10 вещей, которые профессиональные клинеры не купят себе домой, даже если на них будет нехилая скидка

Работники клининга не понаслышке знают, с чем во время уборки приходится возиться больше всего. Сегодня мы решили разузнать, каких же вещей опытные клинеры будут всеми способами избегать в своем собственном доме, чтобы не тратить на уборку чересчур много времени.

Жалюзи

Сейчас существует множество разных вариантов жалюзи, и да, многие из них смотрятся красиво. Но вот чистить их — это настоящее испытание, на которое уйдет очень много времени. Пыль на жалюзи липнет очень сильно, а протирать регулярно каждую рейку вряд ли кому-то понравится, особенно если такая штора будет на нескольких окнах в разных комнатах. А вот с рулонными и обычными тканевыми шторами не возникнет никаких проблем.

Светлая мебель и декор

Белые стулья, диваны, кресла, бесспорно, выглядят восхитительно, особенно, когда ремонт свежий. Но ухаживать за такими вещами — настоящая морока. Особенно, когда дома есть дети. Такая мебель от частых чисток проживет гораздо меньше, чем могла бы. А еще нередко мебель с белыми фасадами желтеет от воздействия света или подбора неправильной бытовой химии.

Скрытый слив под плиткой

Смотрится такое решение прекрасно и минималистично. Но вот чистить его придется часто, особенно обладательницам длинных волос, что не очень удобно. А если нет времени на регулярную уборку, то потом придется повозиться, чтобы хорошенько все прочистить и избавиться от неприятного запаха.

Зеркальный или глянцевый фартук

Даже маленькие капельки масла или простой воды будут видны на зеркальных и глянцевых поверхностях. Особенно сложно будет с этим смириться перфекционистам, которые любят, чтобы каждый уголок их дома сверкал. Когда, к примеру, фартук сделан из плитки с рисунком, то ухаживать за ним будет гораздо проще. А еще удобнее будет, если выбрать крупноформатную плитку, потому что не придется прочищать множество швов.

Темная кухонная мебель

На ней, как и на зеркальном фартуке, видна каждая капелька, отпечаток или малейшая царапина. Все это особенно будет бросаться в глаза при дневном свете. Натирать такие непрактичные фасады устанут даже самые трудолюбивые хозяева, которые большую часть времени находятся дома.

Светлые ковры и накидки с длинным ворсом

© Kürschner / Wikimedia Commons Ольга Курпякова 15 часов назад Такой ковёр белый, пушистый да ещё и на полу в доме, где есть маленькие дети - это очень непрактично. Но у наших прошлых соседей на этаже были такие ковры во всех комнатах. Они когда заехали в квартиру и сделали ремонт, то пригласили нас посмотреть на такую красоту, правда мы не оценили такого. Особенно меня впечатлил коридор - синие стены, покрашенные масляной краской и ярко-красный пол. - - Ответить

Основная проблема такого ковра — это повышенная маркость, особенно если замыть какое-нибудь пятно удастся не сразу. Также из-за длинного ворса его сложнее пылесосить, а ворсинки могут со временем слипаться, из-за чего такой коврик будет выглядеть не очень опрятно. А еще в нем можно с легкостью не заметить что-нибудь мелкое. Например, какие-нибудь детали детского конструктора, который в неподходящий момент воткнется кому-нибудь в ногу.

Пол из белой плитки

полосатый енот 1 день назад Белая плитка плитке рознь. Чисто белую плитку для пола еще поискать надо. Чаще всего продается имитация под мрамор. Более практичного пола не найти. Легкие мраморные разводы скрывают почти всю грязь, такую плитку легко убирать (при условии, что она гладкая). Проверено на собственном опыте.

Однажды в квартире знакомых на полу видела чисто белую плитку с фактурой, которая имитировала дерево (волокна, кольца - все очень рельефное). Это была жесть. К тому же лежала она на кухне и в коридоре. Вот такого точно делать не надо. - - Ответить

Он тоже невероятно маркий. Особенно когда в доме много народу — пылесосить и мыть его нужно будет по 3 раза в день. На нем видно каждый волосок, крошку и пылинку. А уж если там еще и затирка белая, то дополнительно еще придется и швы каждый раз намывать, чтобы они не стали серыми.

Ванная в черных цветах

На черной плитке, кранах, раковине и ванне видны малейшие разводы от воды, особенно если она жесткая. А если ваша семья светловолосая или есть домашние животные с белой шерстью, то волоски будут заметны повсюду уже через несколько минут после окончания уборки.

Деревянный стол с грубой текстурой

Предметы мебели из природных материалов смотрятся очень натурально, благородно и придают дополнительный уют. Но необработанная и неотшлифованная поверхность стола очень маркая, и хорошо очистить ее просто невозможно, а в трещинки дерева будет постоянно попадать какая-нибудь грязь.

Стеклянные люстры на высоких потолках

Еще одну проблему создают стеклянные люстры, до которых так просто не дотянешься и не протрешь ее. Если она состоит из множества элементов, выполненных из прозрачного стекла, то на такой люстре всегда будет очень хорошо видна пыль, которая копится очень быстро. Мало кому захочется доставать стремянку несколько раз в неделю.