоне его плащ был легче и светлее, отражая его низкий статус в семье. А затем я его специально утяжелила, чтобы показать личностный рост персонажа. И знаете, другие актеры тоже носили тяжелый мех или доспехи, но у них еще и личного костюмера-помощника не было».

Милли Олкок и наряды Рейениры

В одном из интервью Милли Олкок заявила, что неудобные наряды ее персонажа помогли ей понять ограничения вымышленной вселенной и лучше вжиться в роль. А потом добавила: «Хотя буду честна: со всеми этими тяжелыми костюмами бывало ну очень жарко. А я очень легко потею, потому порой приходилось поднимать руки и охлаждать подмышки».

Рейчел Броснахэн и наряды в «Удивительной миссис Мейзел»