10+ забавных историй, главными героями которых стали кондукторы
Истории
12 минут назад
Казалось бы, что может произойти в обычной поездке на автобусе или трамвае? А вот эти истории доказывают — ещё как много всего. Тут и неожиданные свидания, и философские беседы, и кондукторы, которые могут довести до слез — по разным причинам. В общем, общественный транспорт как зеркало жизни.
- Ребенком ехала в автобусе с мамой. Водитель посадил на кресло кондуктора, чтобы меня не затоптали, рядом с собой. На каждой остановке мне зачем-то все давали деньги. Я их складывала в карманчик, ну и вышла на своей остановке. На вопрос мамы «Откуда?, сказала, что в автобусе надавали. За проезд. Не подумала я, что их водителю надо было передать. © Палата № 6 / Telegram
- Сегодня была лучшая автобусная поездка в моей жизни. Недавно рассталась с парнем — слишком больно было ехать тем же маршрутом, по которому мы всегда катались вместе. Решила сесть на другой автобус, с другой остановки. Там оказался веселый молодой кондуктор — мы разговорились. Оказалось, он учится со мной в одном универе, только на заочке. Когда у меня громко заурчал живот, он бросился к водителю, автобус остановился, и кондуктор сбегал в шаурмечную за пирожками. Мы сидели, болтали о жизни и ели пирожки. Водитель еще и устроил нам экскурсию по городу. Я проехала мимо своего общежития трижды — и только на четвертый раз смогла выйти. Самое теплое, неожиданное и ненавязчивое «свидание» в моей жизни. © Палата № 6 / Telegram
- Работала я кондуктором. Однажды водитель попросил меня на остановке сбегать за бутылкой лимонада. Попросил — и, видимо, забыл. Пассажиры хохотали, глядя, как я в жилетке и с кондукторской сумкой несусь за уезжающим автобусом. Поймала машину, говорю водителю:
— Догоните, пожалуйста, автобус!
— Забыли что-то? — спрашивает он.
— Нет, — отвечаю, — это меня забыли. Я кондуктор!
Он тоже долго смеялся, но автобус мы догнали. © Палата № 6 / Telegram
- Сегодня со мной в трамвае ехал голубь — сидел напротив, в кресле, как пассажир. Я, не выдержав, спрашиваю у кондуктора: «А он за проезд-то заплатил?» Та, не моргнув глазом, отвечает: «Нет, у нас до семи лет бесплатно!» © Подслушано / Ideer
- Надо было видеть лицо кондуктора, когда я, будучи дико уставшей, вместо денег сунула ей прокладку. Добить меня она решила довольно громкой фразой: «Девушка, прокладками мы не принимаем! Оплачиваем!» Это был не мой день. © Подслушано / Ideer
- Вчера забегаю на пятой скорости в пустой троллейбус и чуть не сшибаю кондуктора, которая стояла у двери, вцепившись в поручень. Она весело на меня смотрит: «Ну вот, только хотела повисеть». И — с криком «ХЭЙ!» — реально повисает, болтая ногами в воздухе. Потом как ни в чем не бывало берет с меня оплату, и мы едем дальше. © Подслушано / Ideer
- Живу в Петербурге, часто езжу на общественном транспорте. Обычно машинисты и кондукторы — люди в возрасте, и, честно говоря, выглядят они усталыми. А тут однажды замечаю: трамвай ведет молодой парень, блондин, и при этом — с иголочки одет. Бело-голубая рубашка выглажена до идеала, сидит с прямой осанкой, словно из кино. С тех пор каждый раз, когда встречаю его на перекрестке, невольно любуюсь. Вот так, думаю, и надо относиться к работе — и к себе. © Подслушано / Ideer
- Ко мне придралась кондуктор — не понравились мои 10 рублей. Молча поменяла, выслушав, что она не печатный станок и за каждую монетку должна отчитываться. Орала на полупустой автобус. Потом заявила, что я сижу «не там», — встала. Прохожу мимо — уже мешаю в проходе! А на выходе я с улыбкой вручила ей шоколадку. Просто у меня был день рождения, в руках охапка цветов и пакет сладостей. © Подслушано / Ideer
- Каждую неделю езжу к бабушке в деревню на последнем автобусе. Однажды решила проверить, как кондукторы реагируют на:
— Ваш билетик.
— Мой билетик.
И так до бесконечности.
