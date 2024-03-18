11 звезд, которые с беременностью расцвели, как подснежники в марте

Кино
51 минута назад

Девушки в интересном положении всегда выглядят по-особенному. В них просыпается особая женственность, мягкость, они как будто светятся изнутри и озаряют все вокруг. Может быть поэтому нам так нравится разглядывать фото беременных звезд?

Сьюки Уотерхаус

Willy Sanjuan/Invision/East News, Jordan Strauss/Invision/East News

Модель и актриса Сьюки Уотерхаус ждет своего первенца вместе со своим партнером Робертом Паттинсоном.

Ванесса Хадженс

MICHAEL TRAN/AFP/East News, Evan Agostini/Invision/East News
Ollissiya Makerpeace
14 минут назад

Может меня назовут ханжой. Мне все равно. Я всегда считала такие голые платья верх безвкусицы. Я понимаю часть платья открыть, обыграть интересно, но не эта ПОШЛЯТИНА. Тем более беременная женщина. Сама по себе красавица, а одеть в достойное крассивое платье была бы шикарной.

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Ванесса Хадженс также готовится стать мамой. Это их первый ребенок с бывшим игроком Главной лиги бейсбола Коулом Такером.

Алекса ПенаВега

Звезда «Детей шпионов» в очередной раз беременна. Вместе с мужем они ждут четвертого ребенка.

Элизабет Мосс

Звезда «Рассказа служанки» беременна первенцем. Подробностей интересного положения и дату родов актриса пока не раскрывает.

Сиара

MICHAEL TRAN/AFP/East News, Lance Goldberg/Broadimage Entertainment/Broad Image/East News

Певица Сиара готовится стать мамой в четвертый раз. Вместе с мужем Расселом Уилсоном она уже воспитывает двоих сыновей и дочь.

София Ричи

25-летняя модель и ее муж Эллиот Грейндж ждут девочку, которая должна стать первым ребенком пары.

Хилари Дафф

Актриса Хилари Дафф готовится стать мамой в четвертый раз. Этот малыш станет третьим совместным ребенком с музыкантом Мэттью Комой.

Алисия Викандер

MICHAEL TRAN/AFP/East News, Jordan Strauss/Invision/East News

На одном из мероприятий актриса появилась в платье, которое подчеркивало ее округлившийся животик. Хотя новость о беременности она никак не комментировала, все кажется очевидным. Это будет их второй совместный ребенок с актером Майклом Фассбендером.

Роуз Макайвер

Jordan Strauss/Invision/East News, Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News
Плодожорка
2 дня назад

А на голове у нее как будто она уже вся в пеленках, и шампунь с расческой найти некогда

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Впервые в интересном положении 35-летняя актриса показалась на красной дорожке «Золотого глобуса».

Руни Мара

Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News, Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News

Актриса и ее муж Хоакин Феникс ждут второго ребенка.

Дженна Деван

RW/Associated Press/East News

Актриса готовится стать мамой в третий раз. У нее уже есть дочь Эверли от Ченнинга Тейтума и сын Каллум от ее жениха Стива Кази.

Беременные звезды нередко становятся настоящими законодательницами моды. Посмотрите и другие статьи на эту тему:

Фото на превью Willy Sanjuan/Invision/East News, RW/Associated Press/East News

Комментарии

Уведомления
Чадо Брюн
2 дня назад

Руни Мара выглядит элегантно и достойно, при этом торжественно и нарядно. Ну и как бы всё...

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Катюша Азаренко
2 дня назад

Когда ты звезда и имеешь целый штат прислуги, а твоя работа это петь/сниматься в кино (т.е. торговать лицом), то даже при смерти ты будешь хорошо одета и при макияже. А беременность так вообще ерунда.

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Плодожорка
2 дня назад

Некоторым низеньким толстозадым тетенькам из статьи и без беременности не стоило бы одевать обтягивающие прозрачные наряды. Просто потому что некрасиво.

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