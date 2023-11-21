11 звезд, которые отказались верить, что в зрелом возрасте пора поставить крест на личной жизни. И нашли себе кого-то особенного

Кино
1 день назад

Некоторые люди считают, что после определенного возраста все вихри страстей остаются позади и любовная лихорадка им больше не грозит. Другие же плюют на подобные убеждения и не теряют надежды встретить кого-то особенного даже тогда, когда годы берут свое.

Хэлли Берри

Invision / Invision / East News

Личная жизнь актрисы не всегда протекала гладко. В ней были и несколько тяжелых разводов, и длительные споры с Габриэлем Обри по поводу опеки над их общей дочерью, когда Хэлли хотела переехать вместе с ней во Францию к новому возлюбленному актеру Оливье Мартинесу. Брак с Мартинесом через два года после свадьбы также закончился крахом.

Зато теперь 57-летняя звезда счастлива. По словам близких к ней людей, ее новая любовь — 53-летний певец Ван Хант — «парень ее мечты». И с ним она «самая счастливая». Под постом в социальной сети, в котором музыкант поздравил ее с днем рождения, разместив несколько милых фотографий, актриса написала: «Спасибо за то, что всегда позволяешь мне быть самой собой и все равно любишь меня».

Брендан Фрейзер

После невероятного успеха актера, связанного с ролью в трилогии «Мумия», в его жизни не все складывалось гладко. В какой-то момент его карьера пошла под откос, у звезды были проблемы со здоровьем, а жена, мать его троих детей, подала на развод.

Но Брендан сумел справиться с неудачами и теперь снова на коне. И важную роль в его успехе сыграла поддержка его новой возлюбленной — звездного визажиста Дженни Мур. В одном из своих последних знаковых выступлений он сказал: «Без любви к моей девушке я бы не смог достичь этого».

54-летний актер избегает лишней публичности в своих отношениях, но известно, что к тому моменту как пара дебютировала на Венецианском фестивале в 2022 году, они встречались уже около полугода.

Джон Хэмм

RONDA CHURCHILL / AFP / East News

Почти двадцать лет любовных отношений Джона Хэмма с продюсером Дженнифер Вестфельдт так и не увенчались браком. Пара рассталась в 2015 году. В тот же год на съемочной площадке сериала «Безумцы» актер, игравший одну из главных ролей — креативного директора Дона Дрейпера, познакомился с Анной Оцелой, снимавшейся в эпизодической роли девушки на ресепшене в духовном убежище, в которое попадает герой.

С тех пор актеров то и дело видели вместе, но они утверждали, что просто друзья. Слухи об их романе начали муссироваться в 2020 году, тогда Джона и Анну то и дело ловили папарацци и поклонники. Хэмма уже можно было назвать заядлым холостяком, ведь актеру было 49 лет, и он ни разу не был женат. О своем романе актеры заявили лишь в 2022 году, появившись вместе на вечеринке после вручения «Оскара». В феврале 2023 года пара обручилась, а в июле они сыграли свадьбу.

Хелена Бонем Картер

Dave Benett / Capital Pictures / East News

Британская актриса Хелена Бонем Картер была не только музой, но и возлюбленной режиссера Тима Бертона. Они никогда не были женаты, но состояли в близких отношениях с 2001 года. У пары родилось двое детей, сын и дочь. В 2014 году звезды мирно расстались, и, хотя им удалось остаться друзьями, Хелена признавалась журналистам, что переживала расставание болезненно.

Marechal Aurore / ABACA / EAST NEWS

Этот опыт не помешал актрисе спустя четыре года завести роман с Раем Дагом Холмбо — норвежским писателем и историком искусства, который на 21 год младше нее. В ноябре 2022 года в интервью известному изданию актриса, которой на тот момент было 56 лет, так высказалась о своем 35-летнем избраннике: «Мой парень невероятно зрелый. Он будто умудренный жизнью человек в молодом теле, чего еще я могу желать?»

Рассел Кроу

AA / ABACA / Abaca / East News

В молодости у актера был роман с с австралийской певицей Даниэль Спенсер. Но на съемках фильма «Доказательство жизни» Рассел увлекся актрисой Мег Райан. Их отношения быстро исчерпали себя, и вскоре Рассел вернулся к Даниэль и даже сделал ей предложение. Поженились актер и певица в день 39-летия звезды в 2003 году. В браке родилось двое сыновей, но через девять лет пара разъехалась, а спустя еще шесть лет супруги оформили развод. Звезде «Гладиатора» на тот момент исполнилось 54 года.

Слухи о новом романе звезды появились в прессе в начале 2020 года. Избранницей актера стала агент по недвижимости Бритни Териот. Когда-то она пробовала себя в актерском ремесле и даже снималась в фильме 2013 года «Город порока». Именно на съемочной площадке киноленты и состоялось ее первое знакомство с Кроу. После почти двух лет свиданий Териот и Кроу дебютировали как пара. Они вместе появились на красной дорожке римской премьеры фильма Кроу «Покерфейс».

Рон Перлман

Faye Sadou / Associated Press / East News

Рон Перлман, звезда «Хеллбоя», также известный по роли Клэя Морроу в сериале «Сыны Анархии», в 2019 году развелся со своей женой — дизайнером ювелирных украшений Опал Стоун Перлман, с которой провел в браке почти 40 лет. А уже через пять дней папарацци застали его целующимся с новой пассией — актрисой Эллисон Данбар. Семидесятилетие актера влюбленные отмечали уже вместе.

Эллисон на 22 года младше актера. Он познакомился с ней во время совместной работы над сериалом «Стартап». В 2022 году пара поженилась, выбрав для проведения торжества романтичную Италию.

Николас Кейдж

Invision / Invision / East News

Актер был женат пять раз. Он сам говорит: «Я знаю, что пять — это много». Но стоит отметить, что один из браков продлился всего четыре дня, а другой — с Лизой Мари Пресли — чуть дольше трех месяцев.

Свою нынешнюю супругу, Рико Сибату, Кейдж встретил в Японии, где снимался в фильме «Узники страны призраков». 16 февраля 2021 года Николас, которому на тот момент было 57 лет, женился на 26-летней избраннице. В 2022 году у пары родилась дочь. В одном из интервью Кейдж рассказал, что доволен своим пятым браком и считает, что «на этом все».

Джейн Сеймур

Британская актриса, которую многие помнят по роли девушки Бонда в фильме «Живи и дай умереть», а также главной роли в сериале «Доктор Куин, женщина-врач», была замужем четыре раза. Сейчас актрисе за 70, и она по-прежнему великолепно выглядит и встречается с мужчинами. Ее новый кавалер, музыкант Джон Замбетти, уже посвятил своей возлюбленной несколько песен.

Джон на год старше Джейн. Влюбленных познакомили дети — у обоих сыновья рок-музыканты, и именно они подстроили первую встречу. В октябре 2023 года актриса и музыкант впервые появились вместе в соцсетях, объявили о том, что они пара. В одном интервью Джейн сказала, что считает, что сейчас для нее наступило во многом самое счастливое время в жизни, а также рассказала, что у них с Джоном есть традиция — каждый месяц отмечать годовщину знакомства. «Мы живем здесь и сейчас, глупо ждать 50-летнего юбилея отношений, не так ли?» — сказала актриса.

Киану Ривз

Киану Ривз — один из тех актеров, которые не любят излишнего внимания публики к своей личной жизни и не обсуждает с журналистами прошлые и нынешние связи. Актер, которому скоро исполнится 60 лет, ни разу не был женат. Самые серьезные отношения связывали его с актрисой Дженнифер Сайм. Они начали встречаться в 1998 году, а в 1999 году женщина забеременела. К сожалению, на восьмом месяце беременности ребенка она потерла. Роман актеров не перенес этой трагедии, и они расстались, однако через год решили попробовали снова. Судьба снова сыграла не на их стороне: в апреле 2001 года Дженнифер погибла в автокатастрофе.

С тех пор, несмотря на многочисленные слухи, Киану не подтвердил ни одного приписываемого ему романа. И вдруг в 2019 году актер появился на статусном мероприятии, держась за руки с художницей Александрой Грин. Хотя неясно, когда именно начались их отношения, известно, что в 2010 году они вместе работали над книгой Ривза «Ода счастью», в 2016 выпустили артбук под названием «Тени», а еще через год стали сооснователями издательства «X Artists’ Books».

Реакция общественности на публичный выход пары была близка к шоку: кто же эта седовласая женщина, которая в 46 лет стала подругой 55-летнего завидного голливудского холостяка? Однако со временем общественность смирилась и уже с умилением наблюдала за их новыми появлениями и радовалась нежному поцелую, которым влюбленные обменялись на красной дорожке гала-концерта MOCA 2023.

Дэмиэн Льюис

HENRY NICHOLLS / AFP / East News

Настоящая известность пришла к актеру после главной роли в сериале «Родина». В это время Льюис уже несколько лет был счастливо женат на Хелен Маккрори, которую многие помнят как жену Люциаса Малфоя, Нарциссу из фильмов о Гарри Поттере, а также тетушку Полли из «Острых козырьков». У пары было двое детей. В 2021 году Хелен умерла от тяжелой болезни, оставив Дэмиэна вдовцом с разбитым сердцем. Перед смертью она говорила о том, что надеется, что ее муж найдет в себе силы идти дальше и найти новую любовь.

Jordan Strauss / Invision / AP / East News

Прошло чуть больше года, и пресса заговорила о том, что у Дэмиэна, которому исполнилось тогда 51 год, роман с 43-летней солисткой группы The Kills Элисон Моссхарт. Вскоре влюбленные подтвердили этот факт официально.

Моника Беллуччи

Vandeville Eric / ABACA / Abaca / East News

Моника Беллуччи — одна из самых известных и красивых женщин в мире, поэтому романтические истории актрисы всегда вызывали огромный интерес у публики. В 1996 году на съемках триллера «Квартира» Моника познакомилась с Венсаном Касселем. В то время Беллуччи уже несколько лет была помолвлена ​​с актером Николой Фарроном, но ничто не смогло остановить мгновенное влечение, которое актеры почувствовали друг к другу.

В августе 1999 года Беллуччи и Кассель поженились, и долгие годы их союз казался идеальным. Вместе они снялись еще в восьми фильмах, включая криминальный боевик «Доберман», ужастик «Братство волка» и скандальный артхаусный триллер «Необратимость». Однако в 2013 году звездная пара рассталась. Их развод был обоюдным решением, к тому времени пара уже некоторое время проживала отдельно: он — в Париже, она — в Риме.

ALBERTO PIZZOLI / AFP / East News

С Тимом Бертоном актриса была знакома с 2006 года. Тогда оба были в отношениях, брак Моники еще не распался, а знаменитый режиссер состоял в длительных отношениях с Хеленой Бонем Картер. Зато когда спустя 15 лет они снова встретились на фестивале в Лионе, оба были свободны, и между ними пролетела искра. Долгое время об этом романе ходили лишь слухи, а в июне 2023 года пара официально подтвердила свои отношения.

Опыт знаменитостей доказывает, что с возрастом не стоит отчаиваться и ставить крест на личной жизни. Если любовь решит постучаться в ваше сердце, она не спросит паспорт.

Фото на превью Dave Benett / Capital Pictures / East News, Marechal Aurore / ABACA / EAST NEWS, Vandeville Eric / ABACA / Abaca / East News

Комментарии

Цвести - то она не цветет. Это да.. Но далеко еще до первых борозд и седин
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Кого-то особенного нашли? Кого? Робота Микки из соседней статьи? Или тоже выскочили взамуж за этого, как его... С Дюны который
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Да потому что нет никакого «такого» возраста, я думала, весь цивилизованный мир это знает)
Сейчас и профессию меняют во сколько угодно лет, и женятся.
Мне 30, недавно один мущщинко сделал мне, по его мнению, комплимент, что я хорошо выгляжу «для своего возраста». Мне 30) Стареть не боюсь)
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Эдми, вы уже задолбали со своим эйджизмом и зацикленностью на возрасте. Можете завернуться в саван еще в 30 лет и ползти на кладбище, можете гордиться тем, что не завернулись и не ползете. Можете даже сказать кому-то как Киану Ривз, если он за вами начнет ухаживать, мол, уйди противный, ведь мне уже целый 31 год. Но все адекватные люди никакие кресты на себе не ставят, ибо жизнь одна.
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Ну, если человек выглядит как Кианушка, Джош Хэмм или Моника Белуччи, то как-то странно читать, что, мол, повезло им вскочить в последний вагон и найти личное счастье.
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