10 способов носить футболку так, чтобы окружающие шеи сворачивали

Футболки — универсальный предмет одежды. Они есть как в гардеробе заядлых модниц, так и в шкафах тех, кто от стиля и моды очень далек. Но с их помощью каждая может создавать такие образы, что просто закачаешься.

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Сочетайте футболку с рисунком с другими принтованными вещами

Bertrand-Hillion Marie-Paola/ABACA/Abaca/East News , Bertrand-Hillion Marie-Paola/ABACA/EAST NEWS

Сочетание разных узоров и фактур может выглядеть дерзко и необычно. Если вы не уверены в себе и боитесь миксовать яркие вещи, отдайте предпочтение «классической» белой или черной футболке с рисунком и сочетайте ее принтованным «низом». Не бойтесь экспериментировать.



А в сочетании со струящейся юбкой, шляпкой и туфлями-лодочками вы получите образ с нотами легкости и женственности.

Подобрать правильную юбку

Bertrand-Hillion Marie-Paola/ABACA/EAST NEWS , Bertrand-Hillion Marie-Paola/ABACA/Abaca/East News , Bertrand-Hillion Marie-Paola/ABACA/Abaca/East News Светлая Светлана 6 дней назад По мне так все три образа мимо кассы. - - Ответить

Зачастую многие носят футболку с джинсами или шортами. Однако ее можно шикарно сочетать и с юбками. Причем за счет модели юбки можно кардинально поменять настроение образа. Например, с юбкой-карандаш получится аутфит для офиса, со струящейся юбкой в пол — крутой образ для прогулки в парке, а футболка с необычной юбкой — например блестящей или ассиметричной — подойдет для вечера в ресторане.

Сочетать с костюмом оверсайз

Футболка отлично сочетается с костюмами оверсайз. И образ получается практически универсальным. Так можно пойти и в офис, и на выставку и на посиделки с друзьями.

Футболка с принтом придаст образу непринужденный вид, но не позволит ему выглядеть неряшливо и неопрятно.

Носить футболку в качестве платья

Bertrand-Hillion Marie-Paola/ABACA/EAST NEWS Melancholy 6 дней назад Утром проснулась и как была нечесаная в пижамной майке, так и выскочила. Главное сумочку не забыть 🤣 - - Ответить

Достаточно длинная футболка на пару размеров больше нужного превращается в платье. В повседневной жизни к нему можно добавить пояс, кроссовки и ремень. Получится женственно, удобно и очень стильно. А вот для более вечернего и дерзкого образа можно добавить к футболке грубые ботинки, кожаную куртку и бандану.

Выбирать футболки с вырезами

Модные эксперты говорят, что в этом сезоне самый писк — это футболки с вырезами. Они могут быть на плечах, на груди или спине. Любой формы и размера. С дополнительными декоративными элементами и без. Минимум ограничений, максимум стиля, и вот вы уже выглядите как настоящая королева.

Комбинировать с сарафаном или платьем

Bertrand-Hillion Marie-Paola/ABACA/Abaca/East News

У многих платье-комбинация, вероятно, ассоциируются с вечерней одеждой. Однако в сочетании с обычной футболкой оно из вечернего наряда превращается в повседневный. При этом образ не утрачивает женственности, а наоборот выглядит необычно и утонченно. Еще оригинальнее будет выглядеть сочетание футболки с платьем в стиле бохо или А-силуэта.F cамые дерзкие и стильные могут не только сочетать платье с футболкой, но и дополнять наряд джинсами.

Надевать поверх лонгслива

Bertrand-Hillion Marie-Paola/ABACA/Abaca/East News

Для создания свободного и непринужденного стиля стоит попробовать надеть оверсайз футболку поверх лонгслива. Такое сочетание выглядит необычно и интересно. Кроме того, оно позволяет играть с цветами, рисунками или материалом. Например, можно заменить обычную кофту или футболку на полупрозрачную.

Сочетать принтованную футболку с косухой

Футболка с принтом в сочетании с байкерской косухой смотрятся стильно, непринужденно и дерзко, отсылая нас к стилю рокеров прошлого столетия. А если вы хотите немного смягчить образ и добавить в него женственности, сочетайте такой верх с джинсовой юбкой-макси и кроссовками.

Искать модели с необычным рукавом

Если базовые футболки вам наскучили, то можно поискать более утонченные и кокетливые варианты. Например, модели с прозрачными рукавами или рукавами-фонариками. Такой небольшой детали будет достаточно, чтобы другие модницы завистливо говорили вслед: «Ух, красотка». Носить такую футболку можно как с простыми джинсами, так и с яркими юбками.



Сочетать с корсетом

Корсеты давно перестали быть предметом исключительно нижнего белья. Многие модницы надевают их поверх платьев, рубашек и даже жакетов. Эта тенденция — отличный повод поэкспериментировать и надеть корсет с футболкой. Столь экстравагантное сочетание превратит в модную икону даже серую мышку.