братик молодец, но я бы всё же не покупала. пусть смеются, тогда, может, начнет девчонка ценить вещи, которые ей с неба падают.
10 + маленьких героев, меняющих мир своими добрыми делами
В мире, где порой кажется, что доброта становится редким явлением, дети напоминают нам, что искренняя забота и желание помочь другим живут в каждом из нас. Сегодня мы расскажем о 11 малышах, которые, несмотря на свой юный возраст, уже делают большие дела. Их истории вдохновляют, удивляют и доказывают, что даже самые маленькие шаги могут привести к большим изменениям. Эти дети — настоящие герои нашего времени, и их добрые поступки заставляют нас задуматься: а что можем сделать мы, чтобы сделать мир чуточку лучше?
- Иду как-то по двору, вижу, пацаненок лет шести тащит котенка к какой-то грязной луже. Я аж остановился, думаю, вот же мелкий хулиган, сейчас начнет обижать зверька. Шагнул в его сторону, хотел подойти разобраться, а тут слышу, он говорит: "Тихо, малыш, потерпи, сейчас я тебя умою, будешь чистый и мама разрешит тебе жить с нами". Стою такой, не знаю, то ли ржать, то ли расчувствоваться. Мелкий потом завернул этого мокрого комочка в свой шарфик и потопал домой. А дня через три вижу его с мамой у магазина, тащит пакет с наполнителем и миской, сам такой гордый, аж светится. Думаю, вот так да, сработала тактика. А я ведь сам в детстве так кота домой притащил, правда меня выгнали вместе с ним... Наверное, в луже нужно было искупать, а не сразу с мусорки нести домой. Не все поймут / VK
- На одной из остановок в автобус зашел мальчик лет восьми с рюкзаком. Он достал деньги и протянул водителю за проезд. Водитель улыбнулся и говорит: “Сегодня у меня день рождения, оставь себе, просто поздравь меня”. Мальчик задумался, а потом рассказал короткий стих про День рождения, а из рюкзака достал яблоко и отдал водителю: “Это вам!” Водитель был так тронут, что денег за проезд с него не взял.
Не все поймут / VK
- Купил детям смартфоны. Старший бережет свой, а дочка быстро разбила. Причем ремонтировать было не вариант. Выдали ей старый кнопочный, раз сенсорный не сберегла. Сын (12 лет) рано утром проснулся, взял мой набор отверток и весь день возился с телефоном, пытался отремонтировать. Потом подошел ко мне и протянул деньги, которые ему на день рождения подарили бабушка и крестная:
— Папа, давай купим ей телефон.
— У нее есть телефон.
— Другой надо. Смеяться в школе будут.
— А если она и его разобьет? Еще купим?
— Тогда я ей свой отдам, а мне кнопочный дадите. © Unknown author / Pikabu
- Как-то раз мне перепала купюра в десятку от родителей (очень хотела тогда иметь свою денюжку). На следующий день я пришла с этой мятой купюрой в кармане курточки. Где-то перед обедом, когда нашу группу привели в раздевалку после физкультуры, воспитательница начала рассказывать нам про свою маленькую зарплату, чтобы мы ценили ее труд. Мол, и яблочка не купишь. А я уже тогда была добрым ребенком, поэтому я достала из курточки эту десятку и дала преподавателю. Ее растерянное выражение лица я не забуду никогда. Не все поймут / VK
- Когда я учился во втором классе, один пятиклассник постоянно меня задирал. Это была частная школа, и в моём классе было всего два других ребёнка, и ни один из них меня не любил. Мы иногда ссорились. Мне нужно было сделать какую-то процедуру, поэтому я пропустил школу на пару дней. Когда я вернулся, тот пятиклассник подошел ко мне, и я подумал, что сейчас мне достанется. Но нет. Вместо этого он спросил, как я себя чувствую и все ли в порядке. Я ответил, что все нормально. Он сказал, что, если хочу, могу сидеть с ним и его друзьями. Позже он добавил, что слышал о том, что со мной произошло, и если кто-то будет меня доставать, я могу сказать ему. С тех пор я каждый день сидел с ним во время обеда. Он был действительно добрым и крутым. Если другие дети начинали ко мне приставать, он всегда меня поддерживал. Я до сих пор не знаю, как он узнал, что я был в больнице, или почему вдруг стал ко мне хорошо относиться, но я до сих пор его помню. Finito-1994 / Reddit
- Я ехала в метро и увидела, как мальчик лет шести обратился к своей маме: "Мам, можно?" Получив разрешение, он встал и начал раздавать пассажирам в вагоне маленькие листочки с нарисованными сердечками. Он говорил: "Это кусочек хорошего настроения! Возьмите и не грустите!" Спасибо тебе, милый мальчик! Ты сделал мой день, а может быть, и не только мой, намного лучше! Не все поймут / VK
- Недавно встретила соседского мальчишку, лет 9. Идет весь грязный, с разорванной футболкой, под глазом фингал, а рука на колене — еле идет. Я к нему: “Что случилось?” А он молча снимает рюкзак, открывает, а там котенок с травмированной лапкой. Говорит: “Его мучили, я его спас”. Быстро повела его домой, его мама уже было начала ругаться, но как только увидела котенка, замолчала и заплакала. Котенка тут же отвезли в ветеринарку. Оказалось, ничего серьезного: лапка немного травмирована, но заживет. А вечером, когда мальчишка с котенком уснули в комнате, мы с его мамой сидели на кухне, и она рассказала, что в детстве у нее тоже была похожая история, а она ничего не смогла сделать. И добавила: “Теперь я горжусь своим сыном”. Не все поймут / VK
- Однажды шла по парку, слушала музыку. Вдруг ко мне подбежала маленькая девочка, протянула яблоко и убежала. Стою, не понимаю. Через минуту к ней подбегает женщина: “Извините, она подумала, что вы принцесса из её сказки”. Улыбалась весь день. Не все поймут / VK
- Зима, мороз, сижу дома, занимаюсь своими делами. Вдруг звонок в дверь. Открываю — соседский парень с верхнего этажа стоит, весь запыхавшийся, говорит: “У вас на подоконнике птица, кажется, раненая. Я снизу видел, что она не двигается, решил зайти сказать”. Выхожу с ним посмотреть — и правда, маленькая синичка сидит, лапка запуталась в тонкой леске. Мы вдвоем аккуратно ее освободили, занесли домой согреться, дали немного воды. Через пару часов она уже летала. Выпустили на улицу, а парень говорит: “Спасибо, что не проигнорировали”. Не все поймут / VK
- У меня седьмой месяц беременности. Ехала из консультации, зашла в автобус. И из всех пассажиров, место мне уступил мальчик лет 6-7. Хотя вокруг было много сидящих мужчин. При этом он громко сказал: "У меня тоже скоро будет сестричка и я знаю, как вам тяжело стоять!" Спасибо маме, которая воспитывает такого сына! Я верю, что из него вырастет достойный мужчина. Не все поймут / VK
- Сегодня, возвращаясь с работы, увидела девочку—подростка в окружении мальчишек лет 8—10, оказалось, голубь поранился и они все вместе его кормили и ухаживали за ним. Добрые дети и не сидящие в интернете подростки, они существуют! Подслушано / Ideer
Эти истории — яркое напоминание о том, что доброта не имеет возраста. Даже самые маленькие дети способны на большие поступки, которые вдохновляют и меняют мир вокруг них. Если вам понравились эти трогательные примеры, обязательно прочитайте нашу статью: 15+ человек, для которых школа — это не только храм науки.
А если у вас тоже есть добрые истории о детях, поделитесь ими в комментариях!