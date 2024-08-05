10 фильмов и сериалов, в которых обувь выдавала персонажей с потрохами, а мы все проморгали

Любуясь крутыми нарядами киноперсонажей, мы почти не уделяем внимания их обуви. И напрасно. Ведь иногда с помощью туфель создатели пытаются донести чуть больше информации о герое, а то и подсказки к сюжету дают. Мы как раз выведали о таких случаях. А в конце статьи вас ждет бонус о том, почему Кэрри Брэдшоу настолько одержима туфлями Manolo Blahnik.

Криминальное чтиво

У костюмера фильма был ограниченный бюджет, так что героиня Умы Турман носила довольно скромные брюки, которые были ей коротковаты, и рубашку, сшитую командой. Но при этом требовалось показать, что молодая женщина богата. А что больше всего ассоциируется с достатком? Правильно, золото. Потому было решено добавить деталь соответствующего цвета. И ею стали золотые балетки, которые предоставил бренд Chanel костюмеру за бесценок — эта пара обуви нашлась среди экспериментальных образцов.

Простая просьба

Уже первое появление героини Блейк Лайвли на экране может кое-что о ней рассказать, если обратить внимание на ее ноги. Молодая женщина вышагивает по лужам в дорогущих туфлях (персонаж носит обувь от Christian Louboutin), но при этом нисколечко не боится их испортить. Безразличие героини к предмету роскоши показывает, что она очень отличается от других женщин. Для этой сцены создатели запаслись двумя парами туфель. «Одна из них полностью пришла в негодность, и это было душераздирающе», — вспоминала со смехом костюмер.

И хотя героиня на протяжении фильма носит брючные костюмы, в кульминационной сцене она появляется в женственном платье а-ля Грейс Келли. Натворив отнюдь не благих дел, Эмили пытается выглядеть как идеальная жена. Но ее двухцветные туфли с эффектом омбре как будто сигнализируют о двуличии и неискренности своей обладательницы.

Ла-Ла Ленд

Изначально костюмер фильма хотела обуть Себастьяна в брендовые туфли. Однако во время репетиций стало ясно, что образу мужчины чего-то недостает. И тогда специалист отправилась в магазин для танцоров и выбрала черно-белые туфли в стиле ретро. Именно они задали настроение персонажу — творческому человеку, который черпает вдохновение в прошлых эпохах. Чуть позже, когда шла репетиция совместной сцены Себастьяна и Мии, костюмера осенило: «Надо обуть их одинаково!» Таким образом создатели показали, что герои на одной волне, когда перед танцем на фоне ночного города Мия сбросила туфли на каблуках и надела обувь как у возлюбленного.

До встречи с тобой

Работая над образом персонажа Эмилии Кларк, костюмер хотела сделать ее коллекционером необычных предметов гардероба: «Лу мечтала изучать моду, у нее была страсть к нарядам. Некоторые вещи были для нее произведениями искусства. Обувь сыграла в этом большую роль». Также она поведала: «В сценарии и книге у нее были туфли, делающие ее похожей на лепрекона, потому нам пришлось поискать что-то эдакое. Случайно мы увидели в магазине потрясающие туфли от Irregular Choice, и я подумала: „О боже, это в духе Лу!“ Так они стали основой ее гардероба».

Но любовь к странным и эксцентричным вещам не противоречит желанию Лу получить одобрение Уилла. Потому на светское мероприятие она приходит в классических туфлях.

Рассказ служанки

Перед костюмером сериала «Рассказ служанки» лежала задача изготовить наряды со смыслом. Даже самые мелкие детали должны были давать зрителям подсказки. Так, например, чепчики, закрывающие обзор, символизировали контроль над разумом служанок.

Похожее значение и у обуви с тугой шнуровкой. «Символика ботинок такова: все эти шнурки показывают своего рода ментальное угнетение», — рассказала костюмер.

Присцилла: Элвис и я

С помощью нарядов и обуви создатели фильма показали нам эволюцию Присциллы. Так, до знакомства с Элвисом девушка носила удобные туфли дерби, но на свидания с мужчиной приходила в лодочках — по словам костюмера, она заимствовала обувь у своей мамы. И в дальнейшем девушка пыталась быть кем-то другим, а не собой, подстраиваясь под вкусы возлюбленного. Как мы помним, практически все наряды Присциллы Элвис должен был одобрить. И героиня стала будто куклой в руках мужа — за яркими ансамблями терялась ее личность. До тех пор, пока она не поняла, что что-то с этими отношениями не так.

Незадолго до расставания Элвис и Присцилла позируют вместе фотографу. И в этот момент мы можем заметить контраст нарядов мужа и жены. Если на нем вычурный мерцающий костюм, на ней — скромный топ, брюки и грубые ботинки. Женщина уже противостоит мужчине. «Она снова обрела себя и вернулась к естественному для себя облику», — объяснили создатели.

Форма воды

Создатели фильма объяснили, что красные туфли, которыми любуется Элайза, символизируют внутреннюю силу героини, которая была подавлена жизненными обстоятельствами. Но по мере обретения женщиной любви крепнет и ее дух, потому постепенно она начинает надевать все больше и больше красных вещей.

А когда Элайза преодолевает все проблемы, явив миру свою силу, и воссоединяется с возлюбленным в финале фильма, мы видим на ней те самые красные туфли.

Две королевы

В сценах, когда Мария переодевалась, зрители могли наблюдать на ней обувь темно-красного цвета. По словам художницы по костюмам, этот элемент говорит о бунтарской натуре героини и ее уверенности в себе — «Она невероятно осознавала силу своей внешности». Также костюмер посетовала на скудный бюджет, который не позволил изготовить исторически достоверную обувь: «Мне очень хотелось сделать все по-другому. Но в конечном итоге то, что я сделала, отлично сработало для этого фильма».

Уэнздей

Героиня носит одежду, которая ей великовата, и это подчеркивает идею того, что девушка не вписывается ни в какие рамки, поскольку очень отличается от сверстников. Также Уэнздей предпочитает обувь на высокой платформе, что может говорить о напускном высокомерии, которое ей не чуждо.

В сериале обувь также помогает обличить злодейку. Костюмер фильма рассказала, что красные сапоги, которые она нашла для героини Кристины Риччи, дополнительно покрывались слоями более яркой краски для пущего эффекта.

Мысль о тебе

В фильме «Мысль о тебе» Энн Хэтэуйэй играла 40-летнюю женщину, которая влюбилась в парня чуть ли не вдвое моложе себя. И художница по костюмам рассказала, что актрисе было крайне важно чувствовать себя горячей красоткой в одной из ключевых сцен. И с выбранным дизайнером нарядом Энн попросила разрешения надеть свои собственные туфли от Alaïa, чтобы точно ощущать себя уверенно.

Бонус: почему Кэрри Брэдшоу поет оды туфлям Manolo Blahnik