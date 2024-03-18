11 звезд, которые с беременностью расцвели, как подснежники в марте
Девушки в интересном положении всегда выглядят по-особенному. В них просыпается особая женственность, мягкость, они как будто светятся изнутри и озаряют все вокруг. Может быть поэтому нам так нравится разглядывать фото беременных звезд?
Сьюки Уотерхаус
Модель и актриса Сьюки Уотерхаус ждет своего первенца вместе со своим партнером Робертом Паттинсоном.
Ванесса Хадженс
Ванесса Хадженс также готовится стать мамой. Это их первый ребенок с бывшим игроком Главной лиги бейсбола Коулом Такером.
Алекса ПенаВега
Звезда «Детей шпионов» в очередной раз беременна. Вместе с мужем они ждут четвертого ребенка.
Элизабет Мосс
Звезда «Рассказа служанки» беременна первенцем. Подробностей интересного положения и дату родов актриса пока не раскрывает.
Сиара
Певица Сиара готовится стать мамой в четвертый раз. Вместе с мужем Расселом Уилсоном она уже воспитывает двоих сыновей и дочь.
София Ричи
25-летняя модель и ее муж Эллиот Грейндж ждут девочку, которая должна стать первым ребенком пары.
Хилари Дафф
Актриса Хилари Дафф готовится стать мамой в четвертый раз. Этот малыш станет третьим совместным ребенком с музыкантом Мэттью Комой.
Алисия Викандер
На одном из мероприятий актриса появилась в платье, которое подчеркивало ее округлившийся животик. Хотя новость о беременности она никак не комментировала, все кажется очевидным. Это будет их второй совместный ребенок с актером Майклом Фассбендером.
Роуз Макайвер
А на голове у нее как будто она уже вся в пеленках, и шампунь с расческой найти некогда
Впервые в интересном положении 35-летняя актриса показалась на красной дорожке «Золотого глобуса».
Руни Мара
Актриса и ее муж Хоакин Феникс ждут второго ребенка.
Дженна Деван
Актриса готовится стать мамой в третий раз. У нее уже есть дочь Эверли от Ченнинга Тейтума и сын Каллум от ее жениха Стива Кази.
Беременные звезды нередко становятся настоящими законодательницами моды. Посмотрите и другие статьи на эту тему:
Комментарии
Руни Мара выглядит элегантно и достойно, при этом торжественно и нарядно. Ну и как бы всё...
Когда ты звезда и имеешь целый штат прислуги, а твоя работа это петь/сниматься в кино (т.е. торговать лицом), то даже при смерти ты будешь хорошо одета и при макияже. А беременность так вообще ерунда.
Некоторым низеньким толстозадым тетенькам из статьи и без беременности не стоило бы одевать обтягивающие прозрачные наряды. Просто потому что некрасиво.
Может меня назовут ханжой. Мне все равно. Я всегда считала такие голые платья верх безвкусицы. Я понимаю часть платья открыть, обыграть интересно, но не эта ПОШЛЯТИНА. Тем более беременная женщина. Сама по себе красавица, а одеть в достойное крассивое платье была бы шикарной.