Увы, на середине пути меня высадили. Домой шла 15 километров под дождем. Юмор не зашел. © Подслушано / Ideer
- Когда работала кондуктором в троллейбусе, в час пик отключили электричество. Заставила пассажиров толкать машину до изолятора — метров сто, в горку. Женщины — у дверей, а я с мужиками в хвосте. И вот, когда до изолятора оставалось пару метров, подали напряжение. С водителем решили народу не говорить — вдруг расстроятся. Зато все проснулись, повеселели! Полгода потом шутили и предлагали повторить. © Подслушано / Ideer
- Ехала домой, села в троллейбус, но не заплатила — кондуктор не заметила. Стою в наушниках, вдруг кто-то трогает за плечо. Оборачиваюсь — мужчина, говорит: «Ваш билетик». Я аж подпрыгнула — подумала, контролер. А он улыбается и говорит: «Я выхожу, вот тебе мой. Напугалась, да?» Он был слегка навеселе, но как-то понял, что у меня билета нет. © Подслушано / Ideer
- В детстве я обожала кататься на троллейбусе. Настолько, что подружилась с одной женщиной-водителем лет тридцати. Я стояла на остановке и ждала именно ее, а потом мы вместе катались по полдня. Я с азартом собирала мелочь с пассажиров, как настоящий кондуктор, болтала с ней и часто забывала о времени. Домой возвращалась поздно, все удивлялись — а я не понимала почему. Ну правда, что такого? Девятилетний ребенок работает кондуктором по дружбе — вполне нормально же. © Подслушано / Ideer
- Ехала в трамвае, и мне попался счастливый билетик. Ну я его и съела, загадав желание. И как назло заходит в вагон контролер и говорит мне: «Девушка, предъявите билетик». «Я его съела! Он был счастливым, — отвечаю я». А он мне: «Вы у нас не первая такая. В следующий раз кушайте билетики после выхода из трамвая!» — ответил без удивления контролер. © Подслушано / Ideer
- На днях в Санкт-Петербурге была метель, хотя за окном уже май. Я работаю расклейщиком листовок у парадных в любую погоду. Собрав рюкзак с листовками, я пошел к остановке ждать автобус; так как я работаю после пар, то единственное время, когда могу работать, — это ночь. Ждал автобус долго, думал уже идти пешком, но все же дождался. Зашел в пустой автобус и увидел, как кондуктор спит, держа билетики в руке. Я посчитал нужным ее не будить: тихо подошел и положил 40 рублей в ее кармашек. От мелкого звона монеток она проснулась и, увидев меня, улыбнулась. Ее улыбка была настолько искренняя, что у меня пошли мурашки. Улыбнувшись в ответ, я занял место у окна и начал складывать цифры билетика. Он оказался счастливым, как и мой вечер. © Подслушано / Ideer
- Работаю мастером маникюра. Однажды пришла ко мне клиентка, работает кондуктором в автобусе. Я, не упустив возможности, решил поинтересоваться, куда это все бабульки едут с утра пораньше. Так вот... Большинство бабулек садятся на одной конечной остановке, доезжают до другой конечной и на этом же автобусе едут обратно. © Подслушано / Ideer
- Однажды в автобусе кондуктор дала мне сдачу со ста рублей... монетками по 50 копеек. Хотя я точно видела, что у неё были монеты нормального номинала. Но нет — с каменным лицом отсчитала 85 рублей. 170 монет. Так я потом целую неделю ездила на этом же маршруте, с этим же кондуктором, и каждый раз платила ей этой самой мелочью. Смотрела она на меня, как на личного врага. Ну а что — чем вы сыплете, тем вам и расплачиваются. © Подслушано / Ideer
- Ехали с другом в автобусе. Все знают про счастливые билеты — вот и я решила сверить цифры. Не хватило одной единички. Поворачиваюсь сказать другу, что у него, видимо, счастливый... и тут мы одновременно говорим: «У тебя счастливый...» Смотрим друг на друга в недоумении — билеты брали вместе, не мог же кто-то третий расплатиться до нас. А когда выходили, я заметила у кондуктора пачку билетов, скрепленных скрепкой. Счастливые номера. Оказывается, кондуктор складывает все счастливые билетики сюда. Вот, кому счастья реально не хватает. © Подслушано / Ideer
После такого начинаешь смотреть на поездку в маршрутке совсем иначе. Вдруг именно сегодня попадется та самая кондукторша с чувством юмора, голубь-пассажир или просто хороший человек с пирожками.
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