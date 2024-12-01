10 вещей из прошлого, которые был рад заполучить почти каждый

Сейчас такое время, что ни один месяц не проходит без появления на рынке какой-то новинки, но вот раньше разного рода гаджеты появлялись реже. А все потому, что темп жизни был помедленнее, чем сейчас.

Стиральная машина

Эта стиральная машина, конечно, далеко не современная машина-автомат, но гораздо лучше, чем стирка кучи вещей руками. Обладать такой было настоящим счастьем, особенно если она была еще и с ручным отжимом, который устанавливался сверху. Модель с фото — машина под названием «Рига». Под этим именем выпускали устройства с разными характеристиками.

Ручной отжим для стиральной машины

Во времена, когда не было центрифуг, а отжима у машинок и подавно, к ним можно было прикрутить вот такое приспособление. По внешнему виду, оно, конечно, напоминает машинку для раскатки теста, но оно предназначалось для отжима постиранных вещей. У меня папа в деревне до сих пор старой стиральной машиной пользуется, и такая «выжималка» стоит на ней. Валы эти, правда, уже «уставшие». © Иванов И / Дзен

Приставка звукового сопровождения

Этот гаджет визуально немного напоминает плеер, на котором можно послушать музыку или еще что-то, и отчасти это правда. Слушать с помощью этой приставки можно было телевизор, чтобы никому не мешать звуком или, чтобы услышать телевизор, когда вокруг шум и гам. Специальный передатчик вставлялся в телевизор, и без помощи проводов звук передавался в устройство, а от него — в наушник.

Пылесос

Глядя на сей прибор, не сразу поймешь, это чайник или мультиварка? Нет, но когда-то такая штука была в каждом доме. На самом деле это пылесос. Наверное, у некоторых до сих пор на дачах или даже дома стоят, а если повезло, то и работают подобные агрегаты. Конкретно эта модель под названием «Вихрь» оправдывала свое имя. Работал он так, что соседи вокруг точно могли определить, где сейчас уборку делают.

Вертушка для елки

Человеку, который видит эту штуковину впервые, почти наверняка будет непонятно, для чего она нужна. На самом деле это подставка для елки, которая при включении в розетку, начинала вращать новогоднюю красавицу. А еще в нее можно было включить гирлянды и любоваться елочкой с огоньками и игрушками со всех сторон.

Киновизор

Предшественника наушников мы уже вспомнили, а это, можно сказать, прародитель DVD-плеера или VR-очков. Для того чтобы посмотреть мультфильмы на киновизоре, нужно было вставить в него специальный картридж, крутить ручку и смотреть в глазок.

Фен

А это фен с шапочкой-сушуаром, который надевался на голову, чтобы побыстрее просушить, например, накрученные на бигуди волосы. Он обычно еще был с ремешком, чтобы можно было с ним ходить по квартире и делать какие-то дела, а не сидеть и ждать, пока волосы высохнут. У нас был такой. Назывался фен «Улыбка» и к нему прилагались гофрированная труба и шапочка. Шапочка была красного цвета, и отец всегда посмеивался над мамой, когда она сушила волосы, называл ее «Красной шапочкой». Шапочка и труба в итоге покинули нас, а фен до сих пор жив. Пока была жива труба, использовался для сушки сапог. А сейчас в саду лежит на пенсии, иногда используется для обогрева сарая. © Ворррон / Дзен

Плойка

Этот прибор получил название «Надейка», он позволял женщинам создавать красивые кудри. Работал он быстрее, чем обычные бигуди или плойка. Щипцы вставлялись в сам нагревательный прибор, а главное удобство было в том, что у плоек них не было мешающихся проводов и можно было регулировать степень нагрева.

Электрощетка- пылесос

Этот прибор можно смело назвать предком автомобильного пылесоса, правда, сейчас распространены аккумуляторные версии, а эту надо было включать в розетку. Но это, несомненно, было проще, чем таскать тяжеленный пылесос. Этот девайс был придуман для того, чтобы чистить с его помощью одежду и мебель. Несколько лет такие лежали в прихожей на видном месте. Создавали видимость продвинутой семьи. Когда к бабушке приходили подруги, она не упускала случая найти изъян в их одежде и говорила: «Ой, Галочка, посмотри! Побелка на пальто, наверное, стену плечом задела! Давай помогу, почищу!» Щетка тихо жужжала, натуральная щетина скользила по ткани. Бабушка была довольна. Имидж современной женщины был ей к лицу. © Сокровища барахолки / Дзен

Светильник

С таким светильником дома можно было устроить настоящую светомузыку. Внутри у него была установлена специальная разноцветная колба, которая раскручивалась, когда воздух нагревался от лампочки и по комнате начинали «бегать» цветные огоньки. Доставали эту штуку в Новый год вместе с елочными игрушками. Очень берегли. Впечатления до сих пор остались. Волшебство! А пару лет назад я пришла в гости к будущему мужу и увидела у него на шкафу такой же, до сих пор работает. © Страна чудес / Дзен