10 + маленьких героев, меняющих мир своими добрыми делами

Эти истории — яркое напоминание о том, что доброта не имеет возраста. Даже самые маленькие дети способны на большие поступки, которые вдохновляют и меняют мир вокруг них. Если вам понравились эти трогательные примеры, обязательно прочитайте нашу статью: 15+ человек, для которых школа — это не только храм науки.

А если у вас тоже есть добрые истории о детях, поделитесь ими в комментариях!