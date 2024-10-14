10 вещей, которые придадут образу свежести и легкости этой осенью

Вот о чем говорят стилисты: устаревшие вещи добавляют возраст, а свежие модели его стирают. Мы посмотрели, какие наряды являются антитрендами в 2024 году и поискали им замену.

Свитер c круглым вырезом

Есть популярная вещь, которая старит и превращает весь образ в бабушкин. Это джемпер с безжизненно свисающим воротником-хомутом. Стилисты ругают этот унылый и грустный воротник, который и не греет, и не подчеркивает достоинства фигуры. Посмотрите лучше на актуальные джемпера с круглым вырезом или высоким горлом.

Просторный пиджак

Типичные офисные костюмы — это вещи простого, приталенного кроя, которые уже набили оскомину. А самые часто встречающиеся цвета это серый, черный и коричневый. Эксперты называют их «бабушкин костюм». Они очень добавляют возраста. Выберите более просторный пиджак. Можно не оверсайз, но который не перетягивает вас так, что дышать тяжело.

Твид в сочетании с денимом

Твидовые вещи теплые, они сразу создают образ бизнес-леди. Но увы, они делают женщину визуально старше своих лет. Выход есть: обращать внимание на современный крой изделия. И миксовать. С денимом, футболками с лаконичным принтом. И даже с кожаными штанами.

Маленькая сумочка

Стилисты советуют сказать «пока» жестким сумкам. Нынешняя мода говорит, что большая мешковатая сумка станет вашим лучшим другом. И все же объемные модели могу накинуть лет. Самый крутой вариант — это компактные модели. Конечно, порой места в них хватает лишь для телефона и ключей, зато они мгновенно освежают образ.

Полностью заправленные футболки и рубашки

Многие женщины заправляют кофты и рубашки только спереди, оставляя ткань ниспадать сзади. На первый взгляд такой метод может подчеркнуть достоинства фигуры, но на самом деле выдает старшее поколение. Нынешние модницы считают, что лучше заправлять вещи полностью или не заправлять вообще — это выглядит современнее.

Вещи с V-образным вырезом

Удачный вырез может придать цветущий вид и подчеркнуть достоинства фигуры. Эксперты считают, что лучший — V-образный. Другие формы вырезов ему сразу проигрывают. Закрывать шею воротником или носить чокеры знающие люди тоже не рекомендуют.

Джинсовка оверсайз или ретро

Если хотите выглядеть моложаво, смело выбирайте джинсовую одежду. Например, можно набросить джинсовую куртку поверх платья или топа. Актуальнее смотрятся винтажные или оверсайз модели. А вот обычные куртки стандартной длины любят носить лишь представительницы старшего поколения.

Одежда нейтральных цветов

Одежда с принтами и аляповатыми узорами подкупает тем, что смотрится нескучно. Но плата за такое развлечение — визуальное докидывание годков. Чтобы создать утонченный образ и не перегружать гардероб, лучше выбирать однотонную одежду нейтральных цветов.

Актуальная куртка

Такие вещи теплые и носить их удобно. Но стилисты выступают против курток-балахонов, ведь они — несовременны. А как известно, несовременные вещи добавляют возраста. Увы. На каждую такую куртку можно найти стильную и актуальную альтернативу.

Длинное пальто оверсайз