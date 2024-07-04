14 историй, по которым впору слезливые мелодрамы снимать
Истории
3 часа назад
Вот многие в детстве мечтают быть супергероями, а вообще-то стать супергероем очень легко. Для этого даже не нужно уметь летать или повелевать временем — достаточно лишь делать спонтанное добро: укрыть незнакомца от дождя, развлечь хнычущего ребенка в очереди... Поверьте, человек, которому вы сделали маленькое добро, запомнит вас на всю жизнь.
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Для тех, кому не хватило порции милоты, у нас есть и другие подборки историй: о любви (про Ритулю и Санька — просто слезовыжималка), о добрых незнакомцах и о мужчинах, которые только с виду кремень, а на деле те еще добряки.
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