11 звезд, которые с беременностью расцвели, как подснежники в марте

Девушки в интересном положении всегда выглядят по-особенному. В них просыпается особая женственность, мягкость, они как будто светятся изнутри и озаряют все вокруг. Может быть поэтому нам так нравится разглядывать фото беременных звезд?

Сьюки Уотерхаус

Willy Sanjuan/Invision/East News , Jordan Strauss/Invision/East News

Модель и актриса Сьюки Уотерхаус ждет своего первенца вместе со своим партнером Робертом Паттинсоном.

Ванесса Хадженс

MICHAEL TRAN/AFP/East News , Evan Agostini/Invision/East News

Ванесса Хадженс также готовится стать мамой. Это их первый ребенок с бывшим игроком Главной лиги бейсбола Коулом Такером.

Алекса ПенаВега

Звезда «Детей шпионов» в очередной раз беременна. Вместе с мужем они ждут четвертого ребенка.

Элизабет Мосс

Звезда «Рассказа служанки» беременна первенцем. Подробностей интересного положения и дату родов актриса пока не раскрывает.

Сиара

MICHAEL TRAN/AFP/East News , Lance Goldberg/Broadimage Entertainment/Broad Image/East News

Певица Сиара готовится стать мамой в четвертый раз. Вместе с мужем Расселом Уилсоном она уже воспитывает двоих сыновей и дочь.

София Ричи

25-летняя модель и ее муж Эллиот Грейндж ждут девочку, которая должна стать первым ребенком пары.

Хилари Дафф

Актриса Хилари Дафф готовится стать мамой в четвертый раз. Этот малыш станет третьим совместным ребенком с музыкантом Мэттью Комой.

Алисия Викандер

MICHAEL TRAN/AFP/East News , Jordan Strauss/Invision/East News

На одном из мероприятий актриса появилась в платье, которое подчеркивало ее округлившийся животик. Хотя новость о беременности она никак не комментировала, все кажется очевидным. Это будет их второй совместный ребенок с актером Майклом Фассбендером.

Роуз Макайвер

Jordan Strauss/Invision/East News , Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

Впервые в интересном положении 35-летняя актриса показалась на красной дорожке «Золотого глобуса».

Руни Мара

Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News , Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News

Актриса и ее муж Хоакин Феникс ждут второго ребенка.

Дженна Деван

RW/Associated Press/East News

Актриса готовится стать мамой в третий раз. У нее уже есть дочь Эверли от Ченнинга Тейтума и сын Каллум от ее жениха Стива Кази.