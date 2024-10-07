10 признаков того, что парикмахер работает спустя рукава

Найти хорошего парикмахера — это непростая задача. Поэтому большинство женщин неохотно обращаются к новому мастеру, даже если не всегда остаются довольными результатом стрижки. В итоге иногда мы ходим в один и тот же салон годами. При этом есть несколько моментов, которые помогают быстро определить, работает с вами профессионал или любитель.

Мастер сразу ведет вас мыть голову

Если парикмахер прямо с порога отправляет вас мыть голову, это тревожный звоночек. Перед стрижкой или покраской мастеру сначала нужно изучить ваши сухие волосы, посмотреть на их структуру, оценить состояние, выслушать пожелания и идеи. Тем, кто хочет значительно укоротить длину, хороший профессионал прямо во время консультации иногда отстригает пару прядок, чтобы понять, как будут лежать волосы. В некоторых случаях клиенту даже могут предложить сухую стрижку. Например, когда нужно просто удалить секущиеся кончики. Такую процедуру лучше проводить именно на сухих волосах. Кроме того, оценив состояние шевелюры, мастер может подобрать подходящие для вас шампунь и кондиционер.

Вам не расчесывают волосы до мытья головы

После того как мастер изучил все особенности шевелюры, он, скорее всего, сначала расчешет волосы, а уже потом будет их мыть. В ином случае пряди только сильнее спутаются. Мокрые волосы более хрупкие, поэтому, когда парикмахер начнет их расчесывать, они могут порваться или даже выпасть. Стоит также обратить внимание на инструмент, которым пользуется мастер. В идеале это должна быть резиновая расческа с широкими зубьями. Пластиковые модели стоят дешевле, но их использование вредит волосам, и эти инструменты сложнее дезинфицировать.

Вам не показывают результаты предыдущих работ

Если парикмахер не публикует в социальных сетях примеры своих работ, стоит попросить его поделиться фотографиями тех стрижек или укладок, которые он делал в последнее время. Даже у «зеленого» новичка обязательно будет небольшое портфолио. Нежелание демонстрировать свои успехи может говорить о том, что их просто нет, или о том, что мастер не уверен в качестве своей работы. Правда, к постам в социальных сетях стоит относиться с некоторым скепсисом, особенно если речь идет о цвете волос. Зачастую оттенки кажутся такими насыщенными, потому что снимки были обработаны в фотошопе или их делали при определенном освещении. В реальности же шевелюра выглядит более тусклой.

Волосы у стилиста выглядят не лучшим образом

Не стоит обращать внимание на стиль стрижки или цвет волос парикмахера — это, скорее, дело вкуса. А вот если пряди у мастера выглядят сухими и поврежденными, самое время насторожиться. Обычно у работников салона есть доступ к дорогим средствам, и они знают множество профессиональных трюков. Состояние шевелюры — это визитная карточка парикмахера. И если он или она не в состоянии позаботиться о своих волосах, то, возможно, испортит и ваши.

Парикмахер работает в пустом салоне

Некоторые крупные компании требуют, чтобы мастера обслуживали как можно больше клиентов за смену. Это, в свою очередь, сказывается на качестве работы. У парикмахера просто не остается времени на вдумчивую консультацию, и он старается как можно быстрее сделать стрижку и укладку. Поэтому ни расположение, ни громкое название салона не играют большой роли. Стоит обратить внимание на бренды, представленные в салоне. Известные компании не только тщательно проверяют квалификацию сотрудников, прежде чем начать поставлять свою продукцию, но и проводят специальные курсы для коллектива. Еще один важный момент — количество клиентов. Если салон всегда выглядит пустым, это повод насторожиться.

Мастер использует неправильные инструменты

Если мастер делает короткую стрижку женщине с помощью машинки — это тревожный сигнал. Волосы после таких манипуляций могут распушиться, и прическа будет выглядеть не слишком женственно. Работа ножницами занимает больше времени, зато переходы получаются более плавными. Для создания многослойной стрижки хороший профессионал будет использовать филировочные и текстурирующие ножницы, а также бритвы. Если вы заметили, что парикмахер вместо этого орудует классическими ножницами, стоит уточнить у него, все ли идет по плану.

Парикмахер не делает тест на чувствительность перед окрашиванием

Действительно хорошие салоны обязательно проверяют, нет ли у клиента, который записался на окрашивание, аллергии на конкретный продукт. Даже если женщина раньше пользовалась именно этой краской, тест необходимо провести. Иногда аллергические реакции проявляются со временем, и их может вызвать продукт, с которым ранее не было проблем. Если вы записались на окрашивание, и вас не попросили забежать в салон за 48 часов до процедуры, чтобы сделать тест, лучше не рисковать и обратиться в другое место.

Мастер не обращает внимание на то, как вы сидите

От позы клиента во многом зависит качество стрижки. Если женщина кладет ногу на ногу или скрещивает руки на груди, то парикмахеру будет сложнее добиться симметрии в стрижке и он может невольно допустить ошибку. Поэтому профессионал, заметив, что клиент принял не слишком удачную позу, вежливо укажет ему на это.

Ваши волосы срезают большими прядками

Настоящий мастер не жалеет времени на стрижку и работает аккуратно, постепенно срезая небольшое количество волос. Когда клиентка видит, что пол вокруг нее покрывается крупными прядями, а парикмахер клацает ножницами, как одержимый, лучше приготовиться к не самому приятному результату. Если работник салона обещает сделать сложную стрижку буквально за пару десятков минут, скорее всего, интересы клиента для него не в приоритете.

Вы недовольны, но мастер этого словно не замечает

Хороший парикмахер внимательно отслеживает все реакции женщины и легко может сказать, довольна ли она результатом или нет (даже если она утверждает, что все отлично). Успех в этой отрасли во многом зависит от отзывов клиентов. Поэтому, заметив тревожные признаки (например, барышня теребит свои локоны, пытается уложить их как-то иначе), мастер сразу спросит, нравится ли даме стрижка или, может быть, стоит что-то исправить. Настоящий профессионал предпочтет услышать пусть и неприятный, но честный ответ, лишь бы его клиентка вышла из салона довольной. Ведь тогда она, скорее всего, вернется к нему.