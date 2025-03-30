10+ забавных историй, главными героями которых стали кондукторы

Казалось бы, что может произойти в обычной поездке на автобусе или трамвае? А вот эти истории доказывают — ещё как много всего. Тут и неожиданные свидания, и философские беседы, и кондукторы, которые могут довести до слез — по разным причинам. В общем, общественный транспорт как зеркало жизни